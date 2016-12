Alegri besan: Ima sve da ih izudaram! (VIDEO)

Milan je iznenadio Juventus u finalu Superkupa Italije posle pobede nakon penala (1:1 u regularnom delu). Kako pišu italijanski mediji, jedan od navijača je snimio Masimilijana Alegrija kako maše rukama i pokazuje na svoje igrače (dok traje završna ceremonija) dok razgovara s Bepeom Marotom i Fabiom Paratićijem.

Italijanska štampa piše da mu je pročitano s usana "Ima sve da ih izudaram".

Baš se naljutio Alegri. To se videlo i na konferenciji za medije.

"I dalje sam veoma ljut zbog svega što se dogodilo. Istina je da smo igrali 27 utakmica od starta sezone, ali moramo da igramo drugačije, da se branimo kao tim. Pritom mislim na tim kao celinu, ne na defanzivce koji su igrali jako dobro", rekao je Alegri.

Trener Stare dame istakao je i da mu se nisu svidele dve izmene koje je morao da napravi, a koje su bile iznuđene, pa je na terenu imao igrače drugačijih karakteristika od onih koje je želeo.

Zna Alegri baš da se iznervira. A, sada je imao i razloga.

@hashim0307 hash look at how Allegri is talking to Paratici/Marotta, resignation incoming? pic.twitter.com/4p34qsH8A3