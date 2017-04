Alegri smiruje navijače: Dibala može da se oporavi za Barsu

Trener Juventusa kaže da je sjajni ofanzivni vezista iskrenuo članak

Zanemeli su navijači Juventusa kada je Paulo Dibala izašao sa terena zbog povrede u drugom poluvremenu utakmice protiv Peskare. Suli Muntari ga je udario u članak i tako uneo strah pred revanš sa Barselonom u četvrtfinalu Lige šampiona, ali trener Stare Dame Masimilijano Alegri ipak je pokušao da smiri Juventine.

Trofejni stručnjak navodi da je ostalo dovoljno vremena da se Dibala oporavi, a evidentno je da će to svakako biti jedna od glavnih tema u Italiji do utakmice na Nou Kampu u sredu.

“Prilikom udarca je izvrnuo članak. Ima razlog da budemo optimisti. Uostalom, pred njim su četiri dana za oporavak do meča u Barseloni“, rekao je Alegri novinarima u Peskari.

Njegova ekipa danas ja slavila sa 2:0 i napravila još jedan korak ka odbrani šampionske titule u Seriji A. Sada ekipa može da se fokusira na pripremu revanša sa Barselonom.

“Znamo da će da nas napadnu od prvog sudijskog zvižduka. Prvih pola sata će biti možda i najvažniji. Moramo da igramo da postignemo gol, da budemo hrabri. Imamo veliku šansu za plasman u polufinale, ali neće biti lako.“

Pošto je Roma osvojila samo bod protiv Atalante, Stara dama sada ima osam bodova više od prvog pratioca na tabeli Serije A.

“U ovom trenutku Roma može da osvoji maksimalno 90 bodova, što znači da mi moramo da imamo 91. Ima još utakmica, ali nama su sada najvažniji duel u sredu sa Barselonom, a onda posle i sa Đenovom u prvenstvu“, zaključio je Alegri.

