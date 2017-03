Alegrijev zahtev Juventusu - hoće da postane menadžer i platu od 5.000.000 evra!

To bi, praktično, značilo da bi Bepe Marota mogao da ostane bez funkcije. Naravno, ukoliko Stara dama ispuni želju italijanskom stručnjaku

Budućnost Masimilijana Alegrija tema je o kojoj se poslednjih sedmica mnogo polemiše u evropskim medijima. Ostrvska štampa već ga je postavila kao naslednika Arsena Vengera u Arsenalu, španske novine sve više spekulišu o povezanosti s klupom Barselone, dok su u Italiji podeljena mišljenja o tome da li će Alegri ostati u Juventusu.

Prema poslednjim informacijama koje kruže Čizmom, Alegri je obavio razgovor s upravom Stare dame i izneo svoje zahteve za nastavak dalje saradnje. Italijan je, naime, spreman da napravi revoluciju u italijanskom fudbalu, pošto je pikirao ulogu transfer gurua i sportskog direktora Juventusa Bepea Marote. Da budemo precizniji - Alegri želi da postane menadžer Juventusa! Odnosno, da on vodi glavnu reč za sve transfere u klubu, kao što to rade treneri u Engleskoj. Takođe, piše se i da je Juventusu postavio rok do kraja marta da se izjasni po svim tačkama predloga.

Pored toga, Alegri je tražio novi ugovor, te da mu iznos godišnjih primanja ostane 5.000.000 evra. Čime bi ostao daleko najplaćeniji trener Serije A. Iza Alegrija trenutno je Lučano Spaleti s 3.000.000 evra u Romi, odnosno Vinćenco Montela sa 2.200.000 evra u Milanu.

I dalje nije poznato da li će Juventus imati volju da izađe u susret Alegrijevim željama. Posebno jer se ne zna šta bi se dogodilo sa čuvenim operativcem Marotom, inače poznatim kao jednim od najboljih pregovarača u fudbalskom svetu.

Postavlja se i pitanje da li su pomenuti zahtevi Alegrijeva prečica do odlaska iz Torina, odnosno angažmana u Arsenalu, Barseloni ili nekom trećem klubu?

Alegri sa Juventusom ima važeći ugovor do juna 2018.

