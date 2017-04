Alegrijevo - šta hoćete više?

"U mesec i po dana igramo za finale Kupa Italije, imamo šansu da idemo u polufinale Lige šampiona i trenutno smo prvi u Seriji A. Dakle, ništa više nismo mogli da uradimo", kaže strateg Stare dame

Masimilijano Alegri smatra da je oko Juventusa previše negativne atmosfere i da je to jedna od stvari koje mrzi u ovom trentuku.

Bjankoneri su u nedelju odradili posao protiv Napolija (1:1), pa su ostali na šest bodova udaljenosti od Rome, a sutra će na San Paolu braniti 3:1 iz Torina.

"Pre svega smo u dobrom periodu, u mesec i po dana igramo za finale Kupa Italije, imamo šansu da idemo u polufinale Lige šampiona i trenutno smo prvi u Seriji A. Dakle, ništa više nismo mogli da uradimo. Tu su te negativnosti, ta negativna aura, to je jedna stvar koju mrzim. Mislim da smo mogli da gledamo stvari pozitivno, bilo bi bolje", rekao je Alegri.

Stara dama možda ne igra ubedljivo ko prošle ili pretprošle sezone, ali su rezultati prisutni.

"Ovaj tim je igrao nekoliko finala u proteklih nekoliko godina, osvoji smo nekoliko Kupova Italije, dva 'skudeta', a onda se dogodi jedan remi i kao da se ništa od toga nije desilo. Na kraju krajeva bitno je da smo ostvarili svoje ciljeve. Takođe, istina je i da imate protivnike, protiv kojih je teško doći do pobede. U toku sezone, kao i u pojedinim utakmicama, postoje trenuci u kojima dobro igrate i oni kada ste manje dobri. Važno je da imate jasan cilj", rekao je strateg Stare dame.

Uspon kluba je vidljiv u svakom momentu.

"Tim raste u Italiji, ali pre svega na evropskom nivou. Mislim da je to važno i da je to najbolji rezultat, bez obzira da li osvojili Skudeto. Sada je Juventus ugledan tim i to je najvažnije", rekao je Alegri.

