Aleksandar Pešić: Evropa ne trpi padove! Ne ide ti dve ili tri utakmice i zna se - klupa!

Informaciju koju su u ponedeljak preneli italijanski mediji da Atalanta planira da ga pozajmi Peskari, srpski reprezentativac Aleksandar Pešić dočekao je sa iznenađenjem.

"Iskreno, i ja sam pročitao u novinama, ali zaista ne znam ništa o tome. Nisam pričao ni sa kim iz kluba na tu temu. Novine neka se bave nagađanjima, meni je u Bergamu lepo i uopšte ne razmišljam o promeni sredine, barem dok mi ne istekne pozajmica iz Tuluza", rekao je Pešić u razgovoru za MOZZARTSPORT.

Stasiti Nišlija koji, iako tek 24-godišnjak, iza sebe ima osam godina igranja u inostranstvu - sa izuzetkom sezone 2013/14. koju je proveo u Jagodini - stigao je na stadion Atleti Azuri d’Italija pred sam kraj letnjeg prelaznog roka, ali ima obavezu da se po okončanju prvenstva vrati u Tuluz, sa kojim ga ugovor veže do 2019. Iako još nije uspeo da se izbori za veću minutažu, novopečeni napadač Orlova ni najmanje se ne kaje zbog odluke da promeni sredinu.

"Imao sam peh da se povredim ubrzo po dolasku, ali bez obzira na to dobro sam se uklopio u ekipu. Saigrači su me sjajno prihvatili, a ja se nadam da ću malo po malo uspeti da ostvarim ono zbog čega sam i otišao iz Tuluza, da ću više igrati. Na meni je da trudom i zalaganjem izborim mesto u prvom timu".

Atalanta u ovom prvenstvu beleži rezultate iznad očekivanja. Da li su ti dobre partije saigrača malo otežale proboj u startnu postavu?

"Činjenica je da se ekipa koja pobeđuje ne menja. Ali, polako ulazim u tim, minut po minut… Već sam postigao gol u Kupu, zabeležio sam i jednu asistenciju. Ovde se dosta pažnje posvećuje taktici, mada poslednjih godina u Italiji pada dosta golova. I dalje su čvrste odbrane, ali izgleda da su i napadači bolji. Imam jaku konkurenciju u Atalanti. Recimo, tu je mladi italijanski reprezentativac Andrea Petanja, koji je prošao kroz omladinsku školu Milana, a koliko su moji saigrači trenutno na ceni pokazuje i to što je vezista Roberto Galjardi pred selidbom u Interov tabor".

Jesu li u Bergamu posle sjajne polusezone porasle ambicije?

"Rekao bih da jesu. U početku je cilj bio opstanak, ali sada navijači očekuju plasman u Evropu. Lično, ne bih se usudio da idem tako daleko jer nam predstoje vrlo teške utaklmice. Već u nastavku Serije A gostujemo Kjevu, pa Laciju, dvema ekipama koje su izuzetno neugodni domaćini, a između tih utakmica očekuje nas i kup duel sa Juventusom u Torinu. Na svakom meču idemo na pobedu, ali ne može se baš pretiti šampionu. Stara dama je bez premca u Seriji A, uostalom, rezultati sve govore, a po meni Juve se nalazi među pet najjačih ekipa Evrope. Činjenica je da nemamo šta da izgubimo, pa ćemo biti rasterećeniji. Uvek se treba nadati. Što se ambicija u prvenstvu tiče, u drugom delu sezone gostujemo još i klubovima kao što su Napoli, Inter i Roma, pa će nam biti potreban priličan trud da bismo zadržali ovu poziciju. No, počeo je prelazni rok, pa ćemo videti koga će uprava da dovede".

Koliko se razlikuju francuska i italijanska liga?

"U Francuskoj se igra brže i fudbaleri su fizički jači, ali mislim da je Serija A ipak kvalitetnija. Već sam pomenuo da se dosta vodi računa o taktici, odbrani, dok se u Francuskoj igra otvorenije. Ipak, meni više odgovara Italija. Ako ostanem, biću prezadovoljan, ali neću se buniti ni ako se vratim u Tuluz".

Misliš li da si mogao bolje u Tuluzu?

"Jesam. Prva sezona tamo bila mi je korektna, više sam igrao, pa sam više i mogao da pružim. Posle se promenio trener, usledila je borba za opstanak… Ipak, ne mogu da krivim druge. Možda sam bio premlad kada sam otišao tamo, pa nisam svatio ono što sam kasnije naučio. Evropa ne trpi padove. Kada ti ne ide na dve, tri utakmice, zna se - sledi ti klupa. Klubovi imaju 22 jednako dobra igrača koji samo čekaju svoju šansu. Ako je ti ne iskoristiš, hoće neko drugi".

Nedavno si debitovao u reprezentaciji Srbije. Koliko može naš nacionalni tim?

"U novembru sam prvi put bio sa A selekcijom i ne znam kako je bilo pre, ali sada je atmosfera sjajna. Svi igrači deluju zaista zadovoljno. Nijednom se nisam osetio zapostavljeno. Tu su stvarno velika imena, Ivanović, Kolarov, Matić… Ali, istovremeno su i sjajni momci. Selektoru Slavoljubu Muslinu iskreno sam zahvalan na pozivu i nadam se da ću opravdati njegovo poverenje, odnosno da ću ovde više igrati kako bih mogao da na pravi način pomognem reprezentaciji. Svakom fudbaleru je cilj da nastupa za nacionalni tim i to je veliko iskustvo za mene. Selektor je uspostavio harmoniju, a ja mislim da će naredne dve utakmice, sa Gruzijom tamo i Velsom kod kuće biti ključne. Ako ih dobijemo neće biti gotove kvalifikacije, ali će nam to mnogo podići samopouzdanje. Kvalitet imamo, samo da uđemo u dobar ritam. Možda igrače ponekad sputava prevelika želja, ali generalno sam optimista".

