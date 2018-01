Aleksić prihvatio Zvezdine uslove

Sada još da se klubovi dogovore oko obeštećenja...

Crvena zvezda i Danijel Aleksić - ta priča postaje sve ozbiljnija! Kako javlja Sportski žurnal nekadašnji vunderkind Vojvodine pristao je na uslove koje su mu ponudili crveno-beli, pa sada ostaje samo da se dva kluba dogovore oko visine obeštećenja, pošto Aleksić ima još pune dve i po godine ugovora sa Sent Galenom.

Isti izvor navodi da se intenzivni pregovori vode poslednjih dana, te da bi Švajcarci trebalo da pristanu na sumu između 500.000 i 600.000 evra na ime obeštećenja.

Aleksić se dugo tražio po odlasku u inostranstvo. Nije mu išlo u Đenovi, Sent Etjenu i Lehiji, ali je u poslednje dve sezone odličan u redovima Sent Galena. Igrački je potpuno sazreo i trenutno je čak prvi strelac svog tima sa šest golova na 18 utakmica u prvenstvu i pride tri asistencije. On može da igra na krilnim pozicijama, no u Zvezdi ga vide kao centralnog vezistu i prvog kreativca ekipe.

Žurnal ipak navodi da njegov dolazak ne bi automatski značio i siguran odlazak Gelora Kange.