Aleksis je zagrizao metak, da li se Junajtedu vratila kultna sedmica?

Teško da u svetu fudbala postoji teži dres. Decenijama je ovaj natapan znojem. Tribine su se pod njim lomile. Toliko je težak da je Antonio Valensija sam molio da bude pomilovan. Da zaduži tu tako običnu dvadesetipeticu. Navikao je na nju još u Viganu. Ova sedmica ga je gušila. Teško da u svetu fudbala postoji teži dres. Teži od Mančester junajtedove sedmice.

A onda je došao Aleksis Sančez sa plućima tolikim da izgleda da bi mogla da se nadišu i na mesecu. Sa leđima koja bi spasila i one njegove zemljake što su zatrpani u rudniku 69 dana proveli 700 metara ispod zemlje čekajući da ponovo vide nebo. Da je Aleksis bio tu da se podmetne, možda bi samo išetali iz te ruševine?

Šalu na stranu, dugo već na Old Trafordu čekaju igrača spremnog da zagrize metak. Zlatan Ibrahimović je dobro krenuo, ali godine... Ni Sančez nije u cvetu mladosti, ali ostale su njemu bar još tri ili četiri sezone na vrhunskom nivou. Problem je samo što ta kultna sedmica ima čudna svojstva. Ume da od velikog igrača napravi mit. Ume da dobrog igrača uhvati za noge i otrese ga u patos.

Dugo je, baš dugo ona šivena. Krenulo je još 60-ih godina prošlog veka kada je Džordž Best učio konzervativne Engleze da je i duga kosa u redu. Kulminiralo je ipak tek u poslednjim decenijama 20. veka. Brajan Robson je većinu od 461 utakmica koliko je za Junajted odigrao u periodu od 1981. do 1994. godine odigrao baš sa brojem sedam na leđima. Postigao je 99 golova.

Ustupio ju je, još pre no što je napustio Old Trafordu, još jedom idolu Junajtedovih navijača Eriku Kantoni. Francuz je od 1992. do 1997. godine na 143 utakmice branio boje giganta iz Mančestera, protivničke mreže tresao je 64 puta. Potom era Dejvida Bekama, od 1997. do 2003, i 47 golova na 192 meča. Niska se nastavila sa Kristijanom Ronaldom: 196 utakmica i 84 gola od 2003. do 2009.

I od tada - gromoglasna tišina. Broj koji je decenijama rivalima uterivao strah u kosti jednostavno je poražen. Pogubili su ga Majkl Oven (2009/2012, 31 utakmica, pet golova), Antonio Valensija (2012/2013, 30 utakmica, jedan gol), Anhel Di Marija (2014/2015, 27 utakmica, tri gola) i za kraj Memfis Depaj (2015/2017, 33 utakmice, dva gola). O sedmici je prestalo da se priča, osim kada se vraćao film na neka “dobra stara vremena“.

Davno su prošla. Četiri godine su prošle otkako je Junajted osvojio poslednju titulu, izgleda će i peta. Junajtedu se to nije desilo od 1993. Ali giganti zato i jesu giganti. Zato što traju i kada ne ide. Zato što su u vremenu kad su bili na vrhuncu bili toliko veliki da su se nadvili nad ceo svet i mnogima u glave usadili san da baš oni budu ti koji će na Teatru snova nositi najteži dres na svetu.

Jer nema nikog van lokala ko je, dok je još počinjao da igra fudbal, sanjao o milionima šeika u Sitiju ili Pari Sen Žermenu. Sanjao se Old Traford. Sanjala se Junajtedova sedmica. Čak i u hiljadama kilometara dalekoj Tokopili gde je šestogodišnji Aleksis Sančez na raskrsnicama prao prozore automobila kako bi pomogao majci da prehrani siromašnu porodicu.

“Još od malih nogu sam govorio da mi je san bio da zaigram za Mančester junajteda i ne kažem to samo zato što se san danas ostario. Uvek sam to govorio. Jednom čak i razgovarao o tome sa ser Aleksom Fergusonom. Ćaskali smo oko 20 minuta. Rekao sam mu to. Ogroman klub. Moćan. I sada kada sam konačno dobio šansu da dođem ovde, gledam ovaj grb i kosa mi se nakostrešila. Najveći klub“.

Ovih dana popularna fotografija na internetu. Mladi Aleksis Sančez dok su ga još zvali “El Nino Maravilla“ (čudesno dete, prim. aut.) u duksu sa grbom Mančester junajteda. Još ako zaigra kao prava sedmica...

