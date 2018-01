Aleksis kao Kutinjo plaća iz svog džepa da ode, od Sitija dobio 110.000.000 evra

Transfer do kraja nedelje

Taman kada se završila saga oko Filipea Kutinja, na fudbalskoj pijaci počinje svakodnevni rolerkoster oko budućnosti Aleksisa Sančeza. Čileanac je sledeća velika zvezda koja bi trebalo da uzdrma transfer tržište.

Odbio je novi ugovor u Arsenalu, želi u Mančester Siti koji je prvo imao plan da sačeka leto i dovede ga kao slobodnog igrača. Ali povreda Gabrijela Žezusa je sve promenila. Građani su ubrzali plan za dovođenje Aleksisa i pojedini ostrvski mediji pišu da bi priča mogla da bude završena do kraja nedelje.

Mančesterski klub i Sančez su se već dogovorili oko petogodišnjeg ugovora vrednog 75.000.000 evra Plus što se Aleksis dobiti 35.000.000 evra samo za potpis ugovora. Čeka se još da kapitulira Arsenal. Siti ipak nema nameru da Vengeru plaća 40.000.000 evra obešetećenja za igrača kojem ističe ugovor.

Zato bi celu stvar trebalo da razreši bar Sančez koji bi mogao da se odrekne dela novca kao što je to Kutinjo uradio prilikom transfera u Barselonu kada se odrekao 15.000.000 evra u korist Liverpula i tada je tramsfer bio dogovoren. Sančez je spreman da se odrekne 20.000.000 od ukupnih 35.000.000 evra bonusa za potpis ugovora. Siti bi u tom slučaju trebalo da doda još desetak miliona i transfer bi bio gotov. Pretpostavlja se da će se to desiti do kraja nedelje...

Žuri se i Vengeru koji ne želi da čeka finiš prelaznog roka za dovođenje zamene. Izvesno je da će prvo krenuti po Tomu Lemara iz Monaka, ali i da će teško stići do njegovog potpisa jer Kneževi traže preko 100.000.000 evra za reprezentativca Francuske. Venger ima nameru da u narednim danima proda Debisija, Volkota i Kokelana i da kupi zamenu za Sančeza i jednog štopera.

Podsetimo, opklada da će Sančez ostati na Emirejtsu u MOZZART kladionicama plaća se kvotom 4,00, dok tip da već u januaru ide u Siti uplatu množi sa 1,25.

(FOTO: Action images)