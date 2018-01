Aleksis - ugovor do 2022, plata 16.000.000 evra, bonus 20.000.000, debi možda u subotu

Zavisi od jednog čoveka

Sve smo bliži kraju još jedne transfer sapunice. Ona sa Felipeom Kutinjom u glavnoj ulozi trajala je od leta, isto koliko i prelazak Virdžila van Dajka u Liverpul, a sledeće veliko ime koje će da potrese evropski fudbal je Aleksis Sančez i njegov sve izvesniji dolazak u Mančester junajted.

Mnogobrojni britanski mediji, predvođeni Telegrafom, preneli su informaciju od ključnog značaja: Čileanac je dogovorio uslove saradnje sa Crvenim đavolima i nalazi se pred vratima Old Traforda. Konkretno, potpisaće ugovor na četiri i po godine, do juna 2022, a dobiće godišnju platu u vrednosti od 14.000.000 funti, po današnjem kursu oko 16.000.000 evra. To je 290.000 funti na sedmičnom nivou, čime će se izjednačiti sa Polom Pogbom, najplaćenijem igračem Premijer lige.

Aleksis Sančez prelazi u Mančester Junajted - kvota 1,30

Mnogo važnije od novca je što će Žoze Murinjo dobiti igrača u punoj snazi (29 godina), koga će maltene ukrasti ispred nosa Pepu Gvardioli, uz napomenu da je i Antonio Konte pokušao da ga dovede u Čelsi.

Kompletan posao biće vredan oko 60.000.000 funti. Junajted je pristao da Arsenalu plati 30.000.000 funti na ime obeštećenja - Siti nije hteo da da, iako, razume se, ima, toliko novca za igrača kome ugovor ističe u junu - još 10.000.000 menadžeru za proviziju, a 20.000.000 evra bonusa samog Aleksisu za potpis. Van onoga što će dobiti ugovorom.

Englezi uveravaju da bi, ako se dokumentacija završi na vreme, Aleksis Sančez mogao da debituje za Mančester junajted već u subotu po podne, na gostovanju Barnliju. I to je to što se sjajnog napadača i Crvenih đavola tiče, ali posao nije zaključen i neće biti dok pristanak za selidbu sa Teatra snova na da Henrih Mhitarijan. Murinjo ne računa na reprezentativca Jermenije, Arsen Venger ga čeka raširenih ruku, ali sam 28-godišnji vezista nije prelomio da li želi selidbu u London, ali i su Tobdžije uverene da se i taj posao nalazi pred realizacijom. Ako Miki, kojim slučajem kaže „ne“, onda je sve u magli i Junajted će morati da iskešira više novca da dobije Sančeza.

I Mančeter i Arsenal imaju rok do petka da razmene igrače, kako bi njihove potpise deponovali u Fudbaski savez Engleske, čime bi Murinjo mogao da računa na Sančeza protiv Barnlija, a Arsen Venger na Mhitarijana protiv Kristal Palasa, takođe u subotu.

Ili će se sve protegnuti za narednu sedmicu?

(FOTO: Action images)