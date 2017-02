Aleksisova „božja ruka“ spasila Arsenal! Markec - to je to! Do ludila je dovodio Tobdžije (VIDEO)

Verovatno i najbolja partija hitronogog srpskog reprezentativca ove sezone, ali londonski klub nosi ceo plen - 2:0

Pamte se mnoge fudbalske nepravde u fudbalskoj istoriji, kao i mnogi slučajevi kada je ruka donosila bodove! Čak ni danas, kada je tehnologija ozbiljno zašla u sve pore elitnog sporta, „božja ruka“ ostaje prokletstvo koje razdvaja timove i donosi prevage. Aleksis Sančez je danas jednim takvim manevrom izazvao erupciju na Ostrvu, ali je Arsenalu doneo trijumf protiv Hala i tri velika boda - 2:0.

Doduše, jeste Arsenal u poslednjem minutu utakmice dobio i penal nakon namernog igranja rukom Klukasa na gol liniji, što je nekoliko trenutaka kasnije u gol pretvorio Aleksis, ali je tim Arsena Vengera praktično sve vreme imao klimavo vođstvo i negde u vazduhu visio je pogodak gostiju. Nije ga bilo.

Što bre rukom, Aleksise? (VIDEO)

Tobdžije će, bar nakratko, biti na deobi drugog mesta sa Totenhemom, dok Pevce već od 18.30 čeka derbi kola na Enfildu. I to samo zbog kontroverze o kojoj će se u narednim danima dosta razglabati i pisati. Da li je ruka bila u prirodnom položaju kod Sančezovog gola? Nije. Da li je namera postojala? Ne. Ali, kada se pogleda situacija i da je taj odbitak od Sančezove desne ruke direktno uticao na ishod napada i pogodak, utisak je da su Mark Klatenburg i njegovi pomoćnici napravili veliku grešku i oštetili Hal.

Jer, ne samo da je Hal bio ravnopravan protivnik Arsenalu i to usred Londona, već je čak dva puta bio nadomak poravnanja rezultata i daleko dramatičnije borbe na polupraznom Emirejtsu. I sve to zahvaljujući Lazaru Markoviću, koji otkako je stigao u redove Tigrova igra kao preporođen. Osim što je značajno ubrzao Halovu igru po bokovima, brzonogi krilni napadač bio je glavni nemir Arsenalove odbrane i čovek koji je do ludila dovodio Kijerana Gibsa, Lorana Košćelnog i Fransisa Kokelana po desnom napadačkom boku.

Od tri velike šanse gostiju u dve je bio potencijalni asistent, gde je svojim sprinterskim trkom gotovo sa polovine igrališta terao rivale da „gutaju prašinu“. Oba puta je svojim dodavanjima upošljavao Umara Nijasea, ali u oba navrata bilo je „za dlaku“. U prvoj akciji, viđenoj sredinom prvog dela, Nijase je bio za korak u zaostatku, dok je nešto kasnije uspeo da uputi oštar udarac. No, Petr Čeh je bio na mestu.

Marković se našao u još dve situacije - prvo je imao solidan udarac glavom, što nije uznemirilo Čeha, a onda se našao i u akciji kada je iznudio faul od Gibsa u trenutku kada je Arsenalov levi bek bio poslednji igrač odbrane. Ali, za to je dobio samo žuti karton.

Marković nije uspeo da kruniše odličnu igru protiv Tobdžija golom ili asistencijom, ali je odigrao daleko najbolju utakmicu ove sezone. I najavio da bi možda mogao značajno da podigne formu u finišu takmičarske godine i tako proba da pomogne Halu da obezbedi opstanak.

A onda kada je Eldin Jakupović napravio grešku u proceni, ostavio nebranjenu mrežu i tako omogućio Arsenalu da dođe do penala, crvenog kartona Klukasa i novog pogotka... Domaćin je skinuo veliki teret s leđa i osetio slast sigurne pobede.

