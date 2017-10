Alimpijević: Imamo mnogo manji budžet, ali smo pokazali da možemo sa svima

„U trećoj četvrtini igrali bez koncetracije jedno pet-šest minuta. Za ovu utakmicu je to dovoljno, ako sa druge strane imate Himki protiv vas“, rekao je strateg crveno-belih

Trener Crvene zvezde Dušan Alimpijević smatra da je „prazan hod“ u trećoj četvrtini presudio pitanje pobednika u večerašnjem gotovanju Himskiju.

Ipak, crveno-beli su još jednom pokazali da mogu da se nose protiv skupocenih rivala u elitnom takmičenju.

„Uglavnom smo bili dobri u prvom poluvremenu, ali smo u trećoj četvrtini igrali bez koncetracije jedno pet-šest minuta. Za ovu utakmicu je to dovoljno, ako sa druge strane imate Himki protiv vas. Možda je to bio i ključni perod u utakmic. Takođe, druga važna stvar u ovakvim mečevima je koncetracija prilikom izvođenja slobnodnih bacanja. Mi to danas nismo imali. Imamo mnogo manji budžet od ostalih, ali smo pokazali da možemo da igramo sa svima, pogotovo kod kuće. Naravno, naše šanse su veće kada igramo kao domaćini“, rekao je Alimpijević.

Trener ruskog kluba Jorgos Barcokas nije bio zadovoljan igrom svog tima u prvom delu utakmice, ali se to kasnije promenilo.

„Razgovarali smo u poluvremenu o našem pristupu u prvih 20 minuta. Igrali smo bez strpljenja, ništa u odbrani nismo zaustavili. To smo uspeli u trećem kvartalu, zaigrali smo mnogo bolju odbranu i našli neke bolje mogućnosti u napadu. Kao što sam rekao, pristup u prvih 20 minuta je bio veoma loš po nas“, rekao je Baracokas.

