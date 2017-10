Alimpijević: Neprihvatljivih 29 poena…

Strateg srpskog šampiona nezadovoljan igrom u prvoj četvrtini utakmice u Tivoliju

Veličina slova A A A

Trener Crvene zvezde Dušan Alimpijević svestan je da njegova ekipa ima još dovoljno prostora za napredak u svim segmentima igre, a posebno u odbrani kojoj je trebalo je 10 minuta da uspostavi kontrolu nad raspucanim domaćinom.

Toga je svestan i trener srpskog vicešampiona.

„Bili smo previše opušteni nakon vođstva od 7:2. Došlo je do neobjašnjivog pada, gde smo primili 29 poena. To je neprihvatljivo, s obzirom da smo za preostale tri četvrtine dali tek nešto više nego za taj period. Ali moraju da se dobiju i ovakvi mečevi, kada je protivnik agresivan i izuzetno dobar. Mišljenja sam da će Olimpija ove sezone mnogima uzeti bodove. Ekipa igra izuzetno dobro, tu je i kontinuitet u trenerskom radu. To se prepoznaje, ovde nikome neće biti lako“, poručio je strateg crveno-belih.

Crveno-beli u Ljubljani nisu računali na Džejmsa Feldina, a peh u Tivoliju doživeo je i Nemanja Dangubić. Već u petak (19.00) sledi gostovanje Žalgirisu na startu Evrolige.

„Imali smo određene probleme zbog Feldina i udarca koji je dobio na utakmici dobio Dangubić. Mi smo još u procesu uvođenja igrača. Ovoga puta to je bio Lazić. Ipak, zbog svega pomenutog sam zadovoljan konačnom pobedom”, dodao je Alimpijević.

(FOTO: Petrol Olimpija/Ales Fevzer)