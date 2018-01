Alimpijević: Nije sramota pasti - sramota je pasti i ne ustati

"Ova ekipa pokazuje obraz i da joj je stalo da se on ne ukalja", kazao je trener Zvezde posle ubedljive pobede nad Cedevitom

Veličina slova A A A

Zvezda je pregazila Cedevitu u derbiju 16. kola Jadranske lige, a trener aktuelnog šampiona Dušan Alimpijević istakao je da je ekipa pokazala kakav pobednički karakter ima i zahvalio se publici koja je napunila halu Pionir i pomogla crveno-belima.

"Hvala im na tome. Ako je moguće da u ovom broju i u ovakvoj atmosferi da dočekamo Himki. Tri četvrtine smo igrali izvanrednu košarku, pre svega u defanzivi. To je važno iz nekoliko aspekata. Ova ekipa pokazuje obraz i da joj je stalo da se on ne ukalja. Nije sramota pasti, sramota je pasti i ne ustati. Pokazali su da im nije svejedno što smo imali slabije izdanje protiv Efesa i jako mi je drago da su pokazali pravu košarku tri četvrtine", rekao je Alimpijević na konferenciji za novinare posle utakmice.

On smatra da, iako je večerašnja pobeda važna, ona ne znači da je Zvezda sada osigurala drugo mesto.

"U ABA liga ima još da se igra. Niti smo mi zagarantovali drugo mesto, niti je izgubljeno prvo. Niti se zna ko je treći. Raspored je takav, da kao što nismo patili posle nekih poraza, sada nema vremena za radovanje. Jedan trening za Himki i to je to. Idemo dalje".

Krilni centar Crvene zvezde Milko Bjelica ocenio je da je ekipa igrala izvanredno u prve tri četvrtine.

"Zaslužena pobeda. Igrali smo tri izvanredne četvrtine. U njima smo sveli protivnika na 40 poena, što je izvanredno. Tim receptom treba da nastavimo da igramo ostale utakmice. Pad u poslednjoj četvrtini ne treba previše komentarisati. Ponavljam zaslužena pobeda, idemo dalje", istakao je Bjelica.

(FOTO: MN Press)