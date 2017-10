Alimpijević posle evroligaškog prvenca: Dokazali smo da novac nije presudna stvar

"Cenim kod ovog tima što dobro reaguje na kritiku, što igrači sujetu ostavljaju kod kuće i što poštuju detalje koji u utakmicama odlučuju pobednike", ističe trener Crvene zvezde

Blistao je Dušan Alimpijević posle evroligaškog prvenca na klupi Crvene zvezde. Kako i ne bi, savladana je velika Barselona i to u grotlu Pionira gde je retko ko izlazio kao pobednik poslednjih godina.

„Veoma velika i važna pobeda, posebno posle dva teška meča na jednu loptu koje smo izgubili. Važna je zbog samopouzdanja igrača, ali moramo da se okrenemo ABA ligi jer nam je to najveći prioritet. Odlično smo odigrali prvo pouvreme, bili skoncentrisani na male detalje, da sprečimo njihove šuteve. Dobro smo skakali protiv jakog tima. Veliku zahvalnost dugujemo našim navijačima, još jednom su pokazali da je sve moguće sa njima. U ovoj atmosferi je teško bilo kom protivniku", prvi je utisak trenera Crvene zvezde.

Potom, i vrlo emocionalan monolog kormilara crveno-belih.

"Zaista smo uživali u ambijentu koji smo imali. U ovakvim situacijama se pokazuje prava emocija, pravi karakter, pobednmički, da novac nije presudna stvar u sportu. Što je za nas najvažnije, da posle dve utakmce na jednu loptu ostanemo stabilni, da pokažemo rekaciju, vrhunsku, na prvom sledećem treningu. To cenim kod ovog tima i što dobro reaguju na kritiku, što sujetu ostavljaju kod kuće od najstarijih do najmlađih, što poštuju detalje koji u utakmicama odlučuju pobednike."

Čestitke idu i na adresu mlađih košarkaša Zvezde:

"Posebno je važno što mladi pokazuju pravu rekaciju, što odmaraju iskusnije igrače koji su sveži u najbitnijim momentima. Izostanak Dangubića se nadoknadio dobrom energijom. Ovo je velika timska pobeda, tima koji je sazreo u roku od par dana. Ima još protstora za napredovanje, ali ovakve utakmice nas čine većim i boljim i to su navijači prepoznali. Završiću sa time da po ko zna koji put ova ekipa pokazuje da ne paniči."

Najbitniji momenti po mišljenju trenera šampiona Srbije večeras su bili:

"Za mene je najbitniji momenat da smo imali 37 skokova, jedan više od Barse iz prvog kola (45). Za mene je najbitnije što je Barselona ubacila sedam trojki (36%), a što u pucaju 45% u španskoj ligi. Za mene je bitan momenat što se bacamo na svaku loptu. Za mene je bitan momenat što mladi igrač kada ulazi na deset sekundi zna koji mu je posao. Sve su to lične pobede i momenti."

I na kraju poruka za dežurne kritičare:

"Nisam ovde da bih se trudio da se nekome dopadnem. Svako snosi svoj deo odgovornosti, to će pokazati vreme. Kritika koja je postala nametljiva, na svakom koraku poslednjih dana više nas je motivisala. Ova pobeda je dokaz da smo nešto dobro radili na pripremama i na početku lige. U dve utakmice pobedili smo i izgubili na jednu loptu. Treba svako da ima svoje mišljenje, a raduje me jako što sam na putu do hale, šetajući gradom, naišao na iskrenu emociju i podršku. Mi zaista mislimo da je novi tim i novi ciklus počeo sada posle četiri godine. Ali, za mene će ova pobeda značiti samo ako pobedimo Cedevitu u Zagrebu, onda ova pobeda tek ima težinu", zaključio je Dušan Alimpijević.

(FOTO: MN press)