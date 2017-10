Alimpijević: Ročesti igra protiv Bamberga, Antić gotovo sigurno - ne! pre 18 minuta | mozzartsport.com

"Posebno mi je drago zbog Radičevića. To dete koje pokazuje kvalitet. Moram da istaknem da su važni onakvi potezi, gde on ima situaciju da sam reši akciju dvokorakom, ali on se okreće i asistira saigraču za poene i na tome mu čestitam", kaže mladi stručnjak

