Alimpijević: To nije košarka koju treba da igramo

Trener Zvezde zadovoljan samo rezultatom protiv Mege

Mnogo je posla pred Crvenom zvezdom, to je jasno. Iako su crveno-beli došli do druge pobede u ABA ligi, trener Dušan Alimpijević ističe da ovo nije igra sa kojom je zadovoljan,

I da Evroliga ovakve partije neće praštati.

"Ne mogu biti zadovoljan bilo čim osim pogledom na krajnji rezultat (90:80). To nije košarka koju mi treba da igramo ove godine i to nije košarka koju mi igramo. Ne možemo primati 80 poena i to su stvari koje se neće tolerisati ni kroz Evroligu, a u Evroligi treba da skupljamo iskustvo za ovakve utakmice. Ne obrnuto”, rekao je Alimpijević na konferenciji za medije..

Dodao je da nije zadovoljan doprinosom mladih igrača, ali i da se učinak Tejlora Ročestija i Džejmsa Feldina ne može meriti samo napadom. Na kraju, da li je bilo pomaka u odnosu na Mornar?

“Tim je dobio, a oni su poenterski bili ispred drugih. Imali su negativne stvari kroz odbranu i ne može se sve gledati kroz poene. Definitivno je da su bili najraspoloženiji večeras, ali pobeda i poraz nisu stvar pojedinca. To je uvek stvar tima. Primili smo 80 poena, meni ovo nije napredak”, rekao je Alimpijević.