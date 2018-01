Alimpijević uoči Himkija: Da obezvredimo papir na kojem su oni definitivno jači!

„Ovakav ritam vam ne dozvoljava ni da se previše vraćate na takve poraze, niti da živite od nekih velikih pobeda“, rekao je strateg crveno-belih

Predah je nešto što ove sezone ne postoji u taboru košarkaša Crvene zvezde, pa se praktično bez odmora ekipa Dušana Alimpijevića priprema za meč sa Himkijem u dvorani Aleksandar Nikolić (utorak, 19.00).

Ali to je ritam na koji su već navikli svi evroligaši, iako je onima sa dužom klupom daleko lakše da to učine.

„Verujem da u ovakvom sistemu Zvezda sigurno nije taj tim koji ima prednost, jer su ovo sve timovi koji su pravljeni za jak ritam i ovakve rasporede. Na nama je da upravo sa Himkijem da obezvredimo taj papir na kojem su oni definitivno jači“, rekao je Alimpiijević.

Crveno-beli su ostali dužni ekipi Jorgosa Barcokasa za poraz u prvoj utakmici u Podmoskovlju.

„U odnosu na prvu utakmicu je dosta vremena prošlo. Ovakav ritam vam ne dozvoljava ni da se previše vraćate na takve poraze, niti da živite od nekih velikih pobeda. Ta utakmica je odavno arhivirana, osim što su se naravno analizirale neke greške i taj pad u drugom poluvremenu, pripremajući se upravo za ovu utakmicu. Nije nikakva tajna da Crvena zvezda u odnosu na tu utakmicu ima drugačije podeljene uloge, došli smo do mnogo bolje napadačke forme u odnosu na taj meč. Napravili smo neke velike pobede u Evroligi, koje će nam dodatno doneti na samopouzdanju i nadam se da ćemo uz podršku publikedoći do igre kojom ćemo moći da slavimo“.

Kako zaustaviti Alekseja Šveda?

„Himki je ekipa, da tako kažem, ubedljivo pravljena sa mnogo jakim pojedincima, sa mnogo velikim imenima, koje predvodi Aleksej Šved. Jedan od najboljih napadača Evrolige. On ima sva prava u ekipi, dobar i veliki potrošač lopti. Ta potrošnja koju on ima uglavnom je svrsishodna, jer se rezultuje kroz poene. Ali ne samo uz njega, imate fenomenalnog Markovića, koji odrađuje svoju ulogu već godinama unazad na jedan fenomenalan način. Ne treba zaboraviti Dženkinsa koji ima drugačiju ulogu koju je imao do sada, ali takođe radi sjajan posao. Zaista jedan dobar, jak sastav, za koji ja verujem da je pravljen da ima mnogo više pobeda nego sada“.

Situacija sa Ognjenom Dobrićem je znatno bolja, ali je veliko pitanje da li je ovaj meč idealan trenutak za njegov povratak.

„Ognjen je sanirao povredu zgloba. Ali ono što jeste problem, ne samo njemu, nego i ostalim igračima, jeste što u ovom rasporedu mi nemamo treninge u kontaktu. Bilo bi pogrešno da njegov prvi kontakt bude na utakmici. Zbog toga smo obazrivi pri njegovom povratku. Što se tiče ostalih, nadam se da ništa neće biti promenjeno u odnosu na utakmicu sa Cedevitom“, zaključio je Alimpijević.

Himki se nakon 17 odigranih kola nalazi na osmom mestu sa skorom od devet pobeda i osam poraza, dok crveno-beli imaju dva slavlja manje, pa bi ovaj meč, u slučaju slavlja beogradskog tima mogao u potpunosti da otvori borbu za plasman u četvrtfinale.

