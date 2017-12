Mršavo, ali vredno tri boda! Alonso skinuo paučinu na Stamfordu, Ozilov volej skratio muke na Emirejtsu (VIDEO)

Čelsi savladao Sautempton, Arsenal bolji od Njukasla - na oba meča - 1:0

Čelsi i Arsenal su ponovo silno iznervirali svoje navijače, ali su ipak stigli do minimalnih pobeda (1:0) pobeda u 18. kolu Premijer lige, koji su ih poređali na pozicije koje im u ovom trenutku apsolutno pripadaju. Plavci su savladali borbeni Sautempton zahvaljujući fantastičnom golu Markosa Alonsa u poslednjim trenucima prvog poluvremena, dok je Arsenal slomio otpor Njukasla odličnim volejom Mesuta Ozila u 23. minutu.

Plavci su u ključnom trenutku došli do vođstva, jer je veliko pitanje da li bi Konteov tim u nastavku meča uspeo da pronađe put do mreže izuzetnog Frejzera Forstera. Bivši golman Seltika je sve skinuo na današnjoj utakmici, izuzev udarca fanstastičnog Španca. Bio je to slobodan udarac sa oko 25 metara, iz kojeg je Alonso hiruški preciznim udarcem pogodio donji desni ugao Sautemptonovog gola. Lopta je pala bukvalo na samu liniju Forsterovog gola i to uz samu stativu, pa spasa za goste nije bilo.

Konte je utakmicu pokušao da “zatvori” ulascima Fabregasa i Morate, koji su stvorili nekoliko odličnih prilika, ali ne i da se upišu u strelce. Čitav meč na klupi za rezervne igrače u gostujućem timu presedeo je srpski reprezentativac Dušan Tadić.

Arsenal je priredio pravu reviju šromašaja na svom terenu, ali je jedan od ukupno 22 udarca ka golu Njukasla ipak zatresao mrežu ispred koje je stajao Rob Eliot.

Od svih tih udaraca samo su pet išla u okvir gola Njukasla. Ipak, pravi je bio samo onaj koji je u 23. minutu, nakon odbijene lopte, sjajnim volejom, u mrežu Svraka poslao probuđeni Ozil.

Ne može se reći da je pobeda domaćina visila o koncu jer gosti nisu stovrili veliki broj prilika pred Čehovim golom. Tobdžije su apsolutno kontrolisale meč, o čemu govori i podatak da su imali 71 posto loptu u svom posedu, ali je nedostajao drugi pogodak koji bi osvajanje ova tri boda učinio nešto ubeljuvijim i pojačao kompletan utisak.

Najlošiji potez ovog poslepodneva u Premijer ligi napravio je napadač Votforda Troj Dini, koji je u 33. minutu utakmice sa Hadersfildom, pri rezultatu 0:2, katastrofalno startovao na Kolina Kvanera i ostavio svoj tim na cedilu. Na kraju je bilo 1:4. Golova nije bilo u prilično tankoj utakmici između Brajtona i Barnlija.

Premijer liga, 18. kolo:

Lester - Palas 0:3 (0:2)

/Benteke 20, Zaha 41, Sako 93/

Arsenal - Njukasl 1:0 (1:0)

/Ozil 23/

Brajton - Barnli 0:0

Čelsi - Sautempton 1:0 (1:0)

/Alonso 45+3/

Votford - Hadersfild 1:4 (0:2)

/Dukure 68 - Kačunga 6, Moj 23, 89pen, Depoatr 50/

Stouk - Vest Hem u toku

18.30: (1,60) Mančester Siti (4,00) Totenhem (5,60)

Nedelja

15.15: (5,70) Vest Bromvič (3,70) Mančester Junajted (1,65)

17.30: (6,25) Bornmut (4,40) Liverpul (1,50)

Ponedeljak

21.00: (1,75) Everton (3,50) Svonsi (5,10)