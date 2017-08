Aman čoveče, prestani više! (VIDEO)

Da igra u Evropi ne bi se skidao sa TV ekrana. Jer ne voliš fudbal ako ne voliš velemajstorske slobodne udarce. A trenutno ih je na svetu malo koji slobodnjake izvode kao Sebastijan Đovinko. Za njega je to kao jedanaesterac. Šteta samo što igra u MLS ligi, pa ga zbog vremenske razlike ne viđamo baš često ovde u Evropi.

Ali ne brinite - Seba svoje završava. U pobedi Toronta protiv Minesote od 3:0 načeo je rivala još jednom tako karakterističnom kiflom. Samo što je ovaj put gađao golmanov ugao. Mogao je Andre Blejk komotno da ode i da prošeta. Svejedno nije mogao da odbrani. Ove Đovinkove čarolije se generalno ne brane.

Njegov 13. pogodak u sezoni. Jasno vam je da je većina pala iz slobodnih udaraca. Jednom majstor, uvek majstor!

Free kicks are more like free throws for the Atomic Ant



Sebastian Giovinco provides the @Dimpflmeier Play of the Game#TFCLive | #TORvPHI pic.twitter.com/N0YMO2Vf8J