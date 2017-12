Ameri, ne možete vi to da skapirate! Teo, Teo, Teo... I tako deset puta (VIDEO)

Jedna reč - fenomenalno

Genije! Svi veliki košarkaši su „ludi“ na svoj način, ali kad se Miloš Teodosić „otkačio“ - spasavaj se ko može. S tim da sinoć nije bilo spasa košarkašima Sakramenta, srpski as ih je ubio u pojam jednom od najboljih igara otkako je letos stigao u NBA - 122:95.

Startni plej Los Anđeles Klipersa doneo je ovom timu baš ono što mu je nedostajalo. Kreativnost. Razigrao je saigrače i bez obzira što nije imao spektakularan košgeterski učinak, njegova partija bila je melem za oči. Podelio je čak deset asistencija (najviše u sezoni), s tim da je svaka priča za seba, svaka ima onaj dodir magije koji ostavlja bez daha. I navijače u Stejpls centru i jednog od Teovih saigrača, Deandrea Džordana, koji je posle kalifornijskog derbija ushićeno uzviknuo:

„Neverovatan čovek. Svi obožavaju da igraju sa njim. Ma samo ludak ne bi voleo njega za pleja“.

Svaka dalje reč je suvišna. Zato - uživajte!

Miloš je za skoro 21 minut dao osam poena (dve trojke iz pet pokušaja, tri od devet šut iz igre), imao je i četiri skoka, do poluvremena je bio na osam asistencija, apsolutno je gospodario terenom kad je osmišljavanje napada u pitanju i bio je najzaslužiji što su Klipersi do odmora dali čak 71 poen. Još kad im se u petak, u gradskom derbiju sa Lejkersima vrati Blejk Grifin, a kasnije i Danilo Galinari, biće to ozbiljan tim.

Čak i ovakav je dovoljno snažan da savlada Kingse, koji nisu ličili na sebe, pa su pretrpeli drugi uzastopni poraz, a treći ove godine na terenu Klipersa. Naš reprezentativac i zvanično najbolji sprski košarkaš u 2017. godini, Bogdan Bodanović je meč završio sa devet poena (četiri od deset šut iz igre), po tri skoka i asistencije, za 29 minuta na parketu.

Nikola Jokić je ubacio 13 poena (šut iz igre četiri od deset), zabeležio sedam skokova i pet asistencija, za 25 i po minuta u ubedljivom slavju Denvera nad Jutom - 107:83. Nekadašnji košarkaš Mege je čak uspeo da zaradi isključenje, drugi put u sezoni, jer su sudije procenile da je udario u glavu švedskog centra Jonasa Jerebka. Iako je ovaj prvi počeo...

Jokic ejected on a flagrant 2 foul after this "swim move" pic.twitter.com/i0Sd4J4VdF — The Render (@TheRenderNBA) December 27, 2017

Što se tiče Bobana Marjanovića, svega tri i po minuta, ali i šest poena (četiri sa linije penala), u trijumfu Detroita nad Indijanom.

NBA LIGA, REZULTATI

Dalas - Toronto 98:93

/Barea 20 - Lauri 23/

Detroit - Indijana 107:83

/Haris 30 - Oladipo 13/

Majami - Orlando 107:89

/Ričardson 20 - Pejton 19/

Milvoki - Čikago 106:115

/Antetokumbo 28 - Mirotić 24/

San Antonio - Bruklin 109:97

/Lenard 21 - Lever 18/

Denver - Juta 107:83

/Mari 22 - Favors 20/

Finiks - Memfis 99:97

/Buker 32 - Evans 25/

Los Anđeles Klipers - Sakramento 122:95

/Harel 22 - Kauli Stejn 17/

