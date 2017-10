Sledeće nedelje počinje nova sezona NBA lige, a mi vam donosimo najavu kroz pregled svih klubova

Veličina slova A A A

Uprava NBA lige pomerila je termin početka nove sezone. Umesto krajem oktobra/početkom novembra, nova sezona najjače košarkaške lige na svetu počinje sredinom ovog meseca. Tačnije, u noći s utorka na sredu (po srednjoevropskom vremenu) igraju se prve utakmice sezone 2017/18.

Ovo leto se s razlogom može nazvati najluđim u istoriji. Svedočili smo mnogim trejdovimai potpisima ugovora koje nismo očekivali, a uoči nove sezone sva smo događanja pobrojali na jednom mjestu. U sledećih šest dana ćemo predstaviti jednu po jednu NBA konferenciju s pregledom svih dolazaka i odlazaka, kratkim rezimeom o svakom klubu, grafičkom prikazu izgleda ekipe te prognozom rezultata u sledećoj sezoni. Uživajte.

BOSTON SELTIKS

Došli: Kajri Irving (trejd, Klivlend), Gordon Hejvord (4g, 128.000.000 dolara, Juta), Markus Moris (trejd, Detroit), Aron Bejns (1g, 4.320.000, Detroit), Danije Tajs (1g, 2.190.000, Bamberg), Šejn Larkin (1g, 1.500.000, Baskonija), Geršon Jabusele (16. pik drafta 2016);

Draft: Džejson Tejtum (3.), Semi Ođeleje (37.);

Novi ugovori: -

Otišli: Ajzea Tomas (trejd, Klivlend), Džej Krauder (trejd Klivlend), Ante Žižić (trejd, Klivlend), Ejveri Bredli (trejd, Detroit), Keli Olinik (4g,51.000.000, Miami), Amir Džonson (1g,11.000.000, Filadelfija), Jonas Jerebko (2g,8.200.000, Juta), Tajler Zeler (2g,3.600.000, Bruklin), Džejms Jang, Džordan Miki (1g,1.500.000, Majami)

Dugo je, rekli bi mnogi i predugo Deni Ejndž mirovao, odnosno nije radio krucijalne poteze sa svim resursima koje je Boston imao. Slagao je GM Seltiksa pikove i mlade igrače, ali nije dovlačio velike zvezde u TD Garden. Bred Stivens je strpljivo slagao ekipu koja je lani došla do najboljeg omera pobeda i poraza na Istoku i finala konferencije, ali navijači, ili barem deo njih, mislio je da se može više. Nezadovoljstvo je raslo nakon što je Ejndž propustio da za malu cenu dovesde Džimija Batlera i(li) Pola Džordža, a onda je usledila eksplozija za eksplozijom.

Dovođenje Gordona Hejvorda bilo je, usprkos nadanjima navijača Džeza, očekivano, ali nije zbog toga bilo manje bombastično, ali niko nije mislio da će upravo Boston dovesti Kajrija Irvinga te pri tome dati tolike resurse. No, Ejndž je odlučio da razmišlja dugoročno – Irving ispred sebe definitivno ima više dobrih sezona od Ajzee Tomasa kojeg će sada neko drugi morati da (pre)plati sledećeg leta. Džej Krauder i Ante Žižić u toj priči nisu toliko važni, a čak ni taj nesretni pck Bruklina je Ejndž barem malo kompenzovao činjenicom da su od Siksersa za Fulca dobili dva pika, od ove i sledeće godine.

Boston sada ima tri ol-Star igrača u timu, ali i potpuno novu rotaciju. Od cele lanjske rotacije u ekipi su ostali samo Al Horford, Džejlen Braun, Markus Smart i Teri Rozije. Svi ostali su novi.

U ligi koja polako postaje opterećena potencijalnom dinastijom Golden Stejta, Boston je napravio poteze koji će ih dugoročno ostaviti kao legitimne izazivače za titulu. Oni su već sada jedna od najboljih ekipa lige, a s obzirom na godine većine ključnih igrača, ovaj tim može da traje još dugo. Stivens je garancija da će od rostera izvući maksimum, a ono što je već sada jasno je činjenica kako će Boston igrati tzv. “small-ball“. Neće Stivens upasti u zamku “klasičnih“ formacija u eri neklasične košarke – Markus Moris će igrati na poziciji strech četvorke, a tu će priliku dobiti i ruki Džejson Tejtum. Irving će dobiti priliku da pokaže da može da bude glavni igrač jednog od najboljih timova na svetu, Hejvord je netipična zvezda kojoj neće biti problem da reflektori na njega padnu nakon što se udalje od Irvinga, a ako Stivens već u prvoj sezoni dobije dobar učinak od mladih igrača, pre svih od Tejtuma i Džejlena Brauna, mogao bi Boston da povedei veliku borbu s Klivlendom već ove godine.

Prognoza: Finale konferencije niko ne bi smeo da im oduzme. Više od toga bi bio veliki uspeh.

BRUKLIN NETS

Došli: D'Anđelo Rasel (trejd, LA Lejkers), Timofej Mozgov (trejd, LA Lejkers), Alen Kreb (trejd, Portland), Demare Kerol (trejd, Toronto), Tajler Zeler (2g, 3.600.000, Boston);

Draft: Džeret Alen (22.);

Novi ugovori: -

Otišli: Bruk Lopez (trejd, LA Lejkers), Džastin Hamilton (trejd, Toronto), Endrju Nikolson (trejd, Portland), Arči Gudvin, Kej Džej Mekdanijels (1g,1.500.000, Toronto).

Lagano završava faza čistilišta koju je Bruklin morao da prođe eadi svih onih blesavih poteza koje je Mihail Prohorov vukao želeći da preko noći stvori tim koji će se boriti za pobedničko postolje. Od toga, naravno, nije bilo ništa, a kada su veterani otišli, Netsima nisu ostali niti pikovi niti mladi igrači.

Svetlo na kraju tunela počelo je da se ukazuje prošle sezone kada je sjajni trener Keni Atkinson iz limitiranog rostera izvukao najbolje. Novi GM Šon Marks je trejdovao sve veterane koje je mogao usput dobivši neke pikove koje mu je Prohorov “oduzeo“. Bruklin je prošle sezone pokazivao dobru igru, a nagrada za sve je došla ovog leta.

Netsi su od Lejkersa dobili D'Anđela Rasela, mladog igrača koji je zaslužio još jednu šansu u gradnji tima oko sebe. Bruk Lopez ionako ne bi dočekao da ga Netsi okruže dobrim igračima tako da se njegov odlazak lako preboli, a Bruklinu ni ugovor Mozgova nije toliko opterećenje. Nakon toga su usledila još dva dolaska koja su dodatno ojačala tim – iz Toronta je stigao Demar Kerol, a iz Portlanda Alen Kreb kojeg je Brulin želeo i pre godinu dana.

Ova četvorica, uz Džeremija Lina, pojačanje iz prošle sezone, te mladih igrača u likovima Ronda Holis-Džefersona, Karisa Leverta te ovogodišnjeg pika Džereta Alena, biće okosnica ekipe koja neće biti kvalitetom blizu gornje polovine NBA lige, ali koja će sigurno igrati požrtvovno i angažovano u svakoj utakmici.

Prognoza: Bruklin sigurno neće “tankovati“ poraze jer pik za sledeću godinu nemaju. Kako samo na Istoku imaju dve ekipe koje su gore od njih te još poneka koja bi se mogla odlučiti da tankuje, čak ni 10. mesto u konferenciji nije nemoguće dohvatiti.

NJUJORK NIKS

Došli: Enes Kanter (trejd, Oklahoma), Dag Mekdermot (trejd, Oklahoma), Tim Hardavej junior. (4g,71.000.000, Atlanta), Ramon Sešns (1g,2.300.000, Šarlot);

Draft: Frank Ntilkina (8.);

Novi ugovori: Ron Bejk (2g,8,8m).

Otišli: Karmelo Entoni (trejd, Oklahoma), Derik Rouz (1g,2.100.000, Klivlend), Džastin Holidej (2g, 9.000.000, Čikago), Maršall Plamli (1g,1.300.000, LA Klipers), Saša Vujačić (Torino), Moris Ndur.

A jedna od te dvije najgore ekipe, pomenute na kraju teksta za Bruklin, jeste Njujork. Ovog leta se Džamid Dolan napokon rešio Fila Džeksona, ali nelogične odluke su se nastavile. Prvo su “junački“ preplatili Tima Hardaveja kojeg je upravo Džekson poslao u Atlantu, zatim su na draftu uzeli Frenka Ntilikinu u situaciju kada su iza njega birani nominalno “sigurniji“ plejevi te su Francuzu za mentora doveli Ramona Sešnsa da bi sve kulminiralo kada su pre nekoliko nedelja poslali Karmela Entonija u Oklahomu, a zauzvrat dobili jako malo. Enes Kanter i Dag Mekdermot jesu korisni igrači, ali bespredmetno ih je porediti s Melom, a onaj pik druge runde nećemo ni da komentarišemo.

Nakon svega je jasno kako su Nicksi u “rebuildingu“, a dobra stvar po njih je činjenica da je Džekson otišao iz kluba pa Džef Hornasek više ne mora da forsira “trougao“, ali to je više-manje jedina dobra vest za navijače Njujorka. Doduše, ne može se reći da nemaju neku osnovu za građenje. Tu je Kristaps Porzingis kao neupitna zvezda, na pozicijama dva i tri su solidni igrači za rotaciju Hardavej, Kortni Li i Mekdermot, a nešto bi trebalo da dobiju i od centara: Kantera, Joakima Noe i Vilija Ernangomeza. No, to je ipak malo, a ogromna je rupa na poziciji plejmejkera gde bi u nekoj kombinaciji starter mogao da bude Ron Bejker. Nama je to bilo teško da uopšte napišemo pa smo na našoj grafici u petorku gurnuli Sešnsa.

Veliki bi problem mogao da bude ako će Hornasek Porzingisa isključivo gurati na četvorku. Letonac se u modernoj košarci mnogo bolje snalazi kao centar, a pod košem se lakše sakrivaju i njegove obrambene slabosti. Zna Porzingis da zatvoriti prilaz obruču, ali još je spor na nogama. Prebacivanjem njega na peticu Hornasek bi dodatno ubrzao igru, ali je problem očigledno činjenica da su Kanter i Noa najskuplji igrači timai (kombinovana plata za sledeću sezonu im je veća od 35.000.000 dolara) pa im se mora pronaći minutaža.

Prognoza: Jesu li gori od Čikaga? To je jedino pitanje. Nama se čini da ipak nisu.

FILADELFIJA 76ERS

Došli: Džej Džej Redik (1g, 23.000.000, LA Klipers), Amir Džonson (1g, 11.000.000, Boston);

Draft: Markele Fulc (1.), Furkan Korkmaz (26.);

Novi ugovori: Džoel Embid (4g, 148.000.000), Robert Kovington;

Otišli: Šejn Long (trejd, Houston), Serhio Rodrigez (CSKA Moskva), Tijago Spliter, Džerald Henderson.

“Proces“ se završio. I to na kakav način. Filadelfija je uspela da se dokopa prvog pika na ovogodišnjem draftu i uzela Markela Fulca, objektivno najvećeg talenta generacije koji bi mogao dosta da pomogne već u prvoj sezoni. Tokom leta su dali bogate jednogodišnje ugovore Džej Džej Rediku i Amiru Džonsonu koji će im pomoći svojom veteranaskom prisutnošću, ali koji neće narušiti dugoročni projekat kluba. Uz sve to, pripremne utakmice su pokazale kako se Ben Simons potpuno oporavio od povrede te da s njim neće biti problema. Ostaje samo da vidimo kako će izgledati Džoel Embid.

Embid je ključni čovek cele priče oko Siksersa. Simons i Fulc mogu da budu jako dobri igrači, ali ne verujemo da mogu da budu i nosioci celei franšize. A Embid to može. Barem zdravi Embid. Međutim, centar Filadelfije ni ovaj trening kamp nije u potpunosti prošao, a već sada je jasno da neće igrati back-to-back utakmice te da će mu biti smanjena minutaža. Siksersi to sve mogu da podnesu, jer u rotaciji imaju Džejhila Okafora (nažalost po njih, ne i Nerlensa Noela), ali ako Embid ipak izostane više od predviđenog, onda stvari neće dobro izgledati. Jednostavno, bez njega to neće biti to.

Trener Bret Braun se u ove četiri godine pokazao odlično, a sada ćemo ga videti u prvoj “pravoj“ sezoni u kojoj će moći da se boriti, ako mu se sve posloži, čak i za plej-of. I on se odlučio na small-ball verziju pa će četvorku igrati Simons, barem nominalno. U napadu će se Simons pretvarati u klasičnog pleja – pripremne utakmice su pokazale kako će Fulc doslovno samo da prevodi loptu preko centra, ako i to, a onda sve ide u ruke Simonsu. To i nije loše jer je on prilično loš bez lopte u rukama, a posebno boli činjenica da nema spoljni šut. Ovako će moći da da najviše za tim, a Fulc bi mogao s Redikom da stvori jako opasan tandem bekova koji će igrati bez lopte.

Moramo da napišemoi nešto i o Dariju Šariću kojeg čeka jako teška sezona. Lani nije bilo Simonsa pa mu se prilika prilično otvorila, posebno u drugom delu sezone kada je, nakon povrede Embida, igrao odlično i borio se za naslov rukija godine, ali sada je osuđen na klupu. Biće Dario šesti igrač, ali moraće prilično da popravi svoju igru da bi došao do pravih prilika. Moraće da pokaže da može u kontinuitetu da pogađati šuteve spolja te da je u stanju da braniti bekove prilikom preuzimanja. Generalno, pitanje njegovog obrambenog angažmana je jako važno, a ne bi nas čudilo da ga u ponekim situacijama vidimo i na poziciji petice što bi mu, u nekoj budućnosti, možda najviše i odgovaralo.

Prognoza: Borba za ulazak u plej-of. Majam, Detroit i Filadelfija ganjaju dva poslednja mesta. Siksersi bi mogli da ga ulove ako budu zdravi.

TORONTO REPTORS

Došli: Si Džej Majls (3g, 25.000.000), Džastin Hamilton (trejd, Bruklin), Kej Džej Mekdanijels (1g, 1.500.000, Bruklin);

Draft: Ou-Dži Anunovi (23.);

Novi ugovori: Kajl Louri (3g, 100.000.000), Serž Ibaka (3g, 65.000.000);

Otišli: Demare Kerol (trejd, Bruklin), Kori Džozef (trejd, Indijana), Patrik Paterson (3g, 16.000.000, Oklahoma), Pi Džej Taker (4g,32.000.000, Hjuston).

Reptorsi su odlučili da se kockaju na sigurnu ruku. Prošlog leta dali su ogroman ugovor Demaru Derouzanu, ovog su veliki novac istresli pred Kajla Laurija i Serža Ibaku pa s istim jezgrom kreću u novi lov na vrh Istočne konferencije. Samo je činjenica da taj lov niti jedne sezone do sada nije završio uspešno, a teško je povjerovati da će i ove godine napraviti nešto više s obzirom na pojačane Boston i Kliblend, ali i činjenicu da je Toronto - oslabljen.

Zadržali u Torontu sve najvažnije igrače, Demara Kerola zamenili iskusnim veteranom Si-Džej Majlsom i tu se nema što prigovoriti, ali njihova klupa je prilično slabija. Otišao im je Patrik Paterson, jako važan igrač koji je imao značajnu ulogu u njihovim stretch postavama. Nema više ni Pi Džej Takera ni Korija Džozefa pa na klupi realno imaju samo jednog igrača na kojeg se uvek mogu pouzdati, a to je Norman Pauel. Sve ostalo su klupski projekti, uglavnom igrači koje su Reptorsi pokupili na draftu, a nisu se pokazali preterano uspešnim. Možda će neko od njih isplivati, ali realno trener Dvejn Kejsi u sezonu ulazi sa šest dokazanih NBA igrača. A to nije dovoljno.

Reptorsi se nalaze u vakuumu – nisu dovoljno dobri da bi se borili za naslov, nemaju resurse za interni rast, a s obzirom na popularnost košarke u Torontu nema smisla da se odluče na “rebuilding“. Stoga ćemo ovakvu ekipu gledati u Kanadi sledeće dve-tri sezone. Dovoljno dobri za prvu B ligu Istoka, nedovoljno dobri za ulazak u prvu A ligu, odnosno status izazivača.

Prognoza: Polufinale konferencije. Dalje od toga ne ide, a niže bi mogli da padnu ako im se dogodi povreda-dve ili naiđu na Boston/Klivlend pre te faze takmičenja. Plej of im ne bi smeo pobeći čak i ako im se povredi cijela petorka.

Piše: Emir Fulurija, Germanijak.hr.

Foto: Action Images.