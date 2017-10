ANALIZA! Divizija Central: Lebronovo dvorište, Bobijeva sezona dokazivanja i Janisova MVP potera

Naredne sedmice počinje nova sezona NBA lige, a mi vam donosimo najavu kroz pregled svih klubova. Na redu je divizija Central Istočne konferencije

Nova NBA sezona počinje u noći s utorka na sredu, a mi vam uoči nje donosimo pregled svih 30 ekipa. I to podeljen u šest tekstova, za svaku diviziju po jedan.

U svakom tekstu ćemo predstaviti jednu diviziju s pregledom svih dolazaka i odlazaka, kratkim rezimeom o svakom klubu, grafičkom prikazu izgleda petorke te prognozom učinka u sledećoj sezoni. Juče smo pisali o diviziji Atlantik, a danas nastavljamo s Istočnom konferencijom i divizijom Central.

ČIKAGO BULS

Došli: Zek Levin (trjd, Minesota), Kris Dan (trejd, Minesota), Džastin Holidej (2g/9m, Njujork), Dejvid Nvaba (2g/3m, LA Lejkers), Kvinsi Pondekster (trejd, Nju Orleans), Diamond Stone (LA Klipers)

Draft: Lauri Markanen (7.)

Novi ugovori: Kristijano Felisio (4g/32m), Nikola Mirotić (2g/27m)

Otišli: Džimi Batler (trejd, Minesota), Dvejn Vejd (1g/2,33m, Klivlend), Redžon Rondo (1g/3,3m, Nju Orleans), Džofri Lovernj (2g/3,1m, San Antonio), Ajzea Kanan (Oklahoma)

Jednu godinu prekasno. Najmanje jednu godinu prekasno. Tako bi se moglo opisati sve ono što su u Čikagu radili ovog leta. Odlučili su da idu u potpunu rekonstrukciju i navijači Bulsa, a u ovim krajevima ih ima puno, mogu da očekuju sezonu punu poraza i nadaju se da će uspeti da dođu do prvog pika kako bi proces bio što bezbolniji.

Sve to su u Čikagu mogli da naprave lani s tim da su mogli jednu godinu pokušati da grade mladu ekipu oko Džimija Batlera. Ipak, oni su odlučili da dovedu Dvejna Vejda i Redžona Ronda i da uđu u trku za doigravanje. Supeli su da tamo uđu, ali su odmah i ispali, a činjenica da su se nalazili među osam najboljih ekipa na Istoku ne može da izbriše činjenicu da je tim Freda Hojberga igrao možda i najružniju košarku u ligi i da je atmosfera u klubu bila užasna.

I onda su odlučili da sve “pocepaju”. Već tokom sezone su se oslobodili Tadža Gibsona i Daga Mekdermota, a kada su Džimija Batlera poslali u Minesotu, jasno je bilo da je gotovo. Paket koji su dobili za jednog od najboljih “two-way” igrača lige je prilično slab – Zek Levin je dobar igrač, ali je povređen i propustiće dobar deo sezone. Za Krisa Dana se već može reći da je reč o promašaju, a Lauri Markanen jeste dominirao na Evrobasketu, ali ga tek čekaju izazovi na najjačoj košarkaškoj sceni.

Dugo se mislilo da bi Vejd ipak mogao počne sezonu sa Bulsima, ali su se onda klub i igrač dogovorili za otkup ugovora pa se Fleš priključio svojem prijatelju Lebronu u Kavsima. Tako su Bulsi ostali na rosteru punom igrača koji bi po pravilu tek popunjavali rotaciju ili bili u G-ligi. Ovako će Džerijan Grant, Džastin Holidej i Pol Cipser biti starteri, a s njima će u petorci biti ipak dokazani(ji) Nikola Mirotić i Robin Lopez.

Osnovni cilj Bulsa je, naravno, da imaju što bolji pik na draftu i da dobitjui nešto od Markanena. Ako se Levin uspešno vrati posle povrede, to bi bila dobra osnova za razvoj kluba. U timu rosteru su solidni igrači za rotaciju Denzel Valentajn, Kristijano Felisio i Bobi Portis, a sve zajedno bi već sledeće sezone moglo da izgledati dosta bolje. Ova se već može nazvati čistilištem.

Prognoza: Sve iznad toga da budu najgori tim Istoka, samim time i lige, bi nas iznenadilo. Ovo je tim koji se ne bi dobro proveo ni u nekim evropskim ligama. A to vam kaže navijač Bulsa.

KLIVLEND KAVALIRS

Došli: Ajzea Tomas (trejd, Boston), Džae Krauder (trejd, Boston), Ante Žižić (trejd, Boston), Dvejn Vejd (1g/2,33m, Čikago), Derik Rouz (1g/2,1m, Njujork), Džef Grin (1g/2,1m, Orlando), Hoze Kalderon (1g/2,3m, Atlanta), Džedi Osman (3g/8,3m, Anadolu Efes)

Draft: -

Novi ugovori: Kajl Korver (3g/22m)

Otišli: Kajri Irving (trejd, Boston)

Leto je počelo sa spekulacijama oko odlaska Lebrona Džejmsa u Los Anđeles sledeće godine. Američki novinari su se takmičili u tome tko će ga pre smestiti u Lejkerse ili Kliperse, a sam Kralj nije ništa demantovao. Da li je takvo ponašanje bilo uzrok činjenice da je Kajri Irving zatražio trejd, još ne znamo, ali činjenica je da je drugi najbolji igrač ekipe koja je tri puta zaredom bila u NBA finalu i uzela jedan prste, odlučio da ode iz kluba.

Šokantna je bila ta Irvingova odluka, a još veći šok je uslijedio kada je objavljeno da su se Kavalirsi dogovorili sa Seltiksima oko trejda. Tako je Kajri otišao u Boston, a u suprotnom pravcu su došli Ajzea Tomas, Džae Krauder, Ante Žižić i pik Bruklina na sledećem draftu. Izgledalo je kao da su Kavsi kratkoročni pobednici ovog trejda, ali se brzo ustanovilo da stanje Tomasovog povređenog zgloba uopšte nije dobro i da će sjajni plejmejker biti van terena još nekoliko meseci.

Tu je Kavsima pomogla činjenica da su već ranije u klub doveli Derika Rouza, a nešto kasnije im se priključio i Dvejn Vejd. Dodajte tome Džefa Grina, Hozea Kalderona i Džedija Osmana, koji su ranije došli u Klivlend, kao i činjenicu da osim Irvinga niko nije otišao i dobićete najbolji tim Kavsa od kada se Lebron vratio u grad.

Tajron Lu se tako našao u problemu koga staviti u startnu petorku, a pre nekoliko dana je razrešio i te dileme. Tako će se Tristan Tompson preseliti na klupu, a Kevin Lav će zaigrati na poziciji “petice” dok će u petorku i Rouz i Vejd, a na klupu se seli Džej Ar Smit. Uz nedodirljivog Lebrona peti starter će biti Krauder.

Pomeranje Lava na “peticu” kako bi se oslobodilo mesto za Kraudera ima potpunog smisla jer će se sada Lebron moći dodatno odmarati u fazi odbrane jer Krauder može uzimati najopasnije protivnike na pozicijama od “dva” do “četiri”. Ipak, činjenica da će starteri biti Rouz i Vejd “de facto” poništava taj odbrambeni napredak na pozicijama krila jer nijedan od njih dvojice nije u stanju da igra kvalitetnu odbranu. Uz to, obojici treba lopta u rukama, a kako će ona ipak većinu vremena biti kod Lebrona pitanje je koliko mogu Rouz i Vejd da pomognu u igri bez lopte. Činjenica je da je Smit nepouzdan igrač, ali ipak može igrati bolju odbranu. Ona ideja koja se pominjala, da bi Vejd mogao da zaigra na poziciji pleja, a Smit ostane startna “dvojka” izgledala je najbolje. Ali, Lu nije imao hrabrosti za to.

Prognoza: Klivlend bi, ako se Tomas nakon povrede vrati barem na 80% onoga što je pružio lane, mogao da izgleda bolje nego prošle sezone. To znači da mu konkurencija na Istoku ni ove godine neće moći ništa, ali ni Kavsi neće moći puno protiv Golden Stejta. A šta će da bude u budućnosti, hoće li Lebron ipak otići u LA, ostaje nam tek da vidimo…

DETROIT PISTONS

Došli: Ejveri Bredli (trejd, Boston), Lengston Galovej (3g/21.000.000, Sakramento), Antoni Toliver (1g/2.300.000, Sakramento), Erik Morlend (3g/5.400.000, Kanton Čardž);

Draft: Luke Kenard (12.);

Novi ugovori: Redži Balock (2g/5.000.000);

Otišli: Markus Moris (trejd, Boston), Darun Hilard (trejd, Hjuston), Kentavijus Kaldvel-Poup (1g/18.000.000, LA Lejkers), Aron Bejns (1g/4.320.000, Boston), Majkl Gbinije.

Sten van Gandi je još jedan dokaz kako trenerima ne treba dati da obavljaju i poslove generalnog direktora. Mlađi Van Gandi je odličan trener, ali nikako nije uspeo da posloži roster kojim bi Pistonsi konkurisali za gornju polovinu plasmana na Istoku. Jednostavno, previše se oslanjao na trenerski, a ne poslovni gen, pa je Detroit ostao bez ozbiljne rotacije, ali i resursa da se nešto ozbiljnije promeni.

Ovog leta je Van Gandi ipak povukao neke dobre poteze. Doduše, dogodila mu se super situacija da se Boston morao odreći Ejverija Bredlija kako bi oslobodio mesto za Gordona Hejvorda, a Detroit se tu našao kao idealan partner. Samim time Van Gandi nije morao da se kocka s novim ugovorom Kentavijusa Koldvel-Poupa. Doduše, u poslu s Bredlijem je morao da se odrekne korisnog Markusa Morisa, ali Van Gandi se nada da će ga dostojno moći zameniti Tobijas Haris, odnosno da će Stenli Džonson napokon da napravi iskorak koji se od njega očekuje.

Detroit se nalazi u prilično čudnoj situaciji. Vezali su se za Redžija Džeksona i Andrea Drumonda, a nijedan od njih nije u potpunosti “pravi“ nosilac franšize. Džekson ima problema s povredama, Dramond i s njima i s činjenicom da ne može da se nametne kao dominantna sila na niti jednoj strani parketa. Njegovi problemi sa slobodnim bacanjima već su opevani. Van Gandi treba da pronađe način kako da uklopi sve delove slagalice u jednu sredinu, a da pri tom uspe da ispuni sve ciljeve koje je uprava stavila pred njega. Inače bi i on mogao vrlo brzo da ostane bez posla.

Prognoza: Detroit je u onoj grupi ekipa koje se bore za poslednja mesta u plej ofu. Po našim procenama će se za dva mesta boriti Filadelfija, Majami i Pistonsi. Trenutno baš Pistonsi, pod uslovom da Džoel Embid bude zdrav, izgledaju najslabije.

INDIJANA PEJSERS

Došli: Viktor Oladipo (trejd, Oklahoma), Domantas Sabonis (trejd, Oklahoma), Kori Džozef (trejd, Toronto), Bojan Bogdanović (2g/21.000.000), Daren Kolison (2g/20.000.000);

Draft: Ti Džej Lif (18.), Ajk Anigbogu (47.), Edmond Samner (52.);

Novi ugovori: -

Otišli: Pol Džordž (trejd, Oklahoma), Džef Tig (3g/57.000.000, Minnesota), Si-Džej Majls (3g/25.000.000, Toronto), Monta Ellis, Kevin Serafan (Barselona), Rakem Kristmas (Galatasaraj), Žorž Nijang (Golden State);

Ako Čikago ima najgori roster na Istoku, onda Indijana ima najurnebesniji. I Pejsersi su na putu “rebuidlinga“, ali njihova odluka nije bila da odu u potpunu rekonstrukciju s mladim igračima nego da s ponekim veteranom pokušaju da budu konkurentni, iako je svima jasno da konkurentnost ne stanuje u “državi košarke“.

Pejsersi su ostali i bez poslednjeg člana generacije koja je pretila Klivlendu u finalu Istoka. Otišao je i onaj najvažniji igrač, Pol Džordž, a ako Bulsi, s kojima Pejsersi mogu da se s razlogom porede, za Džimija Batlera nisu dobili puno, šta tek reći za paket koji je Oklahoma poslala u zamenu za Džordža? Neko će reći kako Viktor Oladipo nije loš igrač i biće donekle u pravu, ali ko bi želio da plaća takvog igrača 84.000.000 dolara u sledeće četiri godine? Osim njega, došao je i Domantas Sabonis koji najveću vrednost ima u svom prezimenu, a Pejsersi nisu uspeli da dobiju čak ni pik prve runde.

U takvoj situaciji je bilo logično da Džef Tig i Si-Džej Majls odu iz kluba, a Indijana je rupe odlučila da zakrpi Darenom Kolisonom, Bojanom Bogdanovićem i Korijem Džozefom koji bi mogli da im donesu poneku pobedu, ali je pitanje treba li Indijani poneka pobeda viška?

Ove sezone će se pokazati može li se budućnost graditi oko Majlsa Tarnera ili Indijana treba da traži novog igrača za tu svrhu. Treba videti i može li se šta izvući od ovogodišnjih rukija, a sve osim toga će biti potpuno nebitno.

U tom kontekstu je Indijana možda i najbolja ekipa u kojoj je mogao završiti Bojan Bogdanović. On je svoje izglede za bogatim dugogodišnjim ugovorom prokockao lošim igrama za Vašington u prošlosezonskom plej ofu. Očekivao je ugovor na tri ili četiri godine vredan oko 40.000.000 dolara, a dobio je jednu garantovanu i još jednu dodatnu sezonu za 21.000.000. Nije to loše, ali bi “Babo“ sledećeg leta s 29 godina opet mogao da se nađe na tržištu. I stoga treba da odigra što je bolje moguće, a prilika će imati. Startovaće na poziciji trojke u timu koji nema previše pouzdanih šutera. To znači da će imati dosta prilika za šut, a na njemu je da ih pretvori u dobru statistiku koja će naterati potencijalne kupce da ga dogodine potpišu na, recimo, tri godine. Doduše, možda će Indijana hteti da ga zadrži i nakon ove sezone. Imaju pravo na to.

Prognoza: Biće bolji od Čikaga, a s Njujorkom i Atlantom će se boriti za 12. mesto na Istoku. Dovoljno?

MILVOKI BAKS

Došli: Džejms Jang (Boston), Džerald Grin (Boston), Džoel Entoni (San Antonio);

Draft: Di-Džej Vilson (17.), Sterling Braun (46.);

Novi ugovori: Toni Snel (4g/44.000.000);

Otišli: -

U ludom ovogodišnjem letu oni su najmanje radili. Baksi su svoje napravili prošlog leta, a kako im je “salari“ kep bio prilično napunjen, a nikoga od igrača s velikim ugovorom i malom produkcijom nisu uspeli da ubace u neki trejd, onda u sezonu ulaze s praktično istim rosterom kao i lani.

I to ne bi bilo loše kada opet ne bi bilo povreda. Prošle sezone su čekali Krisa Midltona, a ove će najmanje do Nove godine biti bez Džabarija Parkera koji je zadobio tešku povredu kolena baš kada je počeo da pokazuje zbog čega je pre tri godine bio drugi pik drafta.

Tako će Džejson Kid, koji se pokazao kao veoma dobar trener, u novu sezonu ući s osakaćenim rosterom, ali s rosterom koji u najboljem svetlu pokazuje u kojem smeru idu trendovi u modernoj košarci. Naime, Baksi su ekipa sastavljena od igrača koji u obrani mogu da preuzimaju koga god hoće, a koji u napadu mogu da igraju na više različitih pozicija. Činjenica da je, recimo, Malkolm Brogdon plejmejker tima važna je samo na papiru jer će napad organizovati sjajni Janis Adetokumpo, a takvih primera ima još dosta. Još kada bi Buksi imali bolje šutere s spoljnih pozicija, gde bi im bio kraj. U tu svrhu se Kid nada da će pojačanja Mirza Teletović i Metju Delavedova prikazati bolje igre, a očekuje se i dalji napredak Janisa u šutu.

A kad smo već kod Janisa, nemojte se začuditi ako momak za 10-ak meseci bude proglašen najkorisnijim igračem NBA lige ili barem bude u ozbiljnoj konkurenciji za to. Grčki košarkaš iz godine u godinu napreduje, a ako se pokažu tačnima najave da je popravio šut, to bi moglo da bude dovoljno za MVP naslov. Pomoći će mu i činjenica da je dosta drugih MVP kandidata za saigrače dobilo velike zvezde pa će im sigurno pasti učinak.

Prognoza: Plej of ne može da im pobegne. Drugi krug je moguć, teško i nešto više.

PIŠE: Emir Furulija, Germanijak.hr

