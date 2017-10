ANALIZA! Divizija Jugoistok: Pakleni bekovski par iz prestonice, Supermen sleteo u Šarlot i Dragićeva potera za plej-ofom

Naredne sedmice počinje nova sezona NBA lige, a mi vam donosimo najavu kroz pregled svih klubova. Na redu je divizija Jugoistok Istočne konferencije

Veličina slova A A A

Nova NBA sezona počinje u noći s utorka na sredu, a mi vam donosimo pregled svih 30 ekipa. I to podeljen u šest tekstova, za svaku diviziju po jedan. U svakom tekstu predstavljamo detaljno i analitički jednu diviziju s pregledom svih dolazaka i odlazaka, kratkim rezimeom o svakom klubu, grafičkom prikazu izgleda petorke te prognozom učinka u sledećoj sezoni. Prethodna dva dana smo pisali o divizijama Atlantik i Central, a danas završavamo sa Istočnom konferencijom i divizijom Jugoistok.

ATLANTA HOKS

Došli: Marko Belineli (trejd, Šarlot), Mejson Plamli (trejd, Šarlot), Divejn Dedmon (2g/14m, San Antonio), Luk Babit (1g/2,1m, Majami), Nikolas Brusino (3g/4,7m, Dalas)

Draft: Džon Kolins (19.), Tajler Dorsi (41.), Alfa Kaba (60.)

Novi ugovori: Ersan Iljasova (1g/6m), Majk Muskala (2g/10m)

Otišli: Pol Milsap (3g/90m, Denver), Dvajt Hauard (trejd, Šarlot), Tim Hardavej jr. (4g/71m, Njujork), Tabo Sefološa (Juta), Hoze Kalderon (1g/2,3m, Clivlend), Majk Skot (1g/1,7m, Vašington)

Samo dve godine nakon što su imali najbolji odnos pobeda i poraza na Istoku i upisali čak 60 pobeda u sezoni, Hoksi su se i službeno raspali. Od opasne petorke nioko nije više ostao, a iz Atlante je otišao i Dvajt Hauard, koji se lane vratio u rodni grad kao zamena za Alu Horfordu.

Hoksi su lani pokušali da izgrade ekipu oko Denisa Šredera, Pola Milsapa i Hauarda, ali u tome nisu uspeli. Sa 43 pobede su ušli u plej-of, ali tamo se nisu dugo zadržali i usput pokazali kako takva ekipa nema budućnost. Bilo je jasno kako će Milsap priliku za najveće stvari potražiti negde drugde, a da je jedna era Atlante gotova pokazala je i činjenica da je uprava odlučila treneru Majku Badenholceru da oduzme GM ulogu.

Atlanta će u novu sezonu ući sa prilično skromnom ekipomi te isto takvim očekivanjima. Šreder će još jednom dobiti priliku da pokaže da je spreman da bude vođa, a pomoć će na bekovskim pozicijama imati od Kenta Bazemora i Marka Belinelija. Badenholcer je lane razvio Taurina Prinsa koji će ove godine imati puno veću ulogu, a za očekivati je i da rukie Džon Kolins pod košem dobije dosta prilika, pogotovo u sezoni kada rezultat neće biti važan.

Prognoza: Bolji su od Čikaga i Njujorka, možda i od Indijane? Od ostalih? Teško. Badenholcer je sjajan trener i izvući će iz ove ekipe najbolje, ali ovaj roster ne može puno.

ŠARLOT HORNETS

Došli: Dvajt Hauard (trejd, Atlanta), Majkl Karter Vilijams (1g/2,7m, Čikago)

Draft: Malik Monk (11.), Dvejn Bejkon (40.)

Novi ugovori: -

Otišli: Marco Belineli (trejd, Atlanta), Majls Plamli (trejd, Atlanta), Ramon Sešns (1g/2,3m, Njujork)

Hornetsi su prošle sezone silno želeli u plej-of, ali nisu u tome uspeli. Ali, zato im ove godine nastup među osam najboljih ekipa Istoka nikako ne može pobeći, delom zbog slabljenja konkurencije, delom zbog činjenice da su oni u najmanju ruku jednakog kvaliteta kao prošle sezone, ako ne i bolji.

Majkl Džordan je tokom leta u Šarlot doveo Dvajta Hauarda koji je postao prava ptica-selica po broju klubova koje je promenio poslednjih nekoliko sezona. Iako je Hauard miljama daleko od nivoa igre u "Supermen fazi#, i dalje bi mogao Hornetsima da pomogne i to na obe strane parketa. U ograničenoj minutaži Hauard će sigurno doprineti igri koju je Stiv Kliford postavio u Šarlotu, a u paru s Kodijem Zelerom, koji je imao jako dobru sezonu, Hauard će činiti centarski par koji će igru pod košem svih 48 minuta držati na visokom nivou.

Ključ ove sezone za Hornetse su povrede, odnosno zdravlje. Sreća ih u tom pogledu nije previše služila u poslednje vreme, puno utakmica su propustili Majkl Kid Gilkrist i Nikola Batum, a Francuz ima problema i uoči početka nove sezone. Ako se on ipak vrati na parket u nekom pristojnom izdanju, onda bi ovo mogla biti uspešna sezona za Hornetse.

Trojac Batum – Kid Gilkrist – Marvin Vilijams može u obrani da preuzime puno toga, Hauard je na toj strani parketa (još) uvek pouzdan, a Voker u tako posloženom odnosu snaga može dobiti potpunu slobodu te se njegov slabiji učinak u obrani može sakriti. U napadu startnoj postavi nedostaje nešto bolji šut s polja, ali "trojke" Batum i Vilijams mogu da trpaju, a puno prostora već u rukie sezoni imaće Malik Monk.

Kliford se već odavno odlučio za svoju verziju "smol bola" gde je na četvorci Vilijams, a sa klupe će tu poziciji pokrivati Frenk Kaminski. Dobro je to složeno, reklo bi se najbolje što se moglo u dantim okolnostima.

Prognoza: Plej-of im nikako ne bi smeo izmaći, a onda sve zavisi protiv koga će igrati u prvom krugu. Klivlend i Boston ne mogu da izbace, ali sve ostale itekako migu.

MAJAMI HIT

Došli: Keli Olijnik (4g/51m, Boston)

Draft: Bem Adebajo (14.)

Novi ugovori: Dion Vejters (4g/52m), Džejms Džonson (4g/60m), Judonis Haslem (1g/2,3m)

Otišli: Džoš Makroberts (trejd, Dalas), Vili Rid (trejd, LA Klipers), Luk Bebitt (1g/2,1m, Atlanta), Kris Boš (?)

Ono što je Erik Spolstra napravio prošle sezone s onako dobrim rosterom Majamija potvrdilo ga je kao jednog od najboljih trenera NBA lige. Mnogi su mislili, a potpisnik ovih redova je bio među takvima, kako će se Hit tavoriti na dnu i tražiti što bolje mesto na draftu, a na kraju im je tek gori međusobni odnos pobeda i poraza od Čikaga presudio da prođu u plej-of.

Spolstra je ekipu složio od igrača koji u prethodnim klubovima nisu puno toga ponudili ili uopšte nisu bili u ozbiljnoj rotaciji, a na kraju se sve ispalo sjajno. Da vam je neko pre godinu-dve rekao da će važnu ulogu u nekoj NBA ekipi imati Dion Vejters, Džejms Džonson, Tajler Džonson ili Džoš Ričardson, verojatno bi mu se nasmejali. No, predvođeni Goranom Dragićem i Hasanom Vajtsajdom, ovi igrači su se savršeno uklopili u sastav kog je Spolstra potencirao – puno trčanja sa i bez lopte, puno kretanja lopte i puno šuteva spolja. Majami je igrao lepu i svrsishodnu košarku i bilo je stvarno šteta što su umesto njih u plej-of ušli 'dosadni' Bulsi.

Ovog leta je spoljni učinak pojedinih igrača došao na naplatu. Pet Rajli nije žalio novca za Diona Vejtersa i Džejmsa Džonsona koji je postao "Drejmond Grin za siromašne", a kako je uspeo da iz "salary capa" izbriše platu bolesnog Krisa Boša, tako je imao i mogućnost čekanja na neko novo pojačanje. No, do toga nije došlo pa će Majami u sezonu ući sa ekipom veoma sličnoj lanjskoj.

Nije da se Majami nije pojačao. Došao je Keli Olijnik, koji će verovatno najčešće igrati na poziciji "back-up" centra te tako dodatno raširiti teren jer će Hit sada imati i po pet igrača na parketu koji mogu da pogode tricu. Rukie Bem Adebajo će tako teško do veće minutaže u prvoj sezoni, a zanimljivo je kako je Spolstra odlučio da Džastisa Vinsloua da koristi sa klupe i dati mu veću minutažu na poziciji 'četvorke'. No, kako je Rodni Mekgruder povređen, moguće je da će Vinslou ipak u startnu petorku.

Prognoza: Opet će se Hit boriti za nastavak sezone, ali ovaj put bi rebalo da uspe. Istok je u globalu slabiji nego prethodne sezone, a oni su bolji, u najmanju ruku za godinu dana zajedničkog rada.

ORLANDO MEDŽIK

Došli: Džonatan Simons (3g/18m), Šelvin Mek (2g/12m), Eron Aflalo (1g/2,3m), Maris Spajt (1g/2,1m), Kem Birč (2g/2,1m)

Draft: Džonatan Ajzak (6.), Vesli Ivundu (33.)

Novi ugovori: -

Otišli: Džef Grin (1g/2,1m, Klivlend), Džodi Miks (2g/6,7m, Vašington)

I dok se na jugu Floride rade prave košarkaške stvari, na severu se i dalje ne zna ko pije, a ko plaća. Medžik je u tako dugom vakuumu da se verojatno ne sećaju kako su u njega upali, a kad će izaći – ne zna se.

Ovog leta Orlando je nastavio tamo gde je započeo prošle godine. Doduše, nisu spalili toliko novca kao prethodne ezone, ali nije im ga ni ostalo previše. Lani su ga odlučili potrošiti na pozicije pod košem pa su Eronu Gordonu i Nikoli Vučeviću doveli Serža Ibaku, Džefa Grina i Bizmarka Bijomba, a ove godine su se koncentrisali na "bočne" pozicije pa su Ivanu Furnijeu i Terensu Rosu doveli Džonatana Simonas i Erona Aflala.

Orlando lane nije uspeo da popravi igru, a nije uspeo ni da razvije preostale mlade igrače koje nisu razdelili okolo, Elfrida Pejtona, Erona Gordona pa i Marija Hezonju. Ove godine im nije preostalo previše izbora nego da nastave da tragaju za načinom kako da uđu u plej-of, pa su odlučili dodatno da pojačaju konkurenciju te će Frenk Vogel sada na rosteru imati 10-ak igrača. Duplirane su gotovo sve pozicije, osim plejmejkerske, ali to i dalje ne znači da će Orlando do uspeha.

Jednostavno, previše su toga lošeg napravili tokom svih ovih godina pa je to sada došlo na naplatu. Bilo je previše lutanja, a premalo smislenih poteza koji bi izgradili igru ekipe, odnosno postavili temelje iste. Vogel ove godine, doduše, ima ekipu koja može da igra dobru tranzicionu košarku, ali je problem što niti jedan od programiranih nositelja igre nije dokazao da to može biti. Biće zanimljivo videti hoće li se Eron Gordon, koji je mnoge podsećao na Blejka Grifina, može da spase karijeru ili će ostati samo promašeni slučaj.

Nama je jako važno i to hoće li Mario Hezonja uspeti doći do koliko-toliko pristojne sezone. Hrvat je kao veliki talent došao pre dvije godine, ali u protekle dve sezone nije pokazao gotovo ništa. Na ruku mu nisu išla ni lutanja u klubu i ovo mu je praktično poslednja prilika da pokaže da u njemu ipak ima nešto dostojno ostanka u NBA ligi i nakon ove sezone. Tokom leta je radio na rehabilitaciji i popravljanju svoje igre umjesto da je bio na Eurobasketu, a u predsezoni je imao nekoliko solidnih epizoda. Pitanje je samo kako do minuta, jer je konkurencija na spoljnim pozicijama ogromna. Doduše, mogao bi on da igra ina poziciji 'četvorke', ali to ipak nije njegovo mesto na parketu.

Prognoza: Srećom po njih, na Istoku je dovoljno slabih ekipa pa će se Orlando ipak boriti za nastavak sezone. Ali do mesta među osam neće doći.

VAŠINGTON VIZARDS

Došli: Džodi Miks (2g/6,7m, Orlando), Majk Skot (1g/1,7m, Atlanta), Tim Frejžer (trejd, Nju Orleans)

Draft: -

Novi ugovori: Oto Porter (4g/106m)

Otišli: Bojan Bogdanović (2g/21m, Indiana)

Vašington, kao i Toronto, nalazi se pri vrhu Istočne konferencije i ima nekoliko zanimljivih igrača, ali do samog vrha ne može "ni pod razno". Odnosno, možda bi mogli kada bi napravili neke drastične promene, ali na njih niko u Vizardsima (i Reptorsima) nije bio spreman.

Ključna stvar za Vašington ovog leta je bila odluka zadržati ili ne Ota Portera. Na kraju su ga platili 106 miliona za sledeće četiri godine i samim time je njihov prelazni rok bio završen. Porterovih 24,7 miliona za ovu sezonu dodajte 23,7 Bredlija Bila, 18 Džona Vola, 12,8 Marsina Gortata, te 16 miliona dolara koje iz nekog razloga plaćaju Janu Mahinmiju. Nakon toga će vam sve biti jasno, a da vam ukažemo i na to što Washington čeka u budućnosti napisat ćemo kako Gortat ima ugovor do 2019, a Mahinmi do 2020. Porter i Bil su vezani do 2021., a Vol do 2022.

Ukratko, Vizardsi su vezani za ovo jezgro tima koje nije loše, ali koja im ne može doneti titulu. Vol i Bil će i u ovoj sezoni biti najbolji bekovski par na Istoku, od Portera možemo očekivati dodatni iskorak, a Markif Moris i Gortat će napraviti svoje pod košem. Možda i od Mahinmija vidimo ponešto.

Najveći problem tima iz prestonice prošle sezone je bila klupa, a kako nemaju previše resursa, tako klupu nisu uspeli da pojačaju. Šta više, izgubili su Bojana Bogdanovića (i pik prve runde kojeg su za njega poslali u Bruklin), koji nije pokazao puno u plej-ofu ali koji je bio koristan u regularnoj sezoni. Umesto njega je u rosteru Džodi Miks, a došao je i Majk Skot koji bi mogao da pomogne na poziciji rezervne četvorke.

Vizardsi moraju da se nadaju iskoraku Tomasa Satoranskog i Kelija Ubrea da bi se približili samom vrhu Istoka. Nekom genijalnom iskoraku trenera Skota Bruksa ne mogu se nadati. Nije on za takve stvari.

Prognoza: Mogu biti treći na Istoku, i to je to.

Piše: Emir Furulija, Germanijak.hr

(Foto: Shutterstock)