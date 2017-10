ANALIZA! Divizija Pacifik: Kalifornikacija na srpski način i dinastija iz San Franciska

Ove sedmice počinje nova sezona NBA lige, a mi vam donosimo najavu kroz pregled svih klubova. Na redu je divizija Pacifik

Nova NBA sezona počinje u noći s utorka, 17. na sredu, 18. oktobra po srednjoevropskom vremenu, a mi vam uoči nje donosimo pregled svih 30 ekipa i to podeljen u šest tekstova, za svaku diviziju po jedan.

U svakom tekstu predstavljamo jednu diviziju sa pregledom svih dolazaka i odlazaka, kratkim rezimeom o svakom klubu, grafičkom prikazu izgleda ekipe te prognozom učinka u sezoni. U protekla četiri dana smo pisali o Istočnoj konferenciji, divizijama Atlantik, Central i Jugoistok, te diviziji Severozapad iz Zapadne konferencije. Danas idemo na diviziju Pacifik.

GOLDEN STEJT VORIORS

Došli: Nik Jang (1g/5,19m, LA Lejkers), Omri Kaspi (1g/1,47m, Minesota)

Draft: Džordan Bel (38.)

Novi ugovori: Stiven Kari (5g/201m), Kevin Durent (2g/51,25m), Andre Igudala (3g/48m), Šon Livingston (3g/24m), Zaza Pačulija (1g/3,47m), Džaval Makgi (1g/2m3m), Dejvid Vest (1g/2,3m)

Otišli: Jan Klark (1g/1,5m, Nju Orleans)

U leto su ušli sa titulum, drugom u posljednje tri godine, kao i pitanjem hoće li zadržati sve "sporedne glumce". Za one glavne, Stivena Karija i Kevina Durenta, znalo se da će sigurno ostati u klubu, a Durent je klubu dao i određeni popust prilikom potpisivanja novog ugovora kako bi se na "salary capu" našlo mesta za ostale igrače. A to je značilo da se sve dogovorilo sa svima njima.

Dva najvažnija igrača sa klupe, Andre Igudala i Šon Livingston, potpisala su nove ugovore na tri godine, a obnovljena je i saradnja svoj trojici visokih igrača. Od igrača koji su prošle godine imali važniju rotaciju otišao je samo Jan Klark, ali s obzirom da su u klub došli Nik Jang i Omri Kaspi, Voriorsi tim odlaskom nisu izgubili ništa. Uspešnom letu treba dodati i činjenicu kako su uspeli da dovedu Džordana Bela kojeg se Čikago neshvatljivo odrekao u večeri drafta. Bel nije ekstra klasa, ali je zanimljiv talenat u kojeg se isplati ulaganje.

Kada se sve zbroji i oduzme, jasno je da su Voriorsi, osim titule, ovog leta dobili i dodatne poene iz "posla u kancelariji". Zadržali su jezgro na okupu i sad su mirni do leta 2019. kada ugovori ističu Klajvu Tompsonu i Kevinu Durentu.

Prognoza: Prvaci. Svaka čast svim ostalim ekipama, ali ne vidimo kako ih neko može zaustaviti. Čak i u slučaju povrede jednog od ključnih igrača i dalje bi imali velike izglede. Dinastija se stvara u Ouklendu, a čini se kako ovi igrači žele da ostanu zapamćeni kao jedna od najboljih ekipa u povesti NBA lige.

LOS ANĐELES KLIPERS

Došli: Danilo Galinari (3g/65m, Denver), Miloš Teodosić (2g/12,3m, CSKA Moskva), Vili Rid (1g/1,5m, Majami), Patrik Beverli (trejd, Hjuston), Lu Vilijams (trejd, Hjuston), Sem Deker (trejd, Hjuston), Mionrezl Harel (trejd, Hjuston), Deandre Ligins (trejd, Hjuston)

Draft: Džavun Evans (29.), Sindarius Tornvel (48.)

Novi ugovor: Blejk Grifin (5g/171m)

Otišli: Kris Pol (trejd, Hjuston), Pol Pirs (penzija), Džamal Kroford (trejd, Atlanta), Dajmond Stoun (trejd, Atlanta), Džej Džej Redik (1g/23m, Filadelfija), Rejmond Felton (1g/2,3m, Oklahoma), Luk Mbah a Mute (1g/2,1m, Hjuston), Daran Hillijard, Kajl Viltjer, Brandon Bes, Alan Anderson

Klipersi su doživeli veliki šok kada je Kris Pol odlučio je da ode u Hjuston. Doduše, verovatno najbolji plej u posljednjih 10 godina je mogao da ode besplatno, ali se to nije dogodilo najviše iz razloga što Roketsima ne bi odgovaralo da ga potpišu kao slobodnog igrača jer bi to zahtevalo kompleksnije poslove na rosteru čak i od ovih obavljenih, a Hjuston onda ne bi bio u mogućnosti da lovi druge slobodne igrače. No, o Roetsima ćemo kad dođu oni na red.

Izgledalo je u nekom trenutku kako bi Klipersi mogli da dožive slom jer je ugovor isticao Blejku Grifinu te je ekipa mogla da ostane bez dva najbolja igrača, no Grifin se ipak odlučio da ostane u Klipersima te zato dobio zahvalnicu tešku 171 milion dolara. Nije loše.

No, to nije bilo sve – uprava kluba je odlučila da napravi dodatne poteze kako bi bila što konkurentnija u sledećoj sezoni te su doveli Danila Galinarija i pobedila u trci za Milošom Teodosićem. Njima dvojici dodajte Patrika Beverlija i Lua Vilijamsa te starosedeoca Blejka Grifina, Deandrea Džordana i Ostina Riversa i dobićete jezgro za sledeću sezonu. U njoj više nema Džej Džej Redika koji je otišao u Sikserse ni Luk Mbah a Mutea koji je bio koristan kao obrambeni igrač, ali i on je sad član Roketsa.

Svim ovim promenama Klipersi su ostali konkurentni, ali će morati da promene stil igre. Poslednjih godina na poziciji niskog krila imali su uglavnom obrambene igrače, sad je tu Galinari, a glavni igrač postaje Grifin. Posebna pažnja će biti ne bekovskim pozicijama koje su potpuno promenile izgled – od četiri igrača koji će se rotirati na pozicijama 1 i 2, trojica su novi.

I tu će biti zanimljivo vidjeti kako će se uklopiti naš Miloš Teodosić. Najbolji evropski plej koji (do sada) nije igrao u NBA, ovog leta je odlučio da se okuša na najvećoj pozornici, a dojam je kako su Klipersi najbolja ekipa za njega. Grifin i Džordan su navikli da igraju sa plejom od kog u svakom trenutku možeš očekivati loptu, a predsezona je već pokazala kako će Teo oduševljavati navijače i u NBA ligi. Utakmice će počinjati sa klupe, posebno zbog igre u obrani, a ako uspe da ima kontinuitet u poenima, onda će se sigurno pokazati kao pravo pojačanje. Za dojam se ne brinemo, ne može niko ostati imun na igre genijalnog Valjevca.

Prognoza: Ostali su Klipersi na vrhu Zapada. Teško je sada odrediti koja su tačno ekipa po kvalitetima, neki bi rekli peta, ali jasno je da im plej-of teško može pobeći. Nakon toga dosta zavisi od protivnika, ali uz malo sreće bi mogli doći do finala konferencije. Ipak, mislim da je polufinale realni maksimalni cilj.

LOS ANĐELES LEJKERS

Došli: Bruk Lopez (trejd, Bruklin), Kentavijus Koldvel Poup (1g/18m, Detroit)

Draft: Lonzo Bol (2.), Kajl Kuzma (27.), Džoš Hart (30.), Tomas Brajant (42.)

Novi ugovori: Tajler Inis (2g/3,1m)

Otišli: Danđelo Rasel (trejd, Bruklin), Timofej Mozgov (trejd, Bruklin), Nik Jang (1g/5,19m, Golden Stejt), Tarik Blek (1g/3,29m, Hjuston), David Nvaba (2g/3m, Čicago), Meta Vorld Pis, Tomas Robinson

Medžik Džonson je lane dobio posao u klubu u kojem je postao igračka legenda sa jasnim zadatkom da izvuče Lejkerse iz mediokritetske situacije i drugi najtrofejniji klub u istoriji lige opet odvede prema vrhu. Potezi koje je Medžik povukao ovog leta kod mnogih izazivaju kontroverze, ali i dalje nisu toliko važni u široj slici jer se Lejkersi nadaju bogatom ulovu na tržištu slobodnih igrača sledeće godine.

Ono što je za Lejkerse bilo važno je da su zadržali svoj pik, a njime su uzeli Lonza Bola, talentovanog plejmejkera koji bi mogao da biti velika zvezda, ali koji je trenutno samo projeakt kojeg u nebo preterano izdiže njegov otac Lavar čineći tako svom sinu medveđu uslugu. Bol definitivno nije spasitelj koji će od prvog dana biti najbolji igrač, ali je sasvim dobar mladi igrač koji ima kvalitet da ubrzo bude jako dobar. Dobio je ekipu praktično u svoje ruke, a ova sezona ujedno mu je i test da se vidi koliko on može dati u budućnosti.

Kad je Bol došao bilo je jasno da Danđelo Rasel mora da ide, a Džonson ga je smestio u Bruklin koji ga je oberučke prihvatio usput ”progutavši” i ugovor Timofeja Mozgova što Netsima nije bio problem. Lejkersi su umesto njih dvojice dobili Bruka Lopeza koji će dobro doći ovoj mladoj ekipi – uz njega i Bola u petorci će biti i Brendon Ingram i Džulijus Rendl te Kentavijus Koldvel Poup kojeg se Detroit odrekao, a Lejkersi rado prihvatili dajući mu prilično bogat ugovor, ali koji traje tek jednu godinu pa se KCP mora žestoko dokazati ove sezone.

Lejkersi ove sezone žele da razviju što je više moguće mladih igrača da bi videli ko od njih može biti deo šampionskog jezgra za koju se nadaju stvoriti sledećeg leta. Osim spomenutog trojca iz prve postave, tu su još i Hrvat Ivica Zubac, još tri rukija Kajl Kuzma (koji je zaludeo navijače u predsezoni), Džoš Hart i Tomas Brajant, a ni Leri Nens i Džordan Klarkson nisu stari igrači. Definitivno zanimljiv roster kojeg će Luk Volton znati da vodi.

Biće zanimljivo videti hoće li Zubac nastaviti da se razvija kako bi svi želeli. Kada je u drugom delu prošle sezone dobio nešto veću minutažu, pokazao je da ima zanimljiv repertoar na obe strane parketa, a ove godine je propustio reprezentaciju kako bi dodatno radio na svojoj igri. U predsezoni nije izgledao loše, ali pitanje je kako će se razvijati situacija sa njegovom minutažom. Umesto Mozgova sada je prvi centar Lopez iza kojeg će se uvek naći dosta prostora za igru. Međutim, u Lejkerse je došao Endrju Bogut, koji mora dobiti svoju minutažu usprkos ozljedama, a Volton je lani često koristio Rendla na ”petici” pa vjerujemo da će to nastaviti raditi i ove sezone.

Prognoza: Zanimljivi su Lejkersi, ali i dalje slabi. Da su na Istoku prognozirali bi im borbu za 10. mesto u konferenciji. Na Zapadu nominalno osim Fieniksa niko nije gori od njih, ali to ne znači da će imati visoki pik – njega su dali u onom trejdu za Stiva Neša, a dobiće ga Filadelfia ili Boston. Ionako je njihov cilj da dođu do Lebrona Džejmsa i još poneke zvezde. Ostalo im nije važno.

FINIKS SANS

Došli: -

Draft: Džoš Džekson (4.), Dion Rid (32.), Alek Piters (54.)

Novi ugovori: Alan Villiajms (3g/17m)

Otišli: Leandro Barbosa

I Sansi imaju svoj proces. Ovaj se, doduše, ne piše velikim slovom kao onaj Filadelfije, niti je Finiks toliko izraženo ”tankovao” kao Himkijevi Siksersi, ali je činjenica kako se već godinama u Arizoni stvara mlada ekipa isključivo putem drafta.

Pokušali se svojedobno da naprave plej-of ekipu na osovini Goran Dragić – Erik Bledso, ali ta ideja nije uspela, a to je bila dobra vest za Sanse. Jer su nakon toga dodali mnoštvo mladih igrača. Devin Buker i Ti Džej Voren su se već dokazali, Markiz Kris i Dragan Bender to tek trebaju da naprave, ali im je klub i u prvoj sezoni dao dosta šanse, a sada se toj osnovi priključio i Džoš Džekson, potencijalno jedan od najzanimljivijih igrača ovog drafta. Dodajte tome Aleksa Lina, Derika Džonsa i Tajlera Julisa, takođe mlade igrače, uz dva dodatna rukija, Devona Rida i Aleka Pitersa, pa će vam biti jasno zbog čega je Finiks najmlađa ekipa lige.

U takvoj situaciji sledeća sezona će takođe biti razvojna. Ideja je vidjeti što ko može od svih ovih mladića da uzeme još jedan visoki pik na sledećem draftu i krene u ozbiljniju borbu za doigravanje.

Sve ovo zajedno odgovara Draganu Benderu koji bi trebao da ima više prostora ove sezone. Ako Sansi uspju od njega da naprave ono što žele, igrača sposobnog da igrati na niskom krilu sa svojih 216 centimetara, to će biti čudo.

Prognoza: Nominalno su najgora ekipa Zapada i oni nemaju ništa protiv toga. Očekujte da će nekog od ovih veterana (Čendler, Dadli) tokom sezone trejdovati. Brendona Najta ne mogu jer će on zbog povrede propustiti celu sezonu.

SAKRAMENTO KINGS

Došli: Džordž Hil (3g/57m, Juta), Zak Rendolf (2g/24m, Memfis), Vins Karter (1g/8m, Memfis), Bogdan Bogdanović (3g/26,8m, Fenerbahče)

Draft: Deron Foks (5.), Džastin Džekson (15.), Heri Džajls (20.), Frank Mejson (34.)

Novi ugovori: -

Otišli: Rudi Gej (2g/17,2m, San Antonio), Lengston Galovaj (3g/21m, Detroit), Daren Kolison (2g/20m, Indijana), Aron Aflalo (1g/2,3m, Orlando), Tajrik Evans (1g/3,2m, Memfis), Ben Maklmor (2g/10m, Memfis), Entoni Toliver (1g/2,3m, Detroit)

Ponekad je teško shvatiti što rade u Sakramentu. Čak i kada povuku neke poteze koji bi na prvi pogled mogli biti dobri, iza njih se opet krije haos koji je očigledno stalan u Kingsima.

Recimo, ovog leta su odlučili da pojačaju ekipu veteranima pa su doveli Džordža Hila, Zeka Rendolfa i Vinsa Kartera što sigurno znači da će doći do poneke pobede viška te neće biti klasična ”kanta za punjenje”, ali taj potez je pomalo besmislen kada se zna da su nakrcani mladim igračima kojima treba prostor za razvoj. Dovoljno je pogledati da su ove godine imali četiri izbora na draftu, tri u prvoj rundi, te dodatli Bogdana Bogdanovića koji je nominalno ruki, a tu su i igrači koji su i pre ovog leta bili u klubu.

Džordž Hil će tako zatvarati prostor rukiju Dearonu Foksu, Bogdan Bogdanović će morati da igra na trojci kako se ne bi duplirao sa Badijem Hildom, Zek Rendolf će zatvarati minute Skalu Labizijeu, a i Kosta Kufos se nada minutaži bez obzira na Koli Stajna i Jorgosa Papajoanisa. Kako će sve to izgledati, verojatno ni Baba Vanga ne bi uspela da prognozira.

Bogdanović je u NBA došao u pravom trenutku, kao prvak Europe sa Ferenbahčeom, a zahvaljujući činjenici što su prošle tri godine od kada ga je Finiks draftovao mogao je da potpiše ugovor koji je veći od onog kojeg bi dobio da je bio klasični ruke. Što se igre tiče, moraće dosta minuta da provede na poziciji trojke, a pitanje je koliko će se sa svojih 198 centimetara i manje od 93 kilograma moći da se nosi sa igračima koji igraju na toj poziciji. Iako su ga neki stavljali u početnu petorku, bolje je za njega da ulazi sa klupe jer će automatski igrati protiv slabijih protivnika, ali u haosu Kingsa bi mu ipak najbolje bilo da može što više da igrati na dvojci. Ključna stvar će biti, kao i svim evropskim igračima, njegova igra u obrani, a Bogdanović je u Evropi pokazao da može biti koristan u oba smera. Za napad se ne brinemo, a ako bude sve dobro u obrani, eto našem Bogdanu lepe NBA karijere.

Prognoza: Hteli bi u Sakramentu do plej-ofa, ali usprkos činjenici da će Hil i Rendolf doneti poneku pobedu viška, od toga neće biti ništa. Cilj je razviti što više mladih igrača. Dejv Džorger je odličan trener, ali u ovom klubu se ionako nikad ne zna što će suludi vlasnik Vivek Ranadive napraviti. Ni koji će biti sledeći potezi Vlada Divca.

