Naredne sedmice počinje nova sezona NBA lige, a mi vam donosimo najavu kroz pregled svih klubova. Na redu je divizija Severozapad

Nova NBA sezona počinje u noći s utorka na sredu, a mi vam donosimo pregled svih 30 ekipa. I to podeljen u šest tekstova, za svaku diviziju po jedan. U svakom tekstu predstavljamo detaljno i analitički jednu diviziju s pregledom svih dolazaka i odlazaka, kratkim rezimeom o svakom klubu, grafičkom prikazu izgleda petorke te prognozom učinka u sledećoj sezoni. Prethodna dva dana smo pisali o divizijama Atlantik, Central i Jugoistok, a danas je na redu Severozapad Zapande konferencije.

DENVER NAGETS

Došli: Pol Milsap (3g/90m, Atlanta), Trej Lejls (trejd, Juta)

Draft: Tajler Lidon (24.)

Novi ugovori: -

Otišli: Danilo Galinari (trejd, LA Klipers), Majk Miler, Roj Hibert

U Denveru su proteklih godina dobro radili i sada je došlo vreme na naplatu. Početkom prošle sezone imali su veliku dilemu Nikola Jokić ili Jusuf Nurkić. Ili možda obojica. Na kraju su to rešili slanjem reprezentativca BiH u Portland, pa su mogli da krenu u završno poliranje ekipe. Dva mlada igrača, Džamal Mari i posebno Geri Heris su pokazali da uz Jokića mogu da nositi tim, a pomoć su imali u uvek korektnom veteranu Vilsonu Čendleru. Plej-of im je pobegao za jednu pobedu koju im je u direktnom dvoboju s Blejzersima uzeo upravo Nurkić, ali ključne stvari je trebalo da se dogode ovog leta. I urađene su na pravi način.

Nagetsi su Jokiću pod koš doveli Pola Milsapa kog su skupo platili, ali na prihvatljiv vremenski rok. Rešili su se i Danila Galinarija. Ostaje još samo da nekome pošalju Keneta Farida kako bi imali potpuno čistu situaciju u svlačionici jer bi Manimal vrlo lako mogao da postane destruktivni faktor zbog činjenice da će biti debelo u drugom planu iza Milsapa i Jokića.

Petorka je ovde čvrsta kao stena, a nakon lutanja trener Majkl Maloun našao je formulu igre – loptu u rukama pre svih treba da ima Jokić koji s visokog posta sjajno razigrava celu ekipu. Srpski košarkaš možda jeste malo deficitaran u obrani, ali napadački je izuzetno potentan i samo nam ostaje da vidimo može li da ponovi izdanje iz prošle sezone ili su skauti protivničkih ekipa pronašli način da ga zaustave ili barem uspore.

Jokiću će ove sezone biti lakše jer je Milsap karijeru izgradio kao jako borben igrač i njih dvojica bi u kombinaciji mogli da čine jako zanimljiv, ali i prilično neobičan, centarski tandem. Nijedan od njih nije 'razbijač', ali obojica imaju izrazito visok košarkaški IQ te sjajno razumeju igru.

Osim dolaska Milsapa i odlaska Galinarija, Nagetsi ovog leta nisu previše toga radili. Iz Jute su doveli Treja Lajlsa koji bi mogao da bude od pomoći pod košem, posebno ako, odnosno kada, Farid ode - i to je to. No, kao što smo rekli, ovoj ekipi je bio potreban samo šlag na tortu, a to je definitivno bio Milsap.

Prognoza: Ovaj put im plej-of neće pobeći. Usudio bih se da napišem da mogu da se 'potuku' i za četvrtu poziciju na Zapadu, a kako će proći u plej-ofu ipak zavisi od toga kad će naleteti na Golden Stejt, odnosno mogu li da pariraju Oklahomi i Hjustonu. No, i ulazak u plej-of je korak napred, a uz razvoj mladog bekovskog para i Jokića dogodine bi mogli dodatno da zaprete.

MINESOTA TIMBERVULFS

Došli: Džimi Batler (trejd, Čikago), Džef Tig (3g/57m), Taž Gibson (2g/28m, Oklahoma), Džamal Kraford (2g/8,8m)

Draft: Džastin Pejton (16.)

Novi ugovori: Endrju Vigins (5g/146m), Šabak Muhamed (1g/1,57m)

Otišli: Zek Lavin (trejd, Čikago), Kris Dan (trejd, Čikago), Riki Rubio (trejd, Juta), Omri Kaspi (1g/4,7m, Golden Stejt), Adrijan Pejn (Orlando), Brendon Raš, Nikola Peković, Džordan Hil

Jedna od najčešće spominjanih ekipa ovog leta je Minesota koja je napravila sve da bi se približila eliti u Zapadnoj konferenciji. Samo je pitanje je li to sve dovoljno, odnosno jesu li svi potezi koje je Tom Tibodo povukao, još jedan trener s ovlašćenjima GM-a, bili ispravni.

Dovođenje Džimija Batlera je sigurno odličan potez. Za jednog od najboljih „two-way“ bekova lige Čikagu su poslali prilično skroman paket. Praktično su dobili jednog od najboljih igrača lige za povređenog Zeka Lavina i Laurija Markanena koji tek treba da se dokaže u NBA košarci.

No, svi potezi posle toga su bili upitni. Tibodo je želeo da se reši Rubija i umesto njega je doveo Džefa Tiga koji je sigurno jako dobar plejmejker, ali ne rešava pitanje spoljnog šuta. A to pitanje je - kada u petorci imate Batlera i Viginsa - jako važno. Doveo je Tibodo i svog starog ljubimca Taža Gibsona. On je jako dobar igrač, ali Minesota ima gužvu pod košem – tu je Đorđi Dieng, skupo je plaćen i Kol Oldrih, a sve ovo zajedno znači da će Timbervulfsi uglavnom igrati s dva visoka igrača što znači i manjak minuta za Nemanju Bjelicu koji se prošle sezone činio kao prilično dobro rešenje za „stretch formacije“. Dovela je Minesota i Džamala Kraforda, a on bi s klupe mogao imati puno prostora za svoje revolveraške obračune protiv ostatka lige.

Ipak, koliko god su neki potezi upitni, toliko ništa od toga nije važno kada imate Karla-Entonija Taunsa. On je programiran da bude jedan od najboljih igrača lige, već sada je pri samom vrhu, a činjenica da mu je pridodat Batler, automatski Vulvse gura u gornju polovinu lige. Tibodo prošle sezone nije razvio Taunsa, podredio je igru drugoj mladoj zvezdi, Viginsu, koji ipak nije na tolikoj visini talenta. Sada je došao i Batler, a kada se prisetimo da obe zvezde na spoljnim pozicijama nemaju izgrađen šut, onda je jasno da će Tauns imati problema s otvaranjem reketa za svoje akcije. Na kraju će morati sve da otvara sebi što možda i nije loša opcija.

Prognoza: Gornji redovi nisu napisani jer ne verujemo u Minesotu. Biće to jedna od ekipa koju ćemo često gledati, ali nam je žao što to sve ipak nije bolje složeno i što bi Touns mogao da izgubi jednu godinu razvoja nauštrb jurnjave za rezultatom koji bi u najboljem slučaju moglo biti polufinale Konferencije. Može se dogoditi da to bude i finale, ali jako teško.

OKLAHOMA SITI TANDER

Došli: Pol Džordž (trejd, Indijana), Karmelo Ethoni (trejd, Njujork), Patrik Paterson (3g/16,4m, Toronto), Rejmond Felton (1g/2,3m)

Draft: Terens Ferguson (21.), Dakari Džonson (48.)

Novi ugovori: Rasel Vestbruk, Andre Roberson (3g/30m), Nik Kolison (1g/2,3m)

Otišli: Viktor Oladipo (trejd, Indijana), Domantas Sabonis (trejd, Indijana), Enes Kanter (trejd, Njujork), Dag Mekdermot (trejd, Njujork), Taž Gibson (2g/28m, Minesota)

Nije problem nazvati Oklahomu pobednikom košarkaškog leta. Sem Presti, GM kluba, znao je da mu se sledeće godine može dogoditi potpuni raspad ekipe pa je povukao sve moguće poteze koje je mogao da se to ne bi dogodilo. I u tome je uspeo.

Rasel Vestbruk je prošle godine, u prvoj sezoni bez Kevina Duranta, bio u svojevrsnoj osvetničkoj misiji. Želeo je da dokaže da Tanderi neće potonuti bez jednog od najboljih igrača sveta i u tome je uspeo. Nemilosrdno trošeći posede svoje ekipe došao je do suludog tripl-dabl proseka u sezoni i titule MVP-a. Vestbruk je 'obranio čast' Oklahome i nahranio svoj ego, ali Prestiju je bilo jasno da to dugoročno nije održivo. Raselu je ugovor isticao 2018. godine, glasine o njegovom prelasku u Lejkerse niko nije trudio da zaustavi pa je GM Tandera shvatio da treba uradi sve da svojoj zvezdi pokaže da će klub učiniti sve kako bi ostao konkurentan i kako "rebuilding" nije opcija. Uostalom, malim tržištima je teško da se odluče na "rebuilding", a da je Oklahoma u to i krenula, pitanje je bi li ga sproveo Presti ili bi vlasnici kluba ekipu dali u ruke nekome drugome.

No, na retorička pitanja ovaj put ne treba odgovore jer do "rebuildinga" neće doći. Vestbruk je potpisao novi petogodišnji ugovor zadovoljan činjenicom da su u klub došli Pol Džordž i Karmelo Entoni, a Presti je u trejdovima za njih dvojicu još jednom pokazao da je vrhunski košarkaški radnik. Naime, za Džordža i Entonija je ukupno dao Viktora Oladipa, Domantasa Sabonisa, Enesa Kantera i Daga Mekdormota, a da pri tome nije dao nijedan pik prve runde.

Majstorija!

Dovođenje Džordža i Etonija je definitivno imalo smisla s marketinške strane, kao i sa strane zadržavanja Vestbruka, ali koliko je to imalo smisla s košarkaške strane? Mnogi analitičari su prilikom dolaska Mela u Oklahomu 'duhovito' napisali kako će ekipi sada trebati tri lopte. Činjenica je da je Vestbruk vodio celu ligu po potrošnji te da ni Džordž, a pogotovo Entoni nisu sramežljivi kada se treba odlučiti na šut, a Bili Donovan se nije pokazao kao trener koji će znati da usmeri to na pravu stranu. U toj situaciji se dolazak Džordža činio kao sjajan potez te se mogla zamisliti lepa petorka s njim i Vestbrukom kao pokretačima igre te Andre Robersonom, Stivenom Adamsom i Patrikom Patersonom, još jednim odličnim potezom Prestija. Džordž je pokazao da je sposoban da bude prva opcija neke ekipe, ali opet nije klasični 'alfa mužjak' koji će kidati za svoje mesto pod reflektorima.

Melo je druga stvar. Teško nam je da zamislimo u sekundarnoj ulozi što se napada tiče, a pogotovo u ozbiljnoj ulozi na obrambenoj strani parketa. Entoni je rođeni strelac kakvih nema previše u Ligi i treba da dobije svoj broj lopti da ih ispuca.

U svemu tome je sada stvar kako će se postaviti Vestbruk. Ako on uspe da se podredi ekipi, barem u nekoj 'pristojnoj' meri, onda će sve biti mnogo lakše. Biće mu teško da se prebaci iz 'sam protiv svih' u 'imam sjajne saigrače' modul. Ako to uspe, odnosno ako to ima u sebi, Oklahoma će imati sjajnu sezonu.

Prognoza: Tanderi su sada rame uz rame u statusu prvog izazivača Voriorsima na Zapadu. Ne verujemo da mogu izbaciti Golden Stejt, ali definitivno mogu da dođu do finala Zapada. Šta će se događati psole sezone, odnosno hoće li Džordž i(li) Entoni ostati u Tanderima, više nije ni važno. Vestbruk će biti tu, a Presti je pokazao da klub želi da bude konkurentan.

PORTLAND TREJLBLEJZERS

Došli: -

Draft: Zek Kolins (10.), Kejleb Svanigan (26.)

Novi ugovori: -

Otišli: Alen Krejb (trejd, Bruklyn), Tim Kvarterman (trejd, Hjuston), Endrju Nikolson (Guangdong)

Blejzersi su svoj posao uradili prošlog leta. Ušuškani pomalo neočekivanim uspehom u sezoni 2015/16 dali su jako bogate ugovore Alenu Krejbu, Mejersu Leonardu i Morisu Harklesu. Njih trojica su kombinovano prošle godine potpisali ugovore vredne 156 miliona dolara. Nakon ove brojke bi možda trebalo stati s pisanjem bilo čega o ovom klubu.

Takvo spaljivanje dolara brzo je došlo na naplatu jer Portland nije poboljšao svoje rezultate u prošloj sezoni, a postalo je jasno kako taj roster nema dovoljno unutrašnjih rezervi da bi napravio dodatni iskorak. Međutim, ruke su upravi Blejzersa bile vezane jer nisu imali mogućnosti da se reše nekoga od preplaćenih igrača, ali su im se dogodile dve stvari koje su im barem malo olakšale finansijski izveštaj.

Prva je trejd s Denverom u kom su dobili Jusufa Nurkića umesto Mejsona Plamlija kojem su bogati ugovor dali godinu ranije. Nurkić je doneo i veću produkciju od Plamlija, a kako je na ruki ugovoru, u Portlandu su nešto i uštedeli. Nurkiću će sigurno sledećeg leta neko ponuditi malo bogatstvo, a Blejzersi će tada odlučiti hoće li takvu ponudu izjednačiti.

Druga stvar je bila činjenica da Netsi nisu odustali od Alena Krejba kom su prošle sezone ponudili veliki ugovor pa su ga Blejzersi to izjednačili. Ovog leta je Bruklin opet poželeo Krejba, a Portland im ga je velikodušno poslao bez traženja ičega zauzvrat.

Tako je Portland došao do koliko-toliko prihvatljivih 121.000.000 dolara plate za sledeću sezonu, ali nisu uspeli nikako da poboljšaju roster. Ostali su bez jednog korisnog igrača rotacije te će iz unutrašnjih rezervi tražiti poboljšanje. Ako je do njega moguće doći. Damijan Lilard i Si Džej Mekolum nastaviće da terorišu protivničke bekove, Nurkić bi mogao da ima dobru sezonu, a rotacija na krilnim pozicijama biće presudna. Mogu li Moris Harkles i Al-Faruk Aminu da budu na vrhunskom nivou? Pitanje na koje je teško dati odgovor.

Prognoza: Plej-of je siguran. A nekako nam se čini da je sigurno i ispadanje u prvom krugu.

JUTA DŽEZ

Došli: Riki Rubio (trejd, Minesota), Tabo Sefološa (2g/11m, Atlanta), Jonas Jerebko (2g/8,2m, Boston), Ekpe Judo (2g/6,5m), Rojs O'Nil (3g/3,8m)

Draft: Donovan Mičel (13.), Toni Bradli (28.)

Novi ugovori: Džo Ingls (4g/52m)

Otišli: Gordon Hejvord (4g/128m, Boston), Džordž Hil (3g/57m, Sakramento), Trej Lejls (trejd, Denver), Boris Diao (Levaloa)

Koliko je malo potrebno da - jedna potencijalno zanimljiva ekipa koja bi sledećih godina mogla da se umeša u borbu na vrhu Zapada - padne u drugu polovinu konferencije znaju u Solt Lejk Sitiju. Juta je složila zanimljivu mladu ekipu kojoj su prošlog leta dodali nekoliko veterana. Oni su im doneli preko potrebnu stabilnost i sve je izgledalo idealno. Samo da bi se posle raspalo kao mehur od sapunice.

Odlazak Džordžea Hila iz kluba bi u Džezu već nekako preboleli iako je on bio ponajbolji igrač u prošloj sezoni. Međutim, 57.000.000 za njegove sledeće tri godine oni jednostavno nisu imali, a u tom trenutku je bilo potrebnije da daju sve što mogu Gordonu Hajvordu. No, svoju su priliku za produženjem ugovora u Džezu propustili ranije kada mu ipak nisu dali maksimalni ugovor, a ovog leta se Hejvord priključio svom bivšem koledž treneru Bredu Stivensu u Bostonu. Tim potpisom Juta je opet pala u donji deo Zapada.

Daleko od toga da Džez i dalje nema zanimljiv tim. Rudi Gober je ponajbolji obrambeni centar lige, Rodni Hud bi, ako ga zdravlje posluži, mogao postati elitni šuter. Derik Fejvors možda nije ono što je trebalo da bude, ali može biti koristan igrač. Tu su i dodatni korisni igrači popu Džoa Džonsona, Džoa Inglsa te novopridošlih Rikija Rubija, Taba Sefološe, Ekpea Juda i Jonasa Jerebka. To je tim koji ima pravo da se nada ulasku u plej-of, ali je činjenica da su ostali bez franžiznog igrača, a koliko god Kvin Snajder bio dobar trener, ipak će mu biti teško da složi igru bez dva ponajbolja igrača iz prošle sezone i uz sve to da zadrži dobre rezultate na suludom Zapadu.

Prognoza: Na prvu loptu bih rekao da će sigurno propustiti plej-of, ali zdrav razum nalaže da Džez ima dovoljno oružja da krene u borbu za 7. ili 8. poziciju na Zapadu. Biće zanimljivo vijeti ko će se nametnuti kao prvi igrač tima, a ako ih zdravlje posluži (što je upitno jer je Dante Egzum već izgubljen verovatno za celu sezonu), mogli bi do prolaska među osam najboljih timova Zapada. Navijam da se to dogodi.

Piše: Emir Fulirija, Germanijak.hr