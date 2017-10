Analiza spornih situacija iz Čačka: Penal za Partizan - da, prekršaj za Bambijev gol - ne, nadoknada nadoknade - ima pravo (VIDEO)

„Sve zavisi od kriterijuma“, kaže Igor Radojičić, stručni konsultant TV Arena sport

Arbitraža Novice Anđelovskog na utakmici Borac - Partizan (1:2) i dalje je jedna od centralnih tema fudbalske Srbije. Nažalost.

Nažalost, jer crno-beli za dva dana igraju sa Skenderbegom meč koji može da im donese skok na drugo mestu Grupe B Lige Evope, Crvena zvezda gostuje Arsenalu, ali se navijači i čelnici naših najpopularnijih kluobova i dalje bave odlukama sudije iz Kačareva, na koncu 15. kola Superlige.

U fokusu je nekoliko odluka. Hronološki, prva sporna je da li je izjednačujućem pogotku Čačana u 70. minutu prethodio faul domaćeg fudbalera Filipovića nad levim bekom Parnog valjka, Nemanjom G. Miletićem.

„Sve zavisi od kriterijuma kakav je bio tokom utakmice. Ako je dotad sudija imao kriterijum da ovo nije prekršaj onda je odluka ispravna. Pomoćnik gleda situaciju, imao je dovoljno vremena pre nego što se izveo aut“, ocenio je Igor Radojčić, stalni saradnik TV Arena sport, u analizi spornih situacija sa meča na stadionu kraj Morave.

Bivši sudija, svojevremeno u timu Milorada Mažića, smatra da je Anđelovski ispravno postupio u 87. minutu kad je dosudio jedanaesterac za šampiona, posle starta Jovana Čađenovića nad Markom Jankovićem.

„Igrač Partizana prvi dolazi do lopte. Reakcija igrača Borca je zakasnela, verovatno nema nameru, ali je zakačio fudbalera Partizana po desnoj nozi, postavio mu prepreku, sapleo ga. Ispravna odluka je kazneni udarac. Sudija je ovde pokazao i žuti karton, nije to trebalo da uradi, jer nije obećavajući napad. Dovoljna je bila tehnička mera kazneni udarac“.

Crno-beli su do slavlja u Čačku stigli u dubokoj nadoknadi vremena, pogotkom Zorana Tošića iz slobodnog udarca. Radojčić uverava da on i nije trebalo da bude dosuđen, jer sudar Lazara Romanića i popularnog Bambija nije ni bio faul.

„Da ne okolišamo, prekršaja nema. Nijedan od igrača koji su bili u duelu nije dotakao loptu, da ju je zakačio ili sklonio bio bi prekršaj za njega. Jedina dilema bila je da li je faul za Borac ili je trebalo igru nastaviti, pošto je bila idealna prilika za kontru, da se dozvoli napad „dva na dva“. Ili svirati kraj“.

Kraj je odsviran u 98. minutu. Gol za pobedu postignut u 97. Nadoknada je isprava bila pet minuta, ali su se u njoj dogodile dve izmene, plus je bilo odgurivanja, padova igrača, pa u toj činjenici stručni konsultant TV Arena sport pronalazi argumente koji su Novici Anđelovskom dali za pravo da nadoknadu produži.

„Ukoliko je pokazao pet minuta, u tom periodu može dodatno da produži meč, ako smatra da to vreme nije odgovarajuće iskorišćeno. Viđamo to po Ligi šampiona ili Ligi Evrope. Bilo je ovde još prekida, ulazak doktora, konfrontacija... Sudija ima diskreciono pravo da produži utakmicu. Prekršaj je svirao u 94.58. Dozvolio je da se faul izvede, jer je objašnjavanje potrajalo, a u međuvremenu nije se dva minuta ni igralo“, pojasnio je Igor Radojčić.

