Ančeloti otvoreno u sukobu s Florentinom Perezom: Sve je puklo kad je zvao Bejlov menadžer...

Odnos sa predsednikom više nije bio isti

El Dijario je već pisao o tome, a i mi smo vam na stranicama ovog portala preneli kako je Florentino Perez finansirao navodno nezavisni internet sajt koji se hvalio insajderskim informacijama iz Reala, a u stvari je u ime predsednika napadao sve oni koji nisu u službi Kraljevskog kluba. Pa čak i Karla Ančelotija, stručnjaka koji je Realu doneo dugo čekanu "desimu", desetu titulu prvaka Evrope.

Perez je, pokazali su mejlovi do kojih je došao El Diario, bio nestrpljiv da što pre vidi na delu 99.000.000 evra plaćeno pojačanje iz Totenhema - Gereta Bejla. Ančeloti je naravno prvo želeo da ga uvede u sistem, pa iako je to bilo svega nekoliko nedelje gazda Florentino je insistirao.

Novi sukob na zimu. Samo zbog toga što je u jednom porazu Ančeloti zamenio Bejla.

"Direktor mi je rekao da predsednik želi da pričamo. Bejlov menadžer (Džonatan Barnet, prim. aut.) žalio se zbog toga što Geret ne igra više u centru. Predsednik me je pitao šta ću da uradim i ja sam rekao: ’Ništa’. Nisam mogao da menjam sistem igre usred sezone. Od tog trenutka, odnos sa predsednikom nije bio isti", piše Ančeloti u biografiji "Mirno liderstvo: Osvajanje srca, misli i utakmica", koja se 26. maja pojavljuje u prodaji u Engleskoj, pa ostrvski mediji prelistavaju misli jednog od najvećih trenera današnjice.

Nije samo odnos sa Perezom bio problem u Madridu.

"Neka Uefina statistika je ’otkrila’ da tim nije imao sati treninga koliko i drugi evropski klubovi. A mi smo dobili 22 uzastopne utakmice, mora biti da smo nešto radili kako treba? Međutim, kad se ta statistika pojavila, klub je počeo da pritiska: ’Moramo da radimo više’. Ja sam mislio baš suprotno. Igračima je potreban odmor. Titulu smo izgubili zbog jednog meseca u kome su nas slomile povrede i umor".

Dok je bio u Realu ćutao je. Nije Karleto preterano pričljiv. Setimo se samo njegovog intervjua za Tajms.

"U Čelsiju sam osvojio duplu krunu pa sam otpušten. U Madridu desimu pa sam otpušten. Dovedu me zato što sam tih čovek. Pa me otpuste zato što sam previše tih. Dopada mi se onaj citat iz Kuma: Ništa lično, to je samo biznis".

(FOTO: Action Images)