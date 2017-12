Ančeloti otvorio dušu: Odbio sam Italiju! Juve? Samo Milan i Roma... Povratak u Seriju A? Zašto da ne

Poznati trener posle dužeg vremena opet u medijima, pričao o problemima italijanskog fudbala, Milanu i njegovom pojačanjima, Gatuzu, Bajernu...

Želja većinske Italije neće biti uslišena. Dolazak Karla Ančelotija na selektorsku klupu Azura trenutno nije opcija, potvrdio je trofjeni stručnjak.

Gostujući u „Sportskoj nedelji“ na TV RAI, Anćeloti je potvrdio da je imao poziv iz FS Italije, ali da ga je odbio jer nije spreman za takvu vrstu posla.

„Istina je, FS Italije je kontaktirao sa mnom i pričali smo. Rekao sam im da sam počastvovan što me toliko ljudi želi na klupi Italije, ali to je potpuno drugačija vrsta posla. Biti selektor je nešto poptuno različito od klupskog trenera. A ja i dalje uživan u klupskom fudbalu i svakodnevnom radu koji on nosi sa sobom“, rekao je Karleto.

Ančeloti je stao na stranu javnosti koja traži korenite promene u FS Italije.

„Mislim da italijanski fudbal mora da reši neke druge probleme pre nego što i pomisli o angažmanu selektora. Ima dovoljno vremena jer reprezentacija ima obaveze tek krajem juna. Razumem da postoji sukob interesa između klubova i čelnika Saveza, toga ima ima i u Nemačkoj, Španiji, Francuskoj, ali italijanskom fudbalu je trenutno neophodan Savez koji može da pokaže svoju moć nad klubovima i da uvede nova pravila kako bi poboljšao celokupnu situaciju. Potrebni su nam ljudi poput Albertinija ili Tomazija“.

Ančeloti ima i neke konkretne predloge...

„Naprimer, ja mislim da bi Serija A mnogo profitirala ako bi smanjila broj klubova sa 20 na 18. I znam da postoje klubovi koji su spremni da glasaju za taj predlog“.

Od otkaza u Bajernu, Ančelotija povezuju sa povratkom u Milan.

„Poslednjih meseci sam povezivan sa raznim vrstama poslova. Sa Kinom, Saudijskom Arabijom, Hrvatskom, Milanom... A istina je da sa novim vlasnicima Milana nikad nisam progovorio“.

Iako su navijači Milana priželjkivali Ančelotija umesto Montele, na klupu je došao Gatuzo.

„Samo mogu da mu poručim da tone sa svojim idejama, umesto sa tuđim“.

Ančeloti smatra da trener nije glavni Milanov problem.

„Milanov problem je što su ušli novi vlasnivci i probali sve da renoviraju odjednom sa velikim investicijama. Ali za 230.000.000 evra nisu kupili nijednog top igrača. Mislim da su im neka pojačanja precenjena. Kada se pravi ovoliko broj promena, potrebno je strpljenje i vreme. Ali u Milanu toga nema“.

Čak se šuškalo i o mogućem povratku u Juventus odakle je oteran na prilično ružan način.

„Svi znaju za moju prošlost u Juventusu i ne želim da idem protiv nje. Andrea Anjeli je bio još dete kada sam ja bio trener tamo, simpatičan je momak, ali kao što rekoh, ne idem protiv svoje prošlosti. U Italiji mogu sa treniram samo Milan ili Romu“.

Ipak, Ančeloti ne isključuje povratak u jedan od ta dva kluba.

„Zašto da ne. Rekao bih da je Serija A u ovom trenutku najzanimljivija liga u Evropi jer je dosta konkurencije, za razliku od naprimer Francuske. Ipak, ideja je da mirujem do 30. juna, do kada mi traje ugovor sa Bajernom“.

O otkazu u Bajernu je kratko rekao...

„Imao sam način rada koji koristim godinama. Zatraženo je da promenim taj način i nisam prihvatio“.

