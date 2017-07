Andrea Beloti - ni na nebu, ni na zemlji

Milan ili Torino - čiji su milioni slađi?

"Hoću da čujem šta Andrea ima da kaže, kakvo je njegovo mišljenje".

To je misao kojom se vodio prvi čovek Torina Urbano Kairo poslednjih dana, uoči velikog sastanka u Bormiju u petak uveče. Predsednik i kapiten. Kairo i Beloti. Oči u oči. Tema - kakva budućnost čeka prvu Torinovu haubicu? Razgovori su obavljeni, ali sve je i dalje skrivenom pod velom tajne.

U danima kada se toliko informacija vezuje za rasnog italijanskog strelca, Urbano Kairo uverava da će sve biti u redu. Ludački optimizam ili konstatacija s realnim pokrićem? Tanka je linija po kojoj Beloti hoda. Svesno. Kao da izaziva sudbinu i želi da se zbog njega podigne ovolika prašina. Doduše, zaslužio je to. Kao najbolji strelac Torina i centarfor čija budućnost u očima mnogih fudbalskih kritičara izgleda blistavo. Zato Kairo tvrdoglavo i ne odustaje od svojih zahteva. Zato i traži isključivo 100.000.000 evra. Sve ili ništa.

Od svih potencijalnih kupaca koji su se dovodili u vezu sa Belotijem otkako je krenulo zagrevanje za ovo leto, ostao je samo još Milan. Destinacija koja je možda od starta i delovala kao najrealnija. Ne zato što Beloti ne bi uspeo u Čelsiju, Mančester junajtedu, Bajernu ili Pari Sen Žermenu, koji su takođe grickali Torinov mamac mesecima unazad. Već zato što je valjda u zvezdama zapisano da Beloti mora da postane legitimni naslednik velikog Andreja Ševčenka. Po stilu igre sličnosti je i previše i to treba da priznaju čak i oni koji su se smejali Đenaru Gatuzu, jer je prvi potegao ovu temu s verom u ono što izgovara pre više od godinu dana. Sada, kada je iza Belotija 28 golova i sezona gde je držao lestvicu na visokom nivou, svi kritičari ćute.

Cena od 100.000.000 evra je preterana. Ne samo za Andreu Belotija, nego za bilo kog fudbalera, sportistu. Zato Milan hoće da pokuša još jednom. Ali, ovog puta ide sa 40.000.000 evra, plus Nijang i Paleta, na 55.000.000 evra, plus dvojica, Milanu nepotrebna fudbalera. Dakle, samo nekoliko dana pošto je Torino zvanično odbio jednu stiže druga, poboljšana i unosnija ponuda. Ali, opet je to daleko od Kairovih devet cifri. Ili, bar od sume koja bi zadovoljila Torinovog predsednika - 80.000.000 evropskih novčanica, uz Nijanga i Paletu. Torino će verovatno i ovu ponudu odbiti, a Milan neće odustati. Iako je već dogovorio transfer Nikole Kalinića, transfer koji se toliko čeka na San Siru upravo je Belotijev.

Dobra stvar za Torino je to što Beloti nema nameru da insistira na transferu i neće praviti problem klubu koji mu pravi karijeru. Štaviše, italijanskim fudbalskim nebom sve više kruži priča da je Beloti spreman da potpiše novu vernost Granatama, a Kairo mu je spremio dosad neviđen ugovor u Torinu. I to na 3.000.000 evra neto (uključujući i bonuse), što je za Belotija strašno veliki pomak napred, pošto mu je sadašnja plata 1.500.000 evra i tako do 2020. godine. Niko, naravno, posle onakve prošle sezone, nije ni sumnjao da će Beloti dobiti značajnu povišicu. Sada je jedina nedoumica - čiji su milioni slađi? Torinovi, gde je kapiten, prvi strelac, čovek kome se ceo sistem podredio. Ili Milanovi, mnogi će reći "kineski", u projektu koji ima brutalno visoke ciljeve. Ali, projekat gde bi samo jedan pogrešan korak mogao da sruši sve, poput kule od karata.

Beloti će se večeras naći u Bormiju pred svim novinarima, pogledati ih u oči i verovatno reći nešto što će jasnije odrediti njegovo dalje opredeljenje.

Lombardija nestrpljivo čeka, Torino je u strahu.

