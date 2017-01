Anjeli optužen za šurovanje sa mafijom, da li Ndrangeta kontroliše Juventusovu tribinu?

I ko uopšte valja ulaznice?

Veličina slova A A A

U Juventusu su besni, ali mnogi mediji neodustaju od izveštavanja o policijskoj istrazi koja se vodila protiv ogranka kalabrijske Ndrangete u Pijemontu. Andrea Anjeli, predsednik torinske Stare dame, direktno je optužen za šurovanje sa mafijom.

Istina, nije u pitanju nešto posebno brutalno, ali jeste u vezi sa nekim posebno brutalnim ljudima. Jedan od vođa Juventusovih ultrasa Fabio Germani tvrdi da je Anjeli upoznao sa Rokom Dominelom lično. Pričali su oko prodaje ulaznica za Juventusove utakmice. Za jedno mesto prodavale se više ulaznica. Često su ulazili bez pretresa i identifikacije huligana. Čudno je to što se Juventus uopšte nije žalio kao oštećena strana, iako je jasno da mu se određeni novac odlio sa računa.

Ali većina bi pokušala da izbegne bilo kakav konflikt sa 40-godišnjim Dominelom. Poznati član "Peše/Beloko" klana Ndrangete, uhapšen je prošlog leta sa ocem Stefanom zbog udruživanja radi izvršenja krivičnih dela. I pokušaj ubistva. Dominelo je, takođe, jedan od osnivača navijačke grupe Gobi, koja negde od 2014. godine rukovodi prodajom ulaznica na tribini.

Juve se oglasio saopštenjem u kome ističe da je u potpunosti sarađivao sa istražiteljima, ali nije demantovao da je Anjeli više puta sedeo sa Dominelom. Samo je naveo da niko od zaposlenih u klubu nije pod istragom.

Odmah je istupio direktor za bezbednost Alesandro D’Anjelo, inače Anjelijev čovek od poverenja pošto je njegov otac bio vozač Andreinog oca Umberta Anjelija. On kaže da apsolutno nisu istinite Germanijeve trvdnje da je baš on upoznao Anjelija i Dominela.

"Germani se samo hvali… Uvek to radi", smireno odgovara D’Anjelo.

(FOTO: Action Images)