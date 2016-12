Anketa Novosti: Kapiteni odlučili - niko nije igrao bolje od Kataija i Tadića

Beogradski dnevnik 46. put izabrao najbolje pojedince

Najbolji fudbal u 2016. godini igrali su - Dušan Tadić i Aleksandar Katai!

Prvotimac Sautemptona progašen je za najboljeg srpskog fudbalera u inostranstvu, dok je nekadašnji ofanzivac Crvene zvezde obranio tron u Superligi. To su rezultati tradicionalne ankete Večernjih novosti „Kapiteni biraju fudbalere“, koja je doživela svoje 46. izdanje.

U njoj su, kao i krajem svakog decembra, učestovali kapiteni 16 klubova našeg elitnog ranga, čiji su glasovi presudili u korist pomenutih Tadića i Kataija. Tadić je na taj način upotpunio zbirku priznanja, jer je pre nekoliko dana dobio Zlatnu loptu Fudbalskog saveza Srbije, a ujedno i nastavio nisku igrača iz Premijer lige, koji su postajali laureati Novosti. Deseti put uzastopno naš najbolji igrač dolazi iz prvog razreda engleskog fudbala, posle Nemanje Vidića (pet puta), Branislava Ivanović (dvaput) i Nemanje Matića (dvaput).

Tadić je trijumfovao sa devet od 16 mogućih glasova, dok je daleko neizvesnije bilo u trci za fuidbalera godine na superligaškim terenima. Tu je pobedu odneo Aleksandar Katai, sa šest glasova, dva više pod Partizanovog napadača Uroša Đurđevića. Zanimljivo, prvi je igrao samo do kraja avgusta, a drugi od početka septebra u ovdašnjem prvenstvu i to im je bilo dovoljno da se probiju u vrh.

Uostalom, evo kako su glasali kapiteni superligaških klibova i koga su birali i idealne timove...

FUDBALER GODINE

A. Katai (C. zvezda) 6 glasova

U. Đurđević (Partizan) 4

Leonardo (Partizan) 2

M. Donald (C. Zvezda) 2

A. Paločević (Vojvodina) 1

Luiz Everton (Partizan) 1

PRVA ZVEZDA

D. Tadić (Sautempton) 9 glasova

Ne. Matić (Čelsi) 3

A. Kolarov (M. Siti) 2

A. Ljajić (Torino) 2

TIM GODINE

Marko Kordić (Vojvodina) 4 glasa - Miroslav Vulićević (Partizan) 8, Bojan Ostojić (Partizan) 7, Vladimir Kovačević (Vojvodina) 5, Dušan Anđelković (C. zvezda) 6 - Luiz Everton (Partizan) 10, Mičel Donald (C. zvezda) 12 - Saša Jovanović (Mladost) 6, Aleksandar Katai (C. zvezda) 5, Leonardo (Partizan) 11 - Uroš Đurđević (Partizan) 9.

REPREZENTACIJA

Vladimir Stojković (Notingem) 14 - Branislav Ivanović (Čelsi) 15, Nikola Maksimović (Napoli) 8, Matija Nastasić (Šalke) 12, Aleksandar Kolarov (M. siti) 16 - Nemanja Matić (Čelsi) 13, Luka Milivojević (Olimpijakos) 11 - Dušan Tadić (Sautempton) 16, Filip Kostić (Hamburg) 13, Adem Ljajić (Torino) 12 - Aleksandar Mitrović (Njukasl) 16.

