Anonimni Amer, nabrijani Nemac i klimavi Italijani

Vreme je za beli sport

Obradili smo Indonežane, Šveđane, Dance, Fince, zašli smo malo i u hokej, a sada je došao na red tenis, pošto su danas na redu polufinalni mečevi kvalifikacija za plasman u glavni žreb US Opena.

MOZZART KVOTE

(1,50) Marterer - Novikov (2,41)

Krenućemo od okršaja Denisa Novikova i Maksimilijana Marterera. Amerikanac ruskog porekla je 208. na ATP listi, solidan je, prošle sezone je u ovo doba zauzimao 119. poziciju i to mu je rejting karijere. Sa druge strane, mladi Nemac sve više napreduje, 124. je na listi, nije nemoguće da do kraja sezone uđe u TOP 100 i on je favorit na ovom susretu. Novikov ove sezone ima loš skor na betonu (osam pobeda i 12 poraza), a Marterer daleko bolji - 12 trijumfa i šest izgubljenih mečeva.

MOZZART KVOTE

(1,45) Boleli - Rud (2,55)

Kasper Rud bi mogao da namuči Simonea Bolelija. Italijan je 218. na listi, nije osvojio nijednu ATP titulu, ali trenutno je u usponu. Prošao je tri kvalifikaciona kola za Vimbldon i ispao u drugom kolu od Žo-Vilfreda Conge. Nije isključeno da ga Norvežanin dobro oznoji i "otera" ovaj meč u treći set.

MOZZART KVOTE

(1,85) Beloti - Aragon (1,85)

Džej Si Aragon je anoniman teniser, ali je skrenuo pažnju na sebe dobrim rezultatima na čelendžerima po Sjedinjenim Američkim Država. Vrlo važno - na betonu. Rikardo Beloti je u očiglednom padu forme i nije konstantan. Servis mu se pogoršao, a i mnogo ređe igra na betonu u odnosu na Amerikanca koji bi to mogao da iskoristi sa velikim apetitom.

