Antiklimaks u Hrvatskoj, Šuker decidirano: Kakav Ančeloti, imamo Zlatka

Nema promene za kormilom Vatrenih

Gazeta delo sport je zapalila Hrvatsku, ali nekoliko sati kasnije hladan tuš iz tamošnjeg Fudbalskog saveza. Predsednik Davor Šuker kategorički demantuje vest da će legendarni Karlo Ančeloti preuzeti Kockaste posle dvomeča sa Grčkom u baražu za Mundijal u Rusiji.

Šuker pritom napada novinare jer su objavljivanjem vesti pokušali da “destabilizuju” hrvatsku reprezentaciju uoči tih ključnih utakmica. Kao da sam Savez nije uradio najviše da je destabilizuje kada je na mesto selektora postavio Anta Čačića, pa ga onda smenjivao kada je u finišu kvalifikacija postalo jasno da bi Svetsko prvenstvo moglo da im isklizne iz ruku.

Na kraju su se Luka Modrić i društvo spasili pobedom u Ukrajini u poslednjem kolu. Na klupi je sedeo Zlatko Dalić. I on će tu i ostati, tvrdi Šuker.

"Razočaran sam što je svestki ugledni medij kao što je Gazeta delo Sport izvor ovakve dezinformacije, tipične ‘falze notizie’, kakvu uobičajeno plasiraju manje respektabilni mediji u potrazi za senzacijama. Mogu samo da kažem da je izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić i da smo svi isključivo fokusirani na utakmice protiv Grčke u baražu za Svetsko prvenstvo", rekao je Šuker pre no što je ničim izazvan osuo paljbu i po hrvatskim medijima.

"Naviknuti smo da većina hrvatskih medija požuti da prenese ovakvu neisttinu - kod nas svaka vest koja za cilj ima destabilizaciju ili omalovažavanje Saveza dobije zapaženi prostor u medijima. To nažalost nije ništa novo, ali mi ćemo da nastavimo da radimo u interesu hrvatskog fudbala. Zato uoči ovih odlučujućih utakmica pozivam sve na zajedništvo, a medije na objektivnost i na istinu".

Pitamo se samo kako je imenovanje Čačića bilo u "interesu hrvatskog fudbala"?

Inače, italijanski mediji su preneli da se za Ančelotija založio lično Luka Modrić, koji je imao sjajna iskustva sa Italijanom dok su sarađivali u Realu. Možda, ako Hrvati prođu Grke...

