AO 11. DAN: Vreme je za polufinala!

Na Rod Lejver areni u četvrtak ujutru snage odmeravaju V. Vilijams - Vandevej, S. Vilijams - Lučić Baroni, ali i Feder - Vavrinka

Do kraja ovogodišnjeg izdanja Australijan opena ostala su još samo četiri radna dana, tako da je došlo vreme i za prva polufinala.

Meč kojim se od 01.00 po srednjoevropskom vremenu otvara 11. dan prvog grend slema sezone je polufinale muškog dubla između neverovatne braće Brajan i španske kombinacije Kareno Busta - Garsija Lopez. Drugi polufinalni par koji čine Australijanci Polmans i Vitington i Francuzi Bahrami/Santoro takođe izlaze na teren, ali ne pre 06.00.

Nakon njin na centralni teren Melburn parka, Rod Lejver arenu isrčavaju Venus Vilijams i Koko Vandevej koje će odlučiti prvu singl finalistkinju AO 2017. Starija sestra Vilijams je prvi put u Melburnu ušla među najbolje četiri nakon čak 14 godina, a naspram nje će stati protivnica koja je u poslednje vreme krenula da igra neverovatno, zabeleživši čak šest trijumfa na protivnicama iz Top 10. Ovde je zaista teško odrediti favoritkinju, ali po načinu igre koja više odgovara brzoj podlozi na Rod Lejver areni čini se da je to Vandevej koja je do sada samo jednom ukrstila rekete sa sedmostrukom grend slem pobednicom i to prošle godine kada je Venus slavila na šljaci Rima. Ipak smatramo da treba izbeći KONAČAN ISHOD, te preporučujemo igru PRVI SET gde se nudi kvota 2,00 ako on ode na stranu Vilijamsove.

VANDEVEJ - V. VILIJAMS, 1S2 KVOTA 2,00

Odmah nakon Venus i Koko na teren izlaze Serena Vilijams i Mirjana Lučić Baroni. Serena ima priliku da odmah na početku sezone povrati čeono mesto na svetskoj lestvici od Angelike Kerber, a za to joj je potrebno da osvoji titulu. Ovo je njeno 10. uzastopno grend slem polufinale i jasno je da je veliki favorit. I ne samo zbog istorije, već i zbog fantastične igre koju je pokazala proteklih dana u Australiji.

Snažna Amerikanka na dosadašnjih pet susreta u Melburnu nije izgubila niti jedan set, niti je odigrala ijedan taj-brejk! Samo je protiv Stricove u četvrtom kolu odigrala 7:5 i to je bio jedini set koji je stigao do 12 gemova. Zato, sada osim njene pobede računamo i na mali broj gemova. Serena vodi u međusobnim okršajima sa 2:0.

S. VILIJAMS - LUČIĆ BARONI, KMB 1&1S7-9 KVOTA 1,74

Meč večeri, to jest dana je švajcarsko polufinale muškog singla između Federera i Vavrinke koji nastupaju ne pre 09.30. Rodžeru će to biti 99. grend slem meč. Iako se mnogi nadaju njegovoj, a potom i trijumfu Nadala za toliko čekano grend slem fiunale dva velika rivala, verujemo da do njega neće doći. Jeste Federer trenutno sjajan, jeste da vodi 18:3 u međusobnim okršajima sa velikim prijateljem, ali je veliko pitanje da li može da odigra na nivou na kojem može Sten. Istina, Sten ume i da podbaci i to baš prečesto baš protiv velikog prijatelja i kolege iz Dejvis kup reprezentacije. Ipak verujemo u pobedu četvrtog tenisera sveta, ali u 4+ setova. Federer je osvoji četiri, a Vavrinka jedan Australijan open.

FEDERER - VAVRINKA, KI 2 KVOTA 2,11

Drugo polufinale muškog singla Nadal - Dimitrov igra se narednog dana.

