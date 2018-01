AO 12. DAN - Novakov klon na Fedeksovom putu

U petak ujutru saznaćemo ko je drugi finalista prvog grend slema sezone, ali i titularke u ženskom dublu. Marko Miladinović za juniorsko finale protiv sina legendarnog Petra Korde

Još samo tri takmičarska dana ostala su do završetka prvog grend slema seozone, koji je doneo mnogo interesatnih mečeva, odličnu igru, ali i razočaranja i iznenađenja. A jedno od najvećih iznenađenja turnira je svakako Hjeon Čung momak koji jer za sobom ostavio Mišu i Aleksandera Zvereva, Danila Medvedeva, svog idola Novaka Đokovića i u četvrtfinalu još jedno veliko iznenađenje turnira, Tenisa Sandgrena. Usput se probio i do trećeg kola dubla u paru sa Rumunom Raduom Albotom.

Računajući samo singl Korejac je na pakleno vrućim betonskim terenima Melburn Parka proveo 11 sati i 55 minuta, što je znatno više od devet sati i 48 minuta koliko je proveo njegov rival u polufinalu Rodžer Federer. Umor, međutim ne bi trebalo da predstavlja problem za njega pošto je čak 15 godina mlađi od rivala. Osim mladosti, Čung protiv Federera može da računa na odličnu defanzivnu igru, koja je praktično iskopirana Novakova. A dobro znamo da se Švajcarac ne snalazi s njom najbolje, tako da bi mogao da se nađe u problemima. Prednost Čunga je i u tome što nema nikakvo opterećenje. Favorit, i to veliki, maestro je iz Bazela, čovek koji je sinonim za beli sport. Ali budite sigurni da će Čung dati sve od sebe da mu zagorča život.

"Mislim da nisam umoran zato što pobeđujem", tvrdi 21-godišnjak iz Suvona, "Zaista sam iznenađen šta sam postigao na ovom grend slemu, savladavši takve igrače kao što su Saša ili Nole. Ovde je i odigran moj najdraži meč, kada je Đoković 2008. uzeo titulu u finalu savladavši Žoa Vilfdreda Congu. Presrećan sam!"

Pošto će im ovo biti tek prvo odmeravanje snaga namamo važan osnov za kladilačku statistiku, ali možemo očekivati veliku borbu. Korejska momčina je hrabra, neustrašiva, voli izazove, voli veliku sportsku scenu i ne libi se da odigra svom snagom. Zna to sada i Nole vrlo dobro. Istina, naš as je igrao povređen, ali to je već neka druga priča.

"Sigurno neću imati lak zadatak u polufinalu. Hjeon je pobedio Zvereva i Novaka, zaista je spektakularan igrač veoma sličan Đokovću. Kliza po betonu kao da je šljaka i nema šta da izgubi. Očekujem da ga je, kao i Noleta veoma teško pobediti u tri seta", realan je Švajcarac.

Pre njih na Rod Lejver areni igra se finale ženskog dubla u kojoj su sve četiri učesnice Evropljanke. Sa jedne strane mreže će biti favorizovane Ruskinje Jekaterina Makarova i Jelena Vesnina, a sa druge Mađarica Timea Baboš i "naša" Francuskinja Kristina Mladenović.

A od pet sati u petak ujutru na Teren 5 u Melburnu izlazi jedini naš preostali predstavnik, Marko Miladinović. Mladi srpski teniser je drugi juniorski nosilac na australijskom grend slemu, a naspram njega u polufinalu će stati sedmi nosilac, Sebastijan Korda. U pitanju je američki talenat kojem je otac Petr Korda, legendarni češki teniser i grend slem šampion.

