AO 2018: Favoriti, raspored, kvote, predviđanja, predlozzi...

U 01.00 ove noći kreće novo izdanje Australijan opena. Kod muškaraca "velika trojka" predvođena šampionom Federerom juri novi pehar, a dok je kod žena, gde nema Serene situacija daleko komplikovanija

Većina teniskih stručnjaka, ali i kladionica, lako je odredila favorita za podizanje titule u muškom singlu na prvom grend slemu sezone – Australijan openu. To je aktuelni prvak Rodžer Federer koji, čini se, nema trenutno pravu konkurenciju i to pre svega zahvaljujući zdravstvenim problemima glavnih suparnika.

FEDERER POBEDNIK AO, KVOTA 3,50

A tu se misli na Endija Marija, koji će se narednih šest meseci, pošto je isto toliko i pauzirao, oporavljati od operacije desnog kuka, kao i na rovite Novaka Đokovića, Rafu Nadala i Stena Vavrinku, takođe odsutnog Keija Nišikorija... Stara garda je, dakle, „izrešetana“, ali se i dalje ne da. A to znači da će Federer, ali i ostali koji pretenduju na pehar, kao što su Grigor Dimitrov, Dominik Tim, Aleksander Zverev, Marin Čilić, pa i domaći as Nik Kirjos morati da budu oprezni. Jer, na primer, Novak kreće kao 14. nosilac što znači da će biti potencijalna „mina“ koja bi mogla da napravi ozbiljne rupe i pometnju u žrebu. Kako on tako i Vavrinka, ali i Gael Monfis koji čak nije ni nosilac, ali i najverovatnije čeka Noleta u drugom kolu. Naravno, ukoliko ih zdravlje posluži.

NADAL POBEDNIK AO, KVOTA 6,00

Što se tiče Novaka Đokovića, mora se priznati da je velika nepoznanica, možda i najveća na turniru. Šestostruki osvajač Australijan opena je pauzirao čak 218 dana tokom kojih se oporavljao od povrede lakta, ali i psiholoških problema. Pad koji je započeo kada je podigao toliko željenih Kup musketara na Rolan Garosu nije se zaustavio evo već godinu i po dana.

(1,07) ĐOKOVIĆ - JANG (6,80)

Problematični desni lakat je zalečen, ali ne u potpunosti tako da će grend slem u Melburnu predstavljati odličan test izdržljivosti. Realno, teško je verovati u to da će se Srbinu ponoviti ono što su prošle cele sezone radili Rodžer Federer i Rafel Nadal, počev upravo od Australijan opena, ali čuda se dešavaju...

Situacija s njim još nije jasna, barem što se zdravlja tiče, tako da se možemo samo nadati i uživati u igri majstora kojeg nismo mogli da gledamo pola godine. Đokovića je prošle sezone već u drugom kolu neočekivano nakon pet paklenih setova zaustavio Uzbekistanac Denis Istomin, tako da naš as brani samo 45 poena, pa možemo očekivati početak njegovog uspona na ATP listi.

(1,30) ŠVARCMAN - LAJOVIĆ (3,20)

A vesti s najudaljenijeg kontinenta su dobre, pošto je Novak u prvom meču po povratku na teren na Kujong klasiku, savladao Dominika Tima sa 2:0.

(1,60) KARLOVIĆ - ĐERE (2,19)

Đoković sa takmičenjem počinje u utorak, a prvi protivnik mu je nikada dokazani afroamerički talenat, Donald Jang. Od ostalih Srba u ponedeljak Dušan Lajović u prvoj rundi ukršta rekete sa Argentincem Dijegom Švarcmanom, Viktor Troicki sa domaćim igračem Aleksom Boltom koji je došao do ovog grend slema samo zahvaljujući pozivnici orgakizatora, a Laslo Đere sa zagrebačkim gromovnikom" Ivom Karlovićem". Poput Novaka, drugog dana takmičenja trebalo je da igra i senzacija kraja prošle ATP sezone, Filip Krajinović ali je ipak odustao zbog povrede.

(1,22) TROICKI - BOLT (3,80)

ENIGMA U ŽENSKOM ŽREBU

Što se tiče ženskog dela žreba, on je značajno oslabljen neigranjem aktuelne šampionke Serene Vilijams. Snažna Amerikanka je pre nekoliko meseci rodila devojčicu i pored velike želje nije uspela da se vrati u željenu formu. Slična priča je i s dvostrukom osvajačicom Australijan opena Viktorijom Azarenkom. Ona se pak u Kaliforniji bori za starateljstvo nad detetom nakon razvoda, pa se posvetila tom cilju odloživši početak sezone do daljeg. Zahvaljujući njihovim izostancima, do pehara bi mogle Simona Halep, Karolina Voznijacki, Petra Kvitova, Garbinje Muguruza, Karolina Pliškova, Elina Svitolina, ali i Venus Vilijams... Mada je i Marija Šarapova u igri za podizanje pehara koji je osvojila 2008. godine.

(1,90) KRUNIĆ - KONTEVEJT (1,80)

Naš tenis predstavljaju dve devojke, prvi reket Srbije Aleksandra Krunić i Čačanka Ivana Jorović koja se do glavnog žreba probila korz kvalifikacije i već za ponedeljak zakazala sudar sa opasnomk Elinom Svitolinom. Našoj 20-godišnjakinji, bivšoj prvoj juniorskoj igračici sveta ovo će biti prvo učešće na grend slemu u seniorskom singlu. Krunićeva isto igra prvog dana takmičenja, a sa suprotne strane mreže na Teerenu 10 biće snažna Estonka Anet Kontavejt.

(1,03) SVITOLINA - JOROVIĆ (9,00)

Raspredi PRVOG i DRUGOG dana AO (početak u 01.00 po srednjoevropskom vremenu)

ROKADE

Na kraju ovog izdanja Australijan opena moguće su rokade na vrhu i ATP i WTA liste. Ukoliko Federer ponovo osvoji titulu, a Rafa Nadal stane na samom početku turnira, Švajcarac bi mogao da na prvo mesto. Njih dvojica nisu ugroženi na vrhu, pošto je ostatak karavana daleko ispod njih.

Slična je priča i kod žena gde nekoliko imena može da završi Australijan open na prvom mestu svetske lestvice. A to su Simona Halep, Karolina Voznijacki, Garbinje Muguruza, Elina Svitolina...

RASPORED TURNIRA

1. KOLO 15–16. januar

2. KOLO 17–18. januar

3. KOLO 19–20. januar

4. KOLO 21–22. januar

ČETVRTFINALA 23–24. januar

POLUFINALA 25–26. januar

FINALA 27–28. januar

ŠAMPIONI OD 2000.

2000. AGASI, 2001. AGASI, 2002. JOHANSON, 2003. AGASI, 2004. FEDERER, 2005. SAFIN, 2006. FEDERER, 2007. FEDERER, 2008. ĐOKOVIĆ, 2009. NADAL, 2010. FEDERER, 2011. ĐOKOVIĆ, 2012. ĐOKOVIĆ, 2013. ĐOKOVIĆ, 2014. VAVRINKA, 2015. ĐOKOVIĆ, 2016. ĐOKOVIĆ, 2017. FEDERER.

ŠAMPIONKE OD 2000.

2000. DEVENPORT, 2001. KAPRIJATI, 2002. KAPRIJATI, 2003. S. VILIJAMS, 2004. ENAN, 2005. S. VILIJAMS, 2006. MOREZMO, 2007. S. VILIJAMS, 2008. ŠARAPOVA, 2009. S. VILIJAMS, 2010. S. VILIJAMS, 2011. KLAJSTERS, 2012. AZARENKA, 2013. AZARENKA, 2014. LI NA, 2015. S. VILIJAMS, 2016. KERBER, 2017. S VILIJAMS.

PREMIJE SINGL - €

ŠAMPION 2.623.872

FINALE 1.311.936

POLUFINALE 787.232

ČETVRTFINALE 393.616

4. KOLO 164.014

3. KOLO 98.408

2. KOLO 52.481

1. KOLO 32.801

UKUPAN NAGRADNI FOND: 36.078.404

BODOVI – TENISERI

Pobednik 2.000 ATP poena, finale 1.200, polufinale 720, četvrtfinale 360, osmina finala 180, 3. kolo 90, 2. kolo 45, 1. kolo 10

BODOVI – TENISERKE

Pobednica 2.000 WTA poena, finale 1.400, polufinale 900, četvrtfinale 500, osmina finala 280, 3. kolo 160, 2. kolo 100, 1. kolo 5

