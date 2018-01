AO 5. DAN - Nadal, Kirjos, Conga, Voznijacki...

U noći između četvrtka i petka dobijamo prve učesnike osmine finala u pojedinačnoj konkurenciji

Prva od dve takmičarske nedelje na Australijan openu ulazi u poslednje dane, a to znači da kreću i mečevi koji odlučuju koje će teniserke i teniseri preživeti prvu sedmicu i ući u osminu finala.

Pred nama i takmičarima je peti dan odmeravanja kojim se zatvaraju odmeravanja u trećoj rundi pojedinačne konkurencije, sveukupno 16 mečeva u obe konkurencije, od kojih smo mi za naše, kladilačke potrebe izdvojili pet.

(1,30) DIMITROV - RUBLJEV (3,20)

TB DA, KVOTA 1,45

Na glavnom terenu, čuvenoj Rod Lejver Areni dnevnu sesiju zatvaraju Grigor Dimitrov i Andrej Rubljev. Bugarin, kojem je prošla sezona bila najbolja u karijeri nije pokazao u prva dva kola Australijan opena da je u dobroj formi. A sada ukršta rekete sa, uz Aleksandera Zvereva možda i najvećim teniskim talentom. Dimitrov je bio upravo to kada se pre šest-sedam godina pojavio - veliki talenat. Ali, "bejbi Federer" nikako, sve do 2017. nije uspevao da se nametne, a onda su povrede pokosile pola ATP vrha, te je i on izbio. Zato treba očekivati da se u 2018. vrati na svoje mesto, a to bi moglo da krene već od večeras. Jer fantastični Moskovljanin igra sve bolje, a u prve dve runde, istina uz mnogo muke izbacio je ipak velika imena, Davida Ferera i Markosa Bagdatisa. Sa druge strane, Bugarin se jedva izvukao u drugom kolu, a i doživeo je poraz na jedinom odmeravanju sa Rubljevim na US openu 2017. Istina, zavodnik iz Haskova je favorit pošto je treći nosilac, ali mi ovde ipak verujemo u 20-godišnjeg Rusa ili bar u težak meč.

(1,33) KIRJOS - CONGA (3,00)

TS 4+, KVOTA 1,60

Noćnu sesiju na Rod Lejveru otvara izuzetno zanimljiv duel između domaćeg favorita, Nika Kirjosa i nekadašnjeg finaliste Australijan opena (2008. izgubio od Đokovića) Žoa Vilfeda Conge. Mušičavi Australijanac servira kao Ilija Gromovnik i igra stvarno šampionski, ali kada mu dođe "žuta minuta" nije sam svoj. A to Congi neće promaći, jer ima i znanje i snagu i iskustvo da se omrsi. Favorita je teško odrediti, to istina jeste Kirjos, ali verujemo u težak meč, mnogo setova i po koji taj-brejk.

(1,02 )NADAL - DŽUMHUR (9,90)

MUG VIŠE (27,5), KVOTA 1,69

Prvi nosilac i aktuleni vicešampion, Rafael Nadal ne bi trebao da ima lak zadatak protiv Damira Džumhura, momka rođenog u Sarajevu koji se može nazvati Beograđaninom pošto poslednjih godina živi u našoj prestonici. Trenutno 30. teniser sveta priprema se uglavnom na Dorćolu, u Novakovoj akademiji i slovi za veoma, veoma nezgodnog protivnika. I on je pretprošle godine odigrao odlično i zna se da bi mogao opasno da pomrsi konce Rafi. Matador sa Majorke je veliki favorit, a zanimljivo je istaći da Džumhur vodi sa 1:0 u međusobnim obračunima. Mi ovde očekujemo svašta.

(1,75) DOLGOPOLOV - ŠVARCMAN (1,95)

1S 2, KVOTA 1,90

Potencijalno najatraktivniji meč dana mogli bi da odigraju Dijego Švarcman i Aleksandar Dolgopolov. Dva asa, dva veoma različita stila, ali posebna, Dok je Argentinac "supermiš", te iako je prilično nizak udara po loptici kao da ima dva metra, Ukrajinac je veoma lagan, a poznat je po izuzetno elegantnom teniskom stilu, ali i kompetitivnosti. I jedan i drugi bi po sposobnostima mogli lako da se našu među prvih 10 na svetu, ali im fizikalije to ne dozvoljavaju. Zato i verujemo u ludo dobro odmeravanje. Između 26. i 37. tenisera sveta trenutno je 1:1 u međusobnim okršajima.

(1,20) VOZNIJACKI - BERTENS (4,00)

TS 3, KVOTA 2,70

Za kraj ovog bet pregleda ostavili smo dame i to veoma kvalitetne teniserke, Karolinu Voznijacki i Kiki Bertens. Dankinja poljskog porekla je u odličnoj formi, iako je jedva preživela drugu rundu, a protivnica joj je snažna i opasna 19. teniserka sveta. Ovo će im biti prvo odmeravanje i verujemo da će potrajati tri seta.

Raspored 5. dana AO pogledajte na ovom LINKU (mečevi počinju od 01.00 po srednjoevropskom vremenu)

