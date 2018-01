AO 9. DAN: Bugarski voz tutnji ka polufinalu

Prvi grend slem sezone ulazi u deveti dan takmičenja tokom kojeg ćemo gledati susrete četvrtfinala Dimitrova, Nadala, Svitoline, Čilića...

Veličina slova A A A

Australijan open ulazi u samu završnicu, a pred nama je na redu deveti dan takmičenja i to pošto je ova cenjeni turnir ostao bez jednog od favorita, šestostrukog šampiona Novaka Đokovića. Ali život ide dalje, pa tako i prvi grend slem sezone otvara četvfinale singla ove noći. A na redu su po dva susreta najboljih osam u ženskoj i muškoj konkurenciji.

(1,25) SVITOLINA - MERTENS (3,55)

Dan u singl konkurenciji na centralnom terenu kompleksa Melburn park, čuvenoj Rod Lejver areni otvaraju dve supertalentovane devojke, Eliz Mertens i Jelina Svitolina. Ovo će im biti drugo odmeravanje, a u prvom je bez većih problema slavila Ukrajinka. Svitolina je favorit, trenutno je četvrta na svetskoj lestvici, dok je Belgijanka 36. Ovde možda i ne treba očekivati dugačak meč.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Uto 04:35 7851 GSM Dimitrov G. - Edmund K. hs 1 (-1.5) 1,55 Kladi se

(1,30) DIMITROV - EDMUND (3,20)

Nakon njih na Rod Lejver areni izlaze Grigor Dimitor i Kajl Edmund. Biće to i poslednji meč dnevne sesije, Bugarin je ovde veliki favorit i biće pravo čudo ukoliko Britanac prođe u polufinale. Dimitrovu će ovo biti treći meč sa rivalom rođenim u Južnoj Africi i treba očekivati treću pobedu, pošto je u Melburnu pokazao da je spreman za velika dela. Ne verujemo ipak da će se ovaj susret završiti u tri seta.

(1,25) NADAL - ČILIĆ (3,55)

Noćnu sesiju na centralnom terenu otvara aktuleni vicešampion Australijan opena, Rafel Nadal. Španac ukršta rekete sa veoma opasnim Marinom Čilićem. Momak iz Međugorja igra fanstatično u Melburnu i mogao bi da napravi velike probleme Matadoru sa Majorke. Hrvat je samo jednom slavio u šest mečeva sa Nadalom i to u prvom odmeravanju, davne 2009. Treba znati pak da su susreti uglavnom bili tesni, što bi trebalo očekivati i sada.

(1,17) VOZNIJACKI - S. NAVARO (4,40)

Deveti dan singl okršaja zatvaraju Karolina Voznijacki i Karla Suarez Navaro. Njih dve se odlično poznaju, a trenutno u međusobnim okršajima vodi plavokosa Dankinja sa 5-2. Naravno, rezultati tih mečeva nam govore da bi ovo odmeravanje moglo do ode do tri seta, dok je favoritkinju zaista teško odrediti, pre svega zato što je poslednji put slavila Špankinja i to prošle godine u Madridu. Možda bi zato trebalo rizikovati i odigrati upravo na Suarez Navaro, pre svega zbog odlične kvote.

Preostali mečevi četvfinala singla igraju sa narednog, 10. takmičenja AO, a na terenu će se naći Federer - Berdih, Čung - Sandgren i Kerber - Kiz. Naravno, Mozzart je već pripremio igre i kvote za ove parove

(foto: Action Images)