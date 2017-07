Aranitović u Partizanu? Može ako daju Marinkovića

Nebojša Čović odgovorao na još zanimljivih pitanja

Nedavno se pojavila informacija da bi Aleksandar Aranitović mogao da postane novi igrač Partizana. Nebojša Čović je dao odgovor i na to pitanje, a potom i objasnio koji je uslov da doše do tog transfera.

„Aranitović ide ako ga razmenimo sa Marinkovićem. Ostali koji su pod ugovorom ostaju. Bjelicu sam pitao za Mornar, a on mi je rekao, pa ja sam na moru“.

Potom je Čović dodao.

„Mali Aranitović je imao veliku nesreću sa povredom kolena, to smo izfinansirali, pa je ponovo doživeo istu. Šta i kako, videćemo, menadžer je Ražnatović, on je pričao sa porodicom, pa ću ja. Moje mišljenje je da ide u FMP, a da li on hoće ili neće, videćemo. Najvažnije da se vrati u košarku“.

Da li ste se raspitivali za Marinkovica?

"Ja se uvek raspitujem za sve, pa sam tako i za njega. On je bio naš, igrao je u kadetima, ali je zbog tadašnje loše komunikacije ljudi i roditelja otišao u Partizan. Oni su mislili da treba brže da pređe u juniore, dok je sa druge strane bilo mišljenje da treba da ostane u kadetima".

Inače, Aranitović je vezan ugovorom za Crvenu zvezdu, dete je kluba, osvojio je juniorsku Evroligu sa crveno-belima.

Dakle, Partizan ako želi Aranitovića mora da pošalje u suprotnom pravcu Marinkovića.