Aranitović za MOZZART Sport: Nema straha! Koleno je dobro, glava je čista, a doći će i pobede

“Kako je prolazilo vreme, tako mi je bilo lakše. Siguran sam da će sve biti super u nastavku sezone i uopšte se ne brinem”, kaže Partizanov košarkaš

Veličina slova A A A

Red optimizma, pa red pesimizma. Dobro prvo, pa loše drugo poluvreme. Tako otprilike izgleda dosadašnji tok sezone košarkaškog kluba Partizan. Ono što je jedna od pozitivnih stvari kod crno-belih je činjenica da u svojim redovima posle dosta vremena imaju nekoliko talentovanih igrača.

Među njima je i Aleksandar Aranitović, momak koji je važio za jednog od najvećih bisera srpske košarke. Ali, onda je dva puta povredio ukrštene ligamente istog kolena i morao je na ozbiljnu rehabilitaciju. Ipak, letos je dobio novu šansu za povrtak na veliku scenu kada je potpisao za Partizan.

“Bilo je u dosadašnjem toku sezuone uspona i padova. Stvarno se nadam da ćemo konačno da uđemo u neki pobednički niz. Svesni smo da moramo da počnemo da pružamo bolje partije”, rekao je Aranitović na početku razgovora za MOZZART Sport.

Posle prvih 13 kola u regionalnom takmičenju crno-beli dele četvrto mesto sa još nekoliko ekipa, a svi imaju negativan učinak od po šest pobeda i sedam poraza.

“Izgubili smo neke utakmice koje nije trebalo da izgubimo, svakako da smo mogli da imamo bolji skor, možda i da se borimo za bolje mesto na tabeli. Ali realno, nama su četvrto mesto i plasman u plej-of realan cilj.”

Upravo zbog postepenog uvođenja u ritam takmičenja, Aranitović je za Partizan zaigrao tek u petom kolu Jadranske lige uz doziranu minutažu.

“Kako je prolazilo vreme, tako mi je bilo lakše. Siguran sam da će sve biti super u nastavku sezone i uopšte se ne brinem.”

Ipak, poslednja dva meča igrao je u proseku više od 25 minuta, a u pobedi protiv skopskog MZT-a postigao je 17 poena. Aranitović tvrdi da u glavi nema barijeru kad izađe na parket zbog prethodnih iskustava sa povredama.

“Nema straha kad izađem na teren, ali pazim na to koleno. Svestan sam da ću morati da ga pazim do kraja karijere. Kada sam u igri, vrlo često i zaboravim na to. Što se tiče glave sve je čisto.”

Do pre godinu i po dana dres Partizana nosio je Aranitovićev stariji brat Petar koji se nedavno vratio u Srbiju.

“Burazer je sad došao u Megu, ponovo ćemo igrati jedan protiv drugog. Siguran sam da će to biti jedan zanimljiv duel (haha).”

Pre dve godine su braća Aranitović igrala jedan protiv drugog u hali Pionir, a novi takav duel čeka ih početkom februara.

“Prošli put kada se to desilo bilo je obrnuto. On je igrao za Partizan, a ja za Megu. Tada sam ja slavio, nadam se da će i sada biti tako.”

S obzirom da se bliži kraj godine, vreme je i da se razgovara o željama za novu, 2018.

“Što se tiče ekipe, voleo bih da doguramo što dalje u svim takmičenjima. Lično, nadam samo da će zdravlje da me posluži.”

Ali, to, ipak, nije sve.

“I, naravno, titula. Samo ime Partizana sa sobom nosi to, uvek se ide na titulu. Tako će biti ove sezone i da probamo da osvojimo neki trofej”, zaključio je Aranitović.

(FOTO: Starsport)