Arapski milijarder iz PSŽ progovorio tri dana posle katastrofe: Naša poruka sledećeg leta će biti duplo jača!

Tri dana je bilo potrebno Naseru Al Kelaifiju da dođe sebi posle fudbalske šamarčine na Kamp Nou. Prebogati Arapin iz Katara koji je uložio stotine miliona u Pari Sen Žermen u prethodnih šest godina je i ove sezone ostao bez sna zbog kojeg je kupio francuski klub - trofeja Lige šampiona.

Milijarder koji nije navikao u životu da gubi je teško svario katastrofu svog tima na Kamp Nou. PSŽ je opet pokazao da nema mentalitet kluba koji je sposoban da osvoji Ligu šampiona. Kupili su tolike zvezde, dali im monstruozne ugovore, doveli i trenera specijalca za Evropu i kup takmičenja, ali opet nisu mogli da savladaju prepreku po imenu Barselonu.

Al Kelaifi je danas izašao pred medije i progovorio o stanju u kojem se nalazi klub posle debakl u Kataloniji. Smrknutog lica je smireno komentarisao situaciju, ali u njemu je kuvalo…

“Osećam miks besa i tuge. Nismo ispunili jedna od najvažnijih ciljeva u našem projektu. Kao predsednik sam duboko razočaran zbog kluba i zbog svih onih koji nas podržavaju i navijaju za nas. U potpunosti razumem veliko razočaranje naših navijača. Iako u ovakvim momentima, treba pokazati solidarnost. Sport izaziva jake pozitivne i negativne emocije. Želimo velike pobede, ali kada dođe i do ovakvih situacija, umemo da pokažemo zrelost, skromnost i snagu karaktera. Postoje nerazumljivi razlozi zbog kojih smo eliminisani i već smo počeli sa njihovom analizom”, rekao je Al Kelaifi.

Da li će ovakav poraz storpirati skupoceni projekat u Parizu koji za šest godina nije dao željeni rezultat?

“Apsolutno ne! Od početka smo ovde zbog fudbalske strasti i ljubavi prema Parizu. Odlučni smo da nastavimo napredak. Nastavićemo da ulažemo napore jer verujemo u naše ambicije i rezultate koji će doći. Ovo nas neće skrenuti sa tog puta. Znamo da je put u Ligi šampiona težak za klubove sa novim projektima koji žele da budu deo te hijerarhije. Imali smo primere velikih klubova kojima je bilo potrebno da dođu do samog vrha. Loše je ako ljudi misle da ćemo posle ovog poraza napustiti naš projekat. To bi značilo da napuštamo navijače i sve one koji vole ovaj klub i daju mu svoje najlepše emocije. Niko ne može da nam oduzme ono što smo napravili za šest godina i što smo uradili na fudbalskoj mapi Evrope. Ovaj okršaj sa Barselonom će nas samo učiniti jačima”.

Al Kelaifi je dao podršku trener Unaju Emeriju za kojeg se već spekuliše da će ga naslediti Venger, Alegri, Simeone… Unaj Emeri je navođen kao najzaslužniji za ubedljivu pobedu u prvom meču. Da li je on i najveći krivac za veliki poraz u revanšu?

“U ovakvom neuspehu, svako snosi svoj deo odgovornosti. Ja kao predsednik, čelnici u sportskom sektoru, stručni štab i naravno - igrači. Otakako je došao, Emeri je radio izuzetno naporno kako bi unapredio ovaj klub. Sada svi zajedno moramo da izvučemo pouke iz ovog neuspeha i moramo se truditi da na reagujemo previše emotivno. Prethodnih dana sam imao dugačke razgovore sa trenerom i ubeđen sam da on ima kvalitet. Mi verujemo u njega i dajem mu punu podršku. Nas dvojica smo već obavili razgovore o promenama koje će uslediti na kraju sezone. Svi ste pričali posle prve utakmice da je on najbolji trener na svetu… Nemoguće da je posle druge utakmice postao najgori. Budimo ozbiljni ljudi. Sada moramo da se okrenemo drugim ciljevima koji su ispred nas”.

Koje velike promene možemo da očekujemo na kraju sezone?

“Klub se ne pravi stalnim promenama. Snaga velikog kluba je da bude hladne glave i ujedinjen u teškim trenucima. Još smo daleko od konkretnih promena. Prvo moramo da dignemo glavu i da osvojimo sve trofeje koje možemo da osvojimo do kraja sezone. Poraz nam neće pokopati ambiciju. PSŽ će nastaviti da živi, a mi ćemo duplirati napore da usrećimo i vratimo ponos onima koji nas vole. Ponos koji smo imali posle pobeda nad Marseljom i Barselonom u prvoj utakmici. Siguran sam da taj ponos i dalje postoji. Zato im obećavamo da ćemo biti vrlo ambiciozni u sledećem prelaznom roku”.

Šta mislite o najavama da će sudija meča u Barseloni, Deniz Ajtekin biti sankcionisan od strane UEFA?

“Ne želimo da se krijemo iza suđenja. Potpuno loše smo postavili celu utakmicu. Pogtovo poslednjih osam utakmica. Moj običaj je da ne komenatrišem suđenje. Ali ne možemo a da ne pomislimo da bi ishod meča bio drugačiji da je suđenje bilo čistije. Što takmičenje više odmiče, veći je ulog na stolu i samim tim bi i sudije trebalo da budu na nivou toga. Tu nema mesta nervoznima i onima kojima nedostaje petlja. Svi su videli da je bio makar penal nad Di Marijom koji bi nas doveo na 3:2 i kojim bismo ubili svaku neizvesnost. I da ne zaboravimo da nije bio penal nad Suarezom…”

Imate li plan za dalje?

“Naravno da imamo! Plan je da napravimo moderan trening centar. Što se sportskog sektora tiče, linija je prethodnih šest godina uvek bila ista: da angažujemo priznata fudbalska imena i imena koja će to biti u budućnosti. Dolazak Drakslera i afirmacija Kimpembea su dokaz tog pravca”.

Da li PSŽ ima previše mald tim? Kako komentarište to što Tijago Silva nije sposoban da odigra ulogu kapitena u velikim mečevima?

“Nema potrebe da krivicu svaljujemo na Tijaga ili nekog drugog igrača. Krivica je kolektivna. Igrači su ti kojima je ovo najteže palo”.

Kako ćete ubediti vaše igrače da je PSŽ klub u kojem jednog dana mogu da osvoje Ligu šampiona?

“I naši mladi, i naši iskusni igrači znaju koliko je klub porastao i koliko im je pomogao. Malo je klubova u Evropi koji su tako atraktivni za igrače. Uprkos teškom porazu, igrači znaju da je malo klubova u Evropi sposobno da pobedi Barselonu sa 4:0 kao što smo mi uradili. Sledećeg leta ćemo poslati jasne signale kojima ćemo pokazati koliko su velike naše ambicije”

Kako ćete ubediti velike igrače da dođu u Pariz?

“Insistiram na teoriji da veliki igrači ne ocenjuju klub na osnovu jedne partije. Gledaju širu sliku našeg projekta. Imamo više od 20 reprezentativaca. Imamo trenera koji je osvojio tri evropska trofeja u nizu i koji će s vremenom biti sve bolje upoznat sa klubom i igračima. Uveren sam da će na kraju sezone ubati plodove svog rada. Prošlog leta smo se odlučili za promene i treba vremena da bi to sve leglo na svoje mesto. Imamo fantastičan tim i veliki igrači to znaju”.

