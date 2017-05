Arda Turan pao, Barsa traži najređi tip igrača: Pola Nejmar - pola Inijesta! Četiri ozbiljne opcije u igri

Rojs, Di Marija, Vitolo ili Bernardo Silva?

Kinezi navodno nude čak 18.000.000 po godini, ali Ardu Turana ne zanima. Smatra Turčin da može još da pruži evropskom fudbalu. Mada je sasvim svestan da mu je onaj sam vrh - izmakao. Barselona nije zadovoljna Turanovim izdanjima na stadionu Kamp Nou, pa lokalni Mundo deportivo tvrdi da je rastanak na leto sigurna stvar.

Turan je trebalo da Blaugrani dozvoli da s vremena na vreme odmori Andrea Inijestu u vezi ili Nejmara na krilu. Ali čim bi jedan od njih dvojice ispao iz konkurencije - osetilo se. Osetilo se i te kako. Turan prosto nije mogao da iznese taj teret. Pritom, Barsu na leto napušta i Luis Enrike, a upravo je on isistirao na Ardinom dovođenju iz Atletika. Još jedan argument za prijateljsko zbogom. Međutim, Barsa ostaje u problemu. Jasno je da Inijestea više nije u stanju da odigra 50 ili 60 utakmica po sezoni.

Blaugrana zato mora da pronađe adekvatno rešenje. Lista potencijalnih kandidata je dugačka. Na njoj ima i nekih mladih asova, poput Monakovog Bernarda Silve, ali se smatra da Barsa traži neko iskusnije ime. Taj prvi kriterijum ispunjava Viktor Mačin Perez, poznatiji kao Vitolo. Seviljin as ume sa loptom, jak je u duelu, zna da zakrpi rupe nazad, ali ume i da bude veoma efikasan. Traže ga i mnogi klubovi iz Premijer lige, ali je 27-godišnji fudbaler navodno više nego zainteresovan za Barselonu.

Međutim, to je samo zagrevanje. Zna se - u Barsi se nikad ne zadovoljavaju prosekom, a svi još pamte reči predsednika Đozepa Marije Bartomeua iz predizborne trke sa proleća 2015. godine. Obećanje je bilo - Marko Rojs! I nije Bartomeu još odustao, iako je isprva odustao kad je Borusija uspela da ubedi Rojsa da potpiše novi ugovor i odrekne se klauzule po kojoj njegova sloboda košta 25.000.000 evra.

"Volim Barselonu, ali gde bih igrao?", pitao se tada Rojs.

Inijesta je tada bio nezamenljiv, sada vapi za pomoćnikom. Ni pozicija Lea Mesija više nije ista. Bilo bi više prostora za Rojsa. Univerzalac, reprezentativac, majstor sa loptom, taktički obučen... Obećao je odavno da nikad neće izdati Borusije prelaskom u Bajern. A sigurno mu se smučilo da gleda kako Bavarci uzimaju titulu za titulom u Nemačkoj. Još 2013. igrao je finale Lige šampiona. Tako daleko sada deluje uspon na evropski tron.

Mundo ističe i da bi Barsi moglo da pomogne to što je Rojs veliki prijatelj sa Markom Andreom Ter Štegenom, ali problem je - i to ne mali - to što Rojsa poslednjih godina baš tera maler sa povredama. Ove sezone odigrao je samo 15 ligaških utakmica. Zbog povreda je već propustio i Mundijal 2014. i Euro 2016.

Otud je opcija i 29-godišnji Anhel di Marija, još jedna starta Bartomeuova meta. Predsednik je za njega pitao još 2015. godine, ali je Di Marija, dok je igrao za Mančester junajted, u ugovoru imao klauzulu po kojoj ne sme u Barseloni. Posle prelaska u Pari Sen Žermen avgusta 2015. ta klauzula je izbrisana.

Ovog proleća briljirao je u onih 4:0 protiv Blaugrane. I Di Marija može da igra i po krilu i u vezi. U odličnim je odnosima sa zemljacima Mesija i Havijera Maskerana.

Problem je što bi Barselona i Marka Veratija, a jasno je da ne postoje apsolutno nikakve šanse da PSŽ sebi dozvoli da ostane bez obojice u jedfnom prelaznom roku. A za Barsu Verati je ipak opcija broj jedan, neko ko je projektovan u nosioca igre u godinama pred nama.

Sada se traži drugi tip igrača... Veoma redak. Jer na prste ruke pobrojaćete igrače koji zadovoljavaju ovako stroge prohteve. Pored ovih pobrojanih još Čelsijev Eden Azar sigurno, Realov Isko, možda Liverpulov Filipe Kutinjo... Nema ih mnogo.

