Argentina jedva preživela Čile! Ali taj penal... Mnogo, mnogo sumnjivo (VIDEO)

Argentina je preživela Čile! U dosta slabom meču po jako lošem terenu na Riverom Monumentalu, Gaučosi su savladali šampiona Južne Amerike u kvalifikacijama za Mundijal u Rusiji minimalnim rezultatom i vratili se u gornji deo tabele, takoreći u aktivnu poziciji kada je borba za prva četiri mesta u pitanju.

Jer, podsetimo, sinoć je Kolumbija savladala Boliviju na jedvite jade i tako gurnula Argentinu na šesto mesto, odnosno u vrlo neprijatnu zonu, s obzirom na raspored koji čeka izabranike Eduarda Bauze. Da noćas nisu dobili Argentinci bi bili u izuzetno nezavidnom položaju pošto njima predstojeće dva pakleno teška gostovanja. Prvo je u La Pazu i svakako ne nosi taj epitet zbog kvaliteta Bolovije već zbog nadaleko čuvene nadmorske visine na kojoj su ne tako davno umeli da izgube i sa 1:6, dok je drugo protiv Urugvaja. Tu dodatna pojašnjenja nisu potrebna, zar ne?

Ali sada se mnogo lakše diše.

Daleko od toga da je Argentina blistala. Štaviše, nije to ni bleda senka onog tima iz Brazila 2014. koji je došao do finala Svetskog kupa, ali bodovi se pišu, igra zaboravlja. Noćašnju utakmicu u Buenos Ajresu odlučio je Lionel Mesi iz dosta sumnjivog penala u 16. minutu. Posle jedne duge lopte Havijera Maskerana hitao je Di Marija ka šesnaestercu Čileanaca, negde na ivici došlo je do blagog kontakta sa Fuenzalidom i brazilski sudija Sandro Riči bez dvoumljenja pokazao je na belu tačku. Klaudio Bravo nije imao šansi u duelu sa dojučerašnjim klupskim drugom...

Užasna travnata podloga onemogućavala je brojne majstore na terenu na pokažu šta znaju. Bilo je ritma, ali ne i dovoljno spektakla. Opšti utisak je da je Čile zaslužio barem bod, pogotovo posle jednog poništenog - doduše opravdano - i jedne prečke Aleksisa Sančeza nakon udarca iz slobodnjaka.

Na jednoj strani imali smo priliku da gledamo verovatno najmoćniju navalu sveta: Mesi, Aguero, Di Marija, Iguain, a na drugoj nije bilo jednog od najboljih i najvažnijih igrača - Artura Vidala. Delom i zbog toga Čileanci su zaslužili da bolje prođu na Monumentalu...

"Mnogo smo patili u igri jer su nam oduzeli loptu. Ali najvažnije da samo pobedili", kazao je posle meča Eduardo Bauza.

Argentina je sada treća na tabeli sa 22 boda i još je ugrožena. Čile je sada ispod crte, no za petim mestom (Ekvador) zaostaje samo zbog lošije gol razlike.

ARGENTINA - ČILE 1:0 (1:0)

/Mesi 16pen/

Stadion: Monumental.

Gledalaca: 60.000.

Sudija: Sandro Bauza.

KVALIFIKACIJE ZA SP - 13. KOLO

Kolumbija - Bolivija 1:0 (0:0)

/Rodrigez 83/

Paragvaj - Ekvador 2:1 (1:0)

/Valdez 12, Alonso 65 - Kaisedo 70pen/

Urugvaj - Brazil 1:4 (1:1)

/Kavani 8 - Paulinjo 18, 51, 90, Nejmar 74/

Argentina - Čile 1:0 (1:0)

/Mesi 16pen/

Venecuela - Peru 2:2 (2:0)

/Viljanueva 24, Otero 40 - Kariljo 46, Gerero 64/

TABELA: