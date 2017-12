Arnautovićev prvenac u zlo vreme po Čelsi! Vest Hem uhapsio Azara, ostali ne umeju da napadnu (VIDEO)

Igrač plaćen 20.000.000 evra n bi smeo da bude zadovoljan sa samo jednim golom uz svoje ime. Ali makar danas Marko Arnautović bi morao da razvuče osmeh preko celog lica. Jer ako je postojao pravi trenutak da počne da nadoknađuje sve ono što nije uradio na početku sezone u Vest Hemu onda je to bio ovaj. U sukobu velikih londonskih rivala, više po tradiciji, no po trenutnoj klasi, Austrijanac srpskih korena je postigao jedini gol na meču i Čekićarima doneo prvu pobedu još od 30. septembra.

Ujedno i prvi otkako je Dejvid Mojes prihvatio izazov da pokuša da Vest Hem spasi ispadanja u Čempionšip. Što se tiče Plavaca, verovatno je sada i Antoniju Konteu potpuno jasno, oni ove sezone jednostavno nisu tim šampionskog kalibra.

Odluka uprave da Nemanju Matića proda i pokuša da ga odmeni Tijemueom Bakajokom, doživela je potpuni fijasko. Konte će verovatno zamrzeti i Dijega Kostu, pošto mu ego sigurno neće dozvoliti da sebi prizna da je morao da bude malo taktičniji i zadrži ga u timu. Jer u ovakvom Čelsiju previše toga zavisi od Edena Azara. I kad je Vest Hem uspeo njega da donekle "uokviri" onda je i ceo tim Plavaca bio ofanzivno impotentan.

Jeste, sve vreme je lopta obigravala oko kaznenog prostora domaćeg tima, ali vrlo malo je bilo zaista bilo pretećih lopti. Vest Hem je doduše odigrao saršenu defanzivnu utakmicu, ali je utisak da je i Čelsi, kako je to duhovito primetio jedan od komentatora po društvenim mrežama, danas "potrošio" 90 minuta igre.

Arnautoviću je bio dovoljan samo jedan trenutak.

