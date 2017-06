Arsenal prodao golmana za 14.000.000 evra: Potpisuje i Maks Alegri za platu od 7.000.000 evra

Vojčeh Ščesni četiri godine u Juventusu, poznati svi detalji saradnje

Sjajan posao Arsenala i Arsena Vengera. Vojčeh Ščesni je prodat za ogroman novac. Iako na njega niko na Emiratima odavno ne računa, iako je minule dve sezone proveo u Romi, iako je rimski klub želeo da ga zadrži još jednu sezonu (ali nije imao takvu klauzulu u ugovoru), ponuda Juventusa se, jednostavno, ne odbija.

Posebno što je stigla godinu dana pre isteka saradnje poljskog reprezentativca i Tobdžija.

Vicešampion Evrope je završio sve poslove oko angažovanja 27-godišnjeg čuvara mreže. Skaj sport Italija je izvestila da je Arsenal prihvatio ponudu Stare dame vrednu 14.000.000 evra. A da, za razliku od početne informacije od pre nekoliko dana, može da zaradi dodatna 2.000.000, zavisno od bonusa koji se tiču broja utakmica i osvojenih trofeja.

U celoj priči sjajno je prošao i sam Ščesni. On će zarađivati 4.000.000 evra po sezoni. Ugovor će biti potpisan na četiri godine, a ukoliko uđe u završnu sezonu onda mu u njoj sleduje povišica, pa će inkasirati 4.500.000 evra. S obzirom da Đanluiđiju Bufonu narednog leta ističe saradnja sa crno-belima i da će u tom trenutku Vojčeh imati 28 godina, u Torinu su procenili da je on naslednik legendarnog čuvara mreže. Ščesni je dosad zarađivao 3.000.000 evra po sezoni, a ukoliko u Juveu odradi ugovor do kraja postaće bogatiji za 16.500.000 evra.

Prema infiormacijama iz Italije, očekuje se da danas, najkansije sutra, novi ugovor sa Juventusom potpiše trener Masimilijano Alegri. Mada je odmah posle finala sa Real Madridom tražio povišicu sa sadašnjih 5.500.000 na 8.000.000 evra, Maks će na kraju dobiti platu od 7.000.000 evra. A ugovor će mu umesto do leta 2018. važiti do 2019.

Drugi deo zahteva tiče se angažovanja bar dvojice fudbalera svetske klase, a kao njaozbiljnije opcije pominju se Anhel di Marija, Daglas Kosta i Andres Inijesta.

(FOTO: Action images)