Asensio i projektil koji je zapalio mrežu Las Palmasa! Šta ćemo sa zvižducima za Benzemu? (VIDEO)

Real konačno pobedio

Krize više nema, Real je konačno pobedio! Doduše, „konačno“ možda deluje preterano kada se zna da je Real bez bodova u poslednje dve utakmice, ali... Za razmažene navijače Kraljevskog kluba dva vezana poraza bila su ravna tragediji. Zato je Las Palmas morao da strada - 3:0 (1:0).

Vratio se Zinedin Zidan proverenoj formaciji "4-3-3", malo istumbao sastav i dobio ono što je želeo - tri boda u džepu. A navijači novu priliku da izvižde Karima Benzemu i još jednom Francuzu jasno stave do znanja da više nije poželjan u Madridu, kao i spektakularan pogodak Marka Asensija koji je zapalio mrežu gostiju!

Prvi deo utakmice bio je istinsko mučenje za Real, ali je na kraju imao gol prednosti u rukama. I to preko Kazemira, koga je htelo u trenucima kada su se ostali propisno ispromašivali. A zbog jedne neiskorišćene šanse i to već u 3. minutu utakmice Benzema je zaradio bučne zvižduke, a istu porciju dobio je kada ga je sredinom drugog poluvremena zamenio Lukas Vaskez.

Odavno je poznato da Benzema nije više omiljen među Realovom publikom, a isti su većinski glasali da je klubu potreban novi špic svetskog kova. Što u prevodu znači da je Benzemina karijera u Realu verovatno gotova na kraju ove sezone. Okrnjenog samopouzdanja i bez vatre u očima, teško da može bilo šta da promeni.

Uspeo je Kazemiro da ohladi vrele glave pogotkom neposredno pre odlaska na odmor, a onda je Marko Asensio zapalio srca svih na stadionu Santjago Bernabeu. Bila je to golčina koja ne samo da će obeležiti ovo kolo španskog prvenstva, već će se sigurno naći na reklamnim špicama i retrospektivama na kraju sezone!

Da ne objašnjavamo previše - pogledajte sami.

Posle mučnog prvog poluvremena, Real je pružio daleko bolju partiju u nastavku. Propisno su se do kraja utakmice ispromašivali Isko, Ramos, Marselo i Ronaldo... A dok je Benzema bio „čašćavan“ zvižducima za svaki potez, zvanično najbolji fudbaler sveta je za svaki loš potez bio nagrađivan aplauzima podrške.

Na kraju je Ronaldo uspeo da se upiše, ali u listu asistenata i to kod gola Iska u 74. minutu. Bio je to pogodak za stavljanje tačke na pobedu i kraj serije loših rezultata. Las Palmas je tek letimično pokušavao da stigne do gola utehe, ali to se nije desilo.

Primera, 11. kolo:

Petak:

Betis - Hetafe 2:2 (0:2)

/Sanabrija 68, Budebu 87 - Bergara 18, Portiljo 34/

Subota:

Valensija - Leganes 3:0 (1:0)

/Pareho 15, Rodrigo 71, Mina 82 penal/

La Korunja - Atletiko 0:1 (0:0)

/Parti 90+2/

Alaves - Espanjol 1:0 (1:0)

/Santos 1/

Barselona - Sevilja 2:1 (1:0)

/Pako Alkaser 23, 65 - Pizaro 59/

Nedelja:

Levante - Đirona 1:2 (0:0)

/Unal 90+2 - Garsija 58, Stuani 84/

Selta - Atletik Bilbao 3:1 (3:1)

/Gomez 16, Aspas 23, 26 - Raul Garsija 38/

Sosijedad - Eibar 3:1 (2:0)

/Hoze 12, Januzaj 28, Ojzarabal 46 - Žordan 63/

Viljareal - Malaga 2:0 (0:0)

/Sansone 68, 76/

Real Madrid - Las Palmas 3:0 (1:0)

/Kazemiro 41, Asensio 56, Isko 74/

