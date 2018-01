Asistencije iz snova Nikole Jokića - osam komada (VIDEO)

Kako odmiče prvenstvo tako Nikola Jokić diže formu i vraća se na podešavanja iz prethodne sezone.

Srpski centar nije toliko dominantna figura u košgeterksom smislu - ima ko u njegovoj ekipi da „trpa“ poene - zato je opet demonstrirao evropski šarm i balkanski vic, pa je pobedu Denvera nad Jutom ukrasio sa čak osam asistencija - 134:111.

Bio je Jokić blizu tripl-dabla, jer je u „Pepsi areni“, zabeležio 14 poena, devet skokova i pomenutih osam aistencija, od kojih su neke dizale publiku na noge. Na primer: dvaput je bacao pas preko celog terena za zakucavanja saigrača, imao je proigravanje bez gledanja za Vilsona Čendlera, jednom je iza leđa izbacio u kontru Mareka Bizlija i sveukupno razigravao ekipu kao da je plej. Bio je najbolji dodavač svog tima, svesno nije forsirao šut, pa je iz igre pucao samo šest puta. Sa linije penala bio je nepogrešiv (pet od pet).

The Nuggets with a series of nice passes from Jokic to Beasley to Lyles pic.twitter.com/2glXKHvuM4