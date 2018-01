Ataman: Naš novi igrač na parketu protiv Zvezde

"Hoćemo da se iskupimo za poraz u Beogradu", kaže trener Efesa

Anadolu Efes je u problemu, to pokazuje i činjenica da je na poslednjem mestu u Evroligi. Ipak, Pivari su umesto Velimira Perasovića doveli Ergina Atamana, stigao je i novi košarkaš Toni Daglas i odmah je klima drugačija u tom klubu.

Ataman je istakao da će Daglas igrati protiv Zvezde u petak od 18.30.

"Hoćemo da se iskupimo za poraz u Beogradu. Crvena zvezda je u poslednje vreme došla do nekih veoma važnih pobeda u gostima. Kakogod, i mi smo sada malo organizovaniji i igrači imaju drugačije uloge u sistemu. Jako nam treba pobeda. Imaćemo i šansu da vidimo našeg novog igrača Tonija Daglasa na parketu na ovoj utakmici", rekao je Ergin Ataman.

Zoran Dragić, košarkaš Efesa, govorio je o fizičkoj snazi Zvezde.

"Biće to težak meč. Zvezda igra fizički jako. Moramo da odgovorimo na to. Igramo kod kuće i nadamo se da ćemo dobiti ovu utakmicu. Jedini način da to učinimo je da odigramo dobro u odbrani", rekao je Zoran Dragić.

