Atletiko hoće Kostu, Kosta hoće u Atletiko - sve je spremno! Ali uz dva uslova...

Čelsi više ne može da bira

Antonio Konte je brutalno odjavio Dijega Kostu SMS porukom i obavestio ga da na njega više ne računa, ali je istovremeno učlinio medveđu uslugu svom klubu. Sada svi znaju da Čelsi mora da proda Španca, uslovi više nisu isti kao kada se pominjalo da će Kosta biti proda 60.000.000 ili 70.000.000 evra.

Od transfera u Kinu, po svemu sudeći nema ništa, a kao najverovatnija opcija za kontroverznog napadača se pominje Ateltiko. Simeone želi da vrati golgetera na Visente Kalderon, ali pod dva uslova. Da plati isto onoliko za koliko ga je prodao Plavcima, da ga oni zadrže u klubu šest meseci i da ga ne koriste u Ligi šampiona.

Kosta je već dao pristanak, ali je problem što transfer ne može da se obavi ovog leta zbog aabrane registracije novih igrača koju Atletiko ima do 1. januara. Tačnije, Madriđani mogu da ga kupe, ali on do nove godine ne bi mogao da igra.

Spremni su da plate 30.000.000 evra čelsiju za obeštećenje plus dodatnih 8.000.000 evra kroz bonuse u zvaisnosti od Kostinog učinka. Podsetimo, Čelsi je pre tri godine platio Kostu 38.000.000 evra Jorgandžijama.

Simeoneov uslov je da Čelsi zadrži Kostu do 1. januara i da ga održava u formi. Teško je poverovati da će Čelsi pristati na ovo jer Konte jedva čeka da vidi Kosti leđa. Takođe, Madriđani insistoiraju da Kosta ne bude na Čelsijevom spisku igrača za Ligu šampiona, kako bi u drugom delu eltinog takmičenja na proleće mogli da računaju na njega.

Pominje se i opcija da Kosta prvi deo sezone odigra u Milanu kao pozajmljen igrač, pomogne Rosonerima da se vrate na pobednički kolosek, a da onda ode u Atletiko. U tom slučaju bi Rosoneri i Madriđani podelili troškove njegove plate.

Kosta je već pristao na Atletikove uslove, čeka se odgovor Čelsija...

