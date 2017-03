Atmosfera kao na sahrani! Kakve, bre, sudije, pa mi nismo znali šta ćemo s loptom

„Mi smo krivi“, saglasni su Tomas Munije i Marko Verati

Kako su igrali - morali su da ispadnu. Kako su se postavili, ponašali, šta su sve radili u revanšu nisu fudbaleri Pari Sen Žermerna ničim zaslužili da ih Fortuna pomazi, niti da im sudija Deniz Ajtekin progleda kroz prste.

Antipropaganda sporta, bezglava jurnjava za protivnikom, startovi posle kojih bi se pojedinci zapitali kako su gosti uopšte završili meč sa desetoricom. To što su loptu gledali samo očima, a malo je šutirali - doslovce, izveli samo jedan tačan pas u poslednjih devet minuta - slika je i prilika finansijski moćnog, ali igrački nedorečenog tima iz Pariza.

U kome, ako ništa drugo, ima poštenih. Jedan od njih je Tomas Menije, desni bek nijednog trenutka nije posegao za izgovorom u vidu arbitraže. Svestan je da je kriv. I on i preostala desetorica. Plus torjica rezervista.

„Na 3:1 smo imali dve sjajne šanse, situacije „jedan na jedan“ i nismo ih iskoristili. Onda smo napravili neprihvatljive greške. Omogućili smo Barseloni da započne novi meč. Smešno. Jedino možemo da krivimo sami sebe. Čak i kad smo imali loptu nismo znali šta da radimo sa njom. U drugom poluvremenu smo malo podigli glavu, pokazali želju, bili u igri... Način na koji nam je Barselona davala golove je neprihvatljiv. Da razjasnimo: atmosfera u svlačionici bila je kao na sahrani. Mogli smo da odemo dalje uprkos porazu 1:5, a gol koji smo primili u petom minutu nadoknade jednostavno nije smeo da se desi“, ocenio je Belgijanac posle potoma na Nou Kampu.

Pohvalio je Katalonce, a kritike sačuvao za svlačionicu Parka prinčeva. Tamo im je i mesto.

„Niko u istoriji fudbala nije uradio ovako nešto. Morali smo profesionalnije da pristupimo meču. To su oni detalji koji nedostaju PSŽ-u da bi dostigao nivo Barselone ili Bajerna. Kad smo videli entuzijazam Katalonaca - izgbili smo glavu. Realno, nije bilo šanse da okrenemo meč u našu korist. Dozvolili smo sebi da budem žrtve. Najgore je što se to desilo. Nismo dostojni dresa PSŽ-a“, ocenio je Menije.

Sa njegovim stavovima saglasio se i Marko Verati. Italijan je posle prve utakmice u Parizu podignut na pijadestal, projektiovana mu je karijera Andree Pirla, pominjao se transfer baš u Barselonu, ali taj nesumnjivo dobar (teško je pronaći još neku konstataciju) igrač sinoć je pokazao koliko još mora da „šije“ tamo gde su Buskets, Inijesta, Rakitić i ostali prošparatli.

„Barsa je zasluženo prošla. Bilo je teško ograti protiv nje u gostima, teško smo dolazili do pasa. Posle pogotka Kavanija stekli smo mir. Čavrljao sam tad sa nekim igračima domaćeg sastava, čak su mi i oni rekli da je sve gotovo. A to kako smo primili tri gola za opet minuta... Ma, to ne mogu da objasnim. To je fudabl. Nikad neću zaboraviti ovakvu utakmicu. Nadam se da će ona poslužiti kao dobra lekcija svakome“, rekao je italijanski reprezentativac.

Iako će navijači prstom upirati ka turskom sudiji, ceneći da su oba penala za Barselonu diskutabilna i da je u prvom morao da pokaže na belu tačku pošto je lopta u ruku pogodila Maskerana, u PSŽ-u krivicu za katastrofu prebacuju na sebe.

„Izgubili smo, ali ne zbog sudija. Mi smo najodgovorniji“, rekao je Marko Verati.

Pogodio je u srž.

